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Số hóa - Xe

Ugreen ra mắt tag định vị Honkai, Star Rail cực hút fan

Ugreen tiếp tục mở rộng dòng phụ kiện phiên bản giới hạn khi hợp tác với Honkai: Star Rail, mang đến FineTrack Mini 2 với thiết kế độc quyền.

Thiên Trang (th)

Không chỉ được biết đến với các bộ sạc GaN hay phụ kiện sạc, Ugreen đang ngày càng chú trọng đến yếu tố thiết kế và trải nghiệm người dùng thông qua các phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ những chủ đề nổi tiếng. Sau mẫu FineTrack mang phong cách World Cup dành cho người hâm mộ bóng đá, hãng tiếp tục bắt tay với Honkai: Star Rail, một trong những tựa game đình đám của HoYoverse, để giới thiệu FineTrack Mini 2 Honkai: Star Rail Edition. Sản phẩm vẫn là tag định vị dành cho hệ sinh thái Apple, nhưng được khoác lên diện mạo mới lấy cảm hứng từ nhân vật Yao Guang, hướng đến cả người dùng yêu công nghệ lẫn cộng đồng game thủ yêu thích sưu tầm phụ kiện độc đáo.

Điểm nhấn của phiên bản đặc biệt không chỉ nằm ở hình ảnh nhân vật xuất hiện trên thân thiết bị mà còn ở cách Ugreen xây dựng câu chuyện thiết kế. Trong Honkai: Star Rail, Yao Guang được biết đến với vai trò nhà tiên tri và chiến lược gia, sở hữu khả năng quan sát, phân tích và dự đoán để luôn đi trước đối thủ. Biểu tượng Eye of Pursuit (Con mắt truy dấu) gắn liền với nhân vật cũng được đưa lên mặt trước của FineTrack Mini 2 cùng tông màu xanh đặc trưng và hiệu ứng phát sáng trong bóng tối. Thông điệp "Always One Step Ahead" (Luôn đi trước một bước) vì thế trở thành sợi dây kết nối giữa thế giới game và công năng thực tế của sản phẩm: hỗ trợ người dùng theo dõi những món đồ quan trọng trước khi chúng bị thất lạc.

FineTrack Mini 2 Honkai: Star Rail Edition nổi bật với thiết kế lấy cảm hứng từ nhân vật Yao Guang và biểu tượng Eye of Pursuit.

Ẩn sau lớp vỏ mới, FineTrack Mini 2 vẫn giữ nguyên toàn bộ tính năng của dòng tag định vị Ugreen. Thiết bị tương thích với Apple Find My, cho phép người dùng iPhone theo dõi vị trí của chìa khóa, ví, balo, vali hoặc nhiều vật dụng khác ngay trên bản đồ. Khi ở khoảng cách gần, người dùng có thể kích hoạt âm thanh từ loa tích hợp công suất 110 dB để nhanh chóng xác định vị trí đồ vật. Ngoài ra, tính năng Smart Lost Alert sẽ tự động gửi cảnh báo nếu món đồ di chuyển quá xa điện thoại, giúp giảm nguy cơ bỏ quên trong quá trình di chuyển. Trong trường hợp bị thất lạc, chế độ Lost Mode hỗ trợ hiển thị thông tin liên hệ để tăng khả năng được người nhặt trả lại.

Không chỉ mạnh về tính năng định vị, sản phẩm còn được đầu tư về độ bền và thời lượng sử dụng. FineTrack Mini 2 sử dụng pin CR2450 dung lượng 600 mAh với thời gian hoạt động được công bố từ 5 đến 7 năm mà không cần sạc. Thiết bị đạt chuẩn IP68, có khả năng chống nước và chống bụi, phù hợp để sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Ugreen cũng tích hợp tính năng chia sẻ vị trí của tag với tối đa 5 người thông qua ứng dụng Find My, mang đến sự thuận tiện cho các gia đình hoặc nhóm người dùng thường xuyên quản lý chung hành lý, chìa khóa hay các vật dụng giá trị.

FineTrack Mini 2 hỗ trợ Apple Find My, cảnh báo thất lạc thông minh, pin dùng tới 7 năm và đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP68.

Sự xuất hiện của FineTrack Mini 2 Honkai: Star Rail Edition cho thấy Ugreen đang theo đuổi xu hướng biến phụ kiện công nghệ thành những món đồ mang giá trị sưu tầm thay vì chỉ tập trung vào tính năng. Trong bối cảnh phần lớn tag định vị trên thị trường có thiết kế khá đơn giản, việc kết hợp với các thương hiệu giải trí nổi tiếng giúp sản phẩm tạo được bản sắc riêng và tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn. Phiên bản đặc biệt này hiện được bán với mức giá khoảng 320.000 đồng, cao hơn một số mẫu tag định vị khác của Ugreen nhưng đổi lại sở hữu thiết kế độc quyền dành cho người hâm mộ Honkai: Star Rail. Với những game thủ yêu thích tựa game của HoYoverse và đang sử dụng hệ sinh thái Apple, đây không chỉ là một thiết bị định vị hữu ích mà còn là món phụ kiện mang đậm dấu ấn cá nhân.

#Ugreen #Honkai #Star Rail #phụ kiện #định vị #Apple

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4 cài đặt Samsung nên tắt ngay để pin bền hơn

Một số tính năng mặc định trên điện thoại Samsung có thể âm thầm tiêu hao pin mỗi ngày. Chỉ vài thao tác tắt cài đặt sẽ giúp kéo dài thời lượng sử dụng.

Điện thoại Samsung Galaxy từ lâu được đánh giá cao nhờ sở hữu nhiều tính năng thông minh, từ màn hình Always On Display, giao diện DeX cho đến các công cụ hỗ trợ kết nối và theo dõi sức khỏe số. Tuy nhiên, không phải tính năng nào cũng cần được bật liên tục. Nhiều thiết lập hoạt động âm thầm trong nền có thể khiến pin hao nhanh hơn mà người dùng khó nhận ra. Theo trải nghiệm thực tế được Android Police chia sẻ trên Galaxy S22+, chỉ cần điều chỉnh một số cài đặt ít sử dụng, thời lượng pin cuối ngày có thể cải thiện đáng kể. Nếu thường xuyên phải sạc điện thoại nhiều lần trong ngày, đây là những tính năng bạn nên kiểm tra ngay.

Tính năng đầu tiên được khuyến nghị cân nhắc tắt là Always On Display (AOD). Dù Samsung đã tối ưu để màn hình OLED chỉ tiêu thụ rất ít điện năng khi hiển thị đồng hồ và thông báo, AOD vẫn khiến màn hình hoạt động liên tục ngay cả khi người dùng không sử dụng điện thoại. Theo Android Police, đây là một trong những nguyên nhân gây hao pin thụ động đáng kể, có thể tiêu tốn khoảng 10-15% dung lượng pin mỗi ngày nếu luôn bật. Với nhiều người, việc hy sinh lượng pin lớn chỉ để xem nhanh thời gian hoặc thông báo là không thực sự cần thiết. Thay vào đó, người dùng có thể kích hoạt tính năng Chạm hai lần để mở màn hình, cho phép xem nhanh màn hình khóa mà vẫn tiết kiệm năng lượng hơn. Thiết lập này nằm trong Cài đặt > Tính năng nâng cao > Chuyển động và thao tác > Chạm hai lần để mở màn hình.

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Số hóa - Xe

[GALLERY] Smartphone pin 11.000mAh gây sốc: Gấp đôi iPhone 17 Pro Max

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Trong khi các mẫu flagship như iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra vẫn duy trì dung lượng pin quanh mức 5.000mAh, HONOR X80 Pro Max lại gây bất ngờ khi sở hữu viên pin lên tới 11.000mAh, lớn hơn cả tổng dung lượng pin của hai mẫu máy cao cấp này cộng lại nhưng vẫn giữ thiết kế mỏng gọn đáng kinh ngạc.(Ảnh: Genk)
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Theo công bố của HONOR, thiết bị chỉ dày 8,1mm và nặng khoảng 203g, mỏng hơn iPhone 17 Pro Max với độ dày 8,8mm, đồng thời không chênh lệch nhiều so với Galaxy S26 Ultra, cho thấy công nghệ pin mới đang mở ra xu hướng tăng mạnh thời lượng sử dụng mà không phải đánh đổi về ngoại hình.(Ảnh: Genk)
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Số hóa - Xe

[GALLERY] Xiaomi Skynomad N70 và N90 chính thức trình làng, từ 38.400 USD

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Sau màn hé lộ vào hồi đầu tháng này, tập đoàn điện tử Xiaomi của Trung Quốc đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ lớn được chờ đợi từ lâu mang tên Skynomad. Xe được bán với 2 phiên bản, gồm N70 và N90, chủ yếu khác nhau về kích thước cũng như cấu hình ghế ngồi.
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