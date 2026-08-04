Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Kia Seltos 2027 ra mắt Trung Quốc, sở hữu màn hình khủng 27 inch

Số hóa - Xe

[GALLERY] Kia Seltos 2027 ra mắt Trung Quốc, sở hữu màn hình khủng 27 inch

Kia vừa chính thức giới thiệu Seltos 2027 dành riêng cho thị trường Trung Quốc với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về công nghệ, không gian và khả năng vận hành.

Thanh Nguyễn
So với phiên bản toàn cầu, mẫu SUV cỡ B Kia Seltos 2027 mới được bổ sung nhiều trang bị độc quyền nhằm tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở kích thước. Seltos phiên bản Trung Quốc được kéo dài thêm 75 mm, nâng chiều dài cơ sở lên 2.690 mm, thuộc nhóm lớn nhất phân khúc.
So với phiên bản toàn cầu, mẫu SUV cỡ B Kia Seltos 2027 mới được bổ sung nhiều trang bị độc quyền nhằm tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở kích thước. Seltos phiên bản Trung Quốc được kéo dài thêm 75 mm, nâng chiều dài cơ sở lên 2.690 mm, thuộc nhóm lớn nhất phân khúc.
Việc gia tăng kích thước giúp hàng ghế sau của Kia Seltos 2027 tại thị trường Trung Quốc có không gian để chân rộng rãi hơn, đồng thời khoang hành lý đạt dung tích tối đa 1.454 lít khi gập hàng ghế sau.Về thiết kế, xe vẫn áp dụng ngôn ngữ "Opposites United" đặc trưng của Kia.
Việc gia tăng kích thước giúp hàng ghế sau của Kia Seltos 2027 tại thị trường Trung Quốc có không gian để chân rộng rãi hơn, đồng thời khoang hành lý đạt dung tích tối đa 1.454 lít khi gập hàng ghế sau.Về thiết kế, xe vẫn áp dụng ngôn ngữ "Opposites United" đặc trưng của Kia.
Xe cũng được bổ sung gói ngoại thất X-Line dành cho khách hàng yêu thích phong cách thể thao. Gói này mang đến các điểm nhấn màu cam Fire Orange kết hợp bộ ốp thân xe màu đen Smoked Black, tạo diện mạo khỏe khoắn và cá tính hơn.
Xe cũng được bổ sung gói ngoại thất X-Line dành cho khách hàng yêu thích phong cách thể thao. Gói này mang đến các điểm nhấn màu cam Fire Orange kết hợp bộ ốp thân xe màu đen Smoked Black, tạo diện mạo khỏe khoắn và cá tính hơn.
Bên trong khoang lái, Kia Seltos phiên bản Trung Quốc được đầu tư mạnh về công nghệ. Nổi bật nhất là màn hình siêu rộng 27 inch được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản, thay thế cụm màn hình kép như trên mẫu xe bán tại nhiều thị trường khác.
Bên trong khoang lái, Kia Seltos phiên bản Trung Quốc được đầu tư mạnh về công nghệ. Nổi bật nhất là màn hình siêu rộng 27 inch được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản, thay thế cụm màn hình kép như trên mẫu xe bán tại nhiều thị trường khác.
Hệ thống giải trí sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P sản xuất trên tiến trình 5 nm, dòng chip vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe điện cao cấp tại Trung Quốc. Theo Kia, nền tảng phần cứng này giúp tăng tốc độ xử lý, phản hồi cảm ứng gần như tức thì và hỗ trợ chia đôi màn hình để sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc.
Hệ thống giải trí sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P sản xuất trên tiến trình 5 nm, dòng chip vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe điện cao cấp tại Trung Quốc. Theo Kia, nền tảng phần cứng này giúp tăng tốc độ xử lý, phản hồi cảm ứng gần như tức thì và hỗ trợ chia đôi màn hình để sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc.
Xe cũng được phát triển hệ sinh thái số dành riêng cho người dùng Trung Quốc với hai nền tảng dẫn đường Baidu và Gaode, ứng dụng xem video iQiyi, phần mềm karaoke tích hợp cùng trợ lý AI Baidu Ernie Bot có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên và hỗ trợ điều khiển nhiều chức năng trên xe thông qua giọng nói.
Xe cũng được phát triển hệ sinh thái số dành riêng cho người dùng Trung Quốc với hai nền tảng dẫn đường Baidu và Gaode, ứng dụng xem video iQiyi, phần mềm karaoke tích hợp cùng trợ lý AI Baidu Ernie Bot có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên và hỗ trợ điều khiển nhiều chức năng trên xe thông qua giọng nói.
Về vận hành, Seltos tại Trung Quốc có hai tùy chọn động cơ. Phiên bản cao cấp sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp sử dụng bộ biến mô. Đây được xem là điểm khác biệt đáng chú ý khi phần lớn các đối thủ trong phân khúc hiện sử dụng hộp số CVT hoặc ly hợp kép.
Về vận hành, Seltos tại Trung Quốc có hai tùy chọn động cơ. Phiên bản cao cấp sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp sử dụng bộ biến mô. Đây được xem là điểm khác biệt đáng chú ý khi phần lớn các đối thủ trong phân khúc hiện sử dụng hộp số CVT hoặc ly hợp kép.
Trong khi đó, Kia Seltos 2027 tại Trung Quốc phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp hộp số IVT, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ công bố 6,54 lít/100 km.
Trong khi đó, Kia Seltos 2027 tại Trung Quốc phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp hộp số IVT, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ công bố 6,54 lít/100 km.
Không chỉ nâng cấp về công nghệ và động cơ, Kia còn bổ sung nhiều trang bị tiện nghi cao cấp như ghế trước có chức năng sưởi và làm mát, vô-lăng sưởi, cùng gói hỗ trợ lái nâng cao cấp độ 2 (L2 ADAS). Đáng chú ý, xe được trang bị hệ thống Remote Smart Parking Assist (RSPA), cho phép điều khiển xe ra vào chỗ đỗ từ xa bằng chìa khóa thông minh.
Không chỉ nâng cấp về công nghệ và động cơ, Kia còn bổ sung nhiều trang bị tiện nghi cao cấp như ghế trước có chức năng sưởi và làm mát, vô-lăng sưởi, cùng gói hỗ trợ lái nâng cao cấp độ 2 (L2 ADAS). Đáng chú ý, xe được trang bị hệ thống Remote Smart Parking Assist (RSPA), cho phép điều khiển xe ra vào chỗ đỗ từ xa bằng chìa khóa thông minh.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Kia Seltos 2027 mới.
Thanh Nguyễn
#Kia Seltos 2027 mới #Kia Seltos 2027 bản Trung Quốc #xe SUV Kia Seltos 2027 #giá xe Kia Seltos 2027 #Kia Seltos 2027 ra mắt Trung Quốc #Kia Seltos 2027 vè Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT