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[GALLERY] Smartphone pin 11.000mAh gây sốc: Gấp đôi iPhone 17 Pro Max

Số hóa - Xe

[GALLERY] Smartphone pin 11.000mAh gây sốc: Gấp đôi iPhone 17 Pro Max

HONOR X80 Pro Max gây chú ý với viên pin 11.000mAh trong thân máy chỉ dày 8,1 mm, vượt xa nhiều flagship nhưng vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ.

Thiên Trang (th)
Trong khi các mẫu flagship như iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra vẫn duy trì dung lượng pin quanh mức 5.000mAh, HONOR X80 Pro Max lại gây bất ngờ khi sở hữu viên pin lên tới 11.000mAh, lớn hơn cả tổng dung lượng pin của hai mẫu máy cao cấp này cộng lại nhưng vẫn giữ thiết kế mỏng gọn đáng kinh ngạc.(Ảnh: Genk)
Trong khi các mẫu flagship như iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra vẫn duy trì dung lượng pin quanh mức 5.000mAh, HONOR X80 Pro Max lại gây bất ngờ khi sở hữu viên pin lên tới 11.000mAh, lớn hơn cả tổng dung lượng pin của hai mẫu máy cao cấp này cộng lại nhưng vẫn giữ thiết kế mỏng gọn đáng kinh ngạc.(Ảnh: Genk)
Theo công bố của HONOR, thiết bị chỉ dày 8,1mm và nặng khoảng 203g, mỏng hơn iPhone 17 Pro Max với độ dày 8,8mm, đồng thời không chênh lệch nhiều so với Galaxy S26 Ultra, cho thấy công nghệ pin mới đang mở ra xu hướng tăng mạnh thời lượng sử dụng mà không phải đánh đổi về ngoại hình.(Ảnh: Genk)
Theo công bố của HONOR, thiết bị chỉ dày 8,1mm và nặng khoảng 203g, mỏng hơn iPhone 17 Pro Max với độ dày 8,8mm, đồng thời không chênh lệch nhiều so với Galaxy S26 Ultra, cho thấy công nghệ pin mới đang mở ra xu hướng tăng mạnh thời lượng sử dụng mà không phải đánh đổi về ngoại hình.(Ảnh: Genk)
Ở mặt trước, HONOR X80 Pro Max được trang bị màn hình AMOLED 6,8 inch độ phân giải 1,5K, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa công bố lên tới 10.000 nit trong điều kiện nhất định và khoảng 2.000 nit khi sử dụng thông thường, đi kèm cảm biến vân tay quang học dưới màn hình.(Ảnh: Genk)
Ở mặt trước, HONOR X80 Pro Max được trang bị màn hình AMOLED 6,8 inch độ phân giải 1,5K, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa công bố lên tới 10.000 nit trong điều kiện nhất định và khoảng 2.000 nit khi sử dụng thông thường, đi kèm cảm biến vân tay quang học dưới màn hình.(Ảnh: Genk)
Về hiệu năng, smartphone sử dụng vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 mới của Qualcomm với điểm hiệu năng hơn một triệu điểm, đủ đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí, chơi game và đa nhiệm trong phân khúc tầm trung mà máy hướng tới.(Ảnh: Genk)
Về hiệu năng, smartphone sử dụng vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 mới của Qualcomm với điểm hiệu năng hơn một triệu điểm, đủ đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí, chơi game và đa nhiệm trong phân khúc tầm trung mà máy hướng tới.(Ảnh: Genk)
Điểm nổi bật nhất vẫn là viên pin 11.000mAh kết hợp công nghệ sạc nhanh 90W, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng kéo dài nhiều ngày chỉ sau một lần sạc, vượt xa mặt bằng chung của thị trường smartphone hiện nay.(Ảnh: Genk)
Điểm nổi bật nhất vẫn là viên pin 11.000mAh kết hợp công nghệ sạc nhanh 90W, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng kéo dài nhiều ngày chỉ sau một lần sạc, vượt xa mặt bằng chung của thị trường smartphone hiện nay.(Ảnh: Genk)
Ngoài ra, thiết bị còn đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68/IP69K, chạy hệ điều hành MagicOS, hỗ trợ sẵn tiếng Việt và có thể cài đặt đầy đủ các dịch vụ Google thông qua kho ứng dụng của HONOR, giúp người dùng dễ dàng sử dụng như các mẫu điện thoại Android quốc tế.(Ảnh: Genk)
Ngoài ra, thiết bị còn đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68/IP69K, chạy hệ điều hành MagicOS, hỗ trợ sẵn tiếng Việt và có thể cài đặt đầy đủ các dịch vụ Google thông qua kho ứng dụng của HONOR, giúp người dùng dễ dàng sử dụng như các mẫu điện thoại Android quốc tế.(Ảnh: Genk)
Về thiết kế, HONOR X80 Pro Max sử dụng mặt lưng giả da trên phiên bản màu vàng cam, trong khi các màu còn lại dùng chất liệu nhựa, cụm camera mang phong cách hầm hố nhưng thực tế chỉ gồm một cảm biến chính 50MP cùng đèn flash và các chi tiết trang trí.(Ảnh: Genk)
Về thiết kế, HONOR X80 Pro Max sử dụng mặt lưng giả da trên phiên bản màu vàng cam, trong khi các màu còn lại dùng chất liệu nhựa, cụm camera mang phong cách hầm hố nhưng thực tế chỉ gồm một cảm biến chính 50MP cùng đèn flash và các chi tiết trang trí.(Ảnh: Genk)
Hiện HONOR X80 Pro Max được bán tại Trung Quốc với giá khởi điểm khoảng 1.999 Nhân dân tệ, tương đương gần 7,8 triệu đồng, và nhiều người kỳ vọng mẫu smartphone pin "khủng" này sẽ sớm được HONOR đưa về Việt Nam dưới một tên gọi khác để tiếp tục khuấy động phân khúc tầm trung.(Ảnh: Genk)
Hiện HONOR X80 Pro Max được bán tại Trung Quốc với giá khởi điểm khoảng 1.999 Nhân dân tệ, tương đương gần 7,8 triệu đồng, và nhiều người kỳ vọng mẫu smartphone pin "khủng" này sẽ sớm được HONOR đưa về Việt Nam dưới một tên gọi khác để tiếp tục khuấy động phân khúc tầm trung.(Ảnh: Genk)
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (th)
#HONOR #X80 Pro Max #pin 11.000mAh #smartphone #flagship #thiết kế

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