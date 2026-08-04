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Số hóa - Xe

Hyundai Tucson 2027 lộ diện, ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay

Trước thời điểm ra mắt toàn cầu, Hyundai Tucson 2027 đã được hé lộ diện mạo thông qua loạt ảnh dựng dựa trên các nguyên mẫu chạy thử tại Hàn Quốc và châu Âu.

Thảo Nguyễn
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 mới.

Theo xác nhận từ Hyundai, Tucson thế hệ mới sẽ chính thức trình làng trong quý IV năm nay. Dựa trên các nguyên mẫu đang được thử nghiệm, bản dựng cho thấy Hyundai Tucson 2027 sẽ từ bỏ những đường nét mềm mại của thế hệ hiện hành để chuyển sang phong cách thiết kế vuông vức và khỏe khoắn hơn.

Phần đầu xe được thiết kế dựng đứng với các mảng khối rõ nét, kết hợp cụm đèn pha LED đặt dọc và dải đèn LED kéo dài hết chiều rộng đầu xe. Cản trước cũng được thiết kế lại theo hướng hầm hố hơn.

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Hyundai Tucson 2027 lộ diện, ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay.

Ở phía sau, Tucson mới nhiều khả năng sẽ sử dụng cụm đèn hậu LED đặt dọc ở hai bên, nối liền bằng các đường nét thiết kế hiện đại. Nắp ca-pô kiểu vỏ sò (clamshell) cũng góp phần tạo nên diện mạo cứng cáp cho mẫu SUV mới.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Tucson thế hệ tiếp theo được cho là sẽ có kích thước lớn hơn đáng kể. Điều này làm dấy lên kỳ vọng Tucson sẽ có chiều dài cơ sở lớn hơn, mang lại không gian để chân rộng rãi hơn cho hàng ghế sau và khoang hành lý có dung tích lớn hơn.

Khoang nội thất cũng được Hyundai làm mới với nhiều công nghệ hiện đại. Hình ảnh từ xe thử nghiệm cho thấy bảng táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng cỡ lớn dạng máy tính bảng, vận hành trên nền tảng phần mềm Pleos thế hệ mới. Màn hình này được cho là có kích thước lớn hơn màn hình 14,6 inch đang xuất hiện trên Hyundai i30 Sedan mới nhất.

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Ở phía sau, Tucson mới nhiều khả năng sẽ sử dụng cụm đèn hậu LED đặt dọc ở hai bên, nối liền bằng các đường nét thiết kế hiện đại.

Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì một số phím bấm vật lý dưới màn hình trung tâm, đi kèm màn hình hiển thị thông tin người lái đặt cao trên táp-lô. Một số chi tiết khác cũng được hé lộ như hai đế sạc điện thoại không dây, hộc để cốc cỡ lớn, hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40 và cần số truyền thống đặt trên bệ trung tâm.

Về hệ truyền động, sự xuất hiện của ống xả trên nguyên mẫu thử nghiệm cho thấy Tucson thế hệ mới sẽ tiếp tục duy trì các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Nhiều khả năng, dải sản phẩm sẽ vẫn bao gồm các phiên bản động cơ xăng và hybrid.

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Nhiều khả năng, dải sản phẩm sẽ bao gồm các phiên bản động cơ xăng và hybrid.

Đáng chú ý, giới truyền thông quốc tế cũng cho rằng Hyundai đang nghiên cứu bổ sung phiên bản sử dụng công nghệ EREV (Extended Range Electric Vehicle). Với cấu hình này, động cơ xăng chỉ đóng vai trò phát điện để sạc pin, trong khi mô-tơ điện sẽ đảm nhiệm việc truyền động tới bánh xe, qua đó mang lại phạm vi hoạt động lớn hơn so với xe điện thuần túy.

Thông tin chi tiết về thiết kế, công nghệ và cấu hình vận hành sẽ được hãng công bố khi mẫu xe chính thức ra mắt vào cuối năm nay.

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