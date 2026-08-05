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[GALLERY] Toyota Alphard HEV Smart 2026 ra mắt Đông Nam Á, chỉ từ 2,8 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Alphard HEV Smart 2026 ra mắt Đông Nam Á, chỉ từ 2,8 tỷ đồng

Toyota Alphard 2026 vừa ra mắt thị trường Đông Nam Á. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của biến thể HEV Smart, giúp mở rộng danh mục sản phẩm lên 6 phiên bản.

Hải Nam
Toyota Alphard 2026 tại thị trường Thái Lan sẽ có mức giá bán từ 107.400 USD (khoảng 2,82 tỷ đồng) cho phiên bản HEV Smart tiêu chuẩn, trong khi phiên bản cao cấp nhất HEV Premium Luxury Eclipse Edition được niêm yết ở mức 141.000 USD (tương đương 3,7 tỷ đồng).
Toyota Alphard 2026 tại thị trường Thái Lan sẽ có mức giá bán từ 107.400 USD (khoảng 2,82 tỷ đồng) cho phiên bản HEV Smart tiêu chuẩn, trong khi phiên bản cao cấp nhất HEV Premium Luxury Eclipse Edition được niêm yết ở mức 141.000 USD (tương đương 3,7 tỷ đồng).
Alphard 2026 tiếp tục được phát triển theo triết lý "Seamless Serenity", tập trung vào sự êm ái, tiện nghi và nâng cao trải nghiệm cho người sử dụng. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch, hệ thống đèn LED toàn phần cùng đèn báo rẽ dạng tuần tự.
Alphard 2026 tiếp tục được phát triển theo triết lý "Seamless Serenity", tập trung vào sự êm ái, tiện nghi và nâng cao trải nghiệm cho người sử dụng. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch, hệ thống đèn LED toàn phần cùng đèn báo rẽ dạng tuần tự.
Bên cạnh phiên bản mới của mẫu xe MPV hạng sang này, Toyota Thái Lan còn giới thiệu gói trang bị Eclipse Edition dành cho toàn bộ các phiên bản Alphard 2026 tại thị trường đầu tiên của Đông Nam Á.
Bên cạnh phiên bản mới của mẫu xe MPV hạng sang này, Toyota Thái Lan còn giới thiệu gói trang bị Eclipse Edition dành cho toàn bộ các phiên bản Alphard 2026 tại thị trường đầu tiên của Đông Nam Á.
Điểm nhấn của gói này là lớp phim bảo vệ sơn ngoại thất hoàn thiện dạng mờ, giúp tăng khả năng chống trầy xước và bảo vệ bề mặt sơn. Tùy chọn này chỉ áp dụng với những xe có màu sơn ngoại thất đen.
Điểm nhấn của gói này là lớp phim bảo vệ sơn ngoại thất hoàn thiện dạng mờ, giúp tăng khả năng chống trầy xước và bảo vệ bề mặt sơn. Tùy chọn này chỉ áp dụng với những xe có màu sơn ngoại thất đen.
Khoang lái sở hữu màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ định vị và kết nối T-Connect là trang bị tiêu chuẩn.
Khoang lái sở hữu màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ định vị và kết nối T-Connect là trang bị tiêu chuẩn.
Ghế ngồi của Alphard 2026 sử dụng chất liệu da Premium Nappa kết hợp vật liệu tổng hợp. Hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai đều có chức năng sưởi và thông gió.
Ghế ngồi của Alphard 2026 sử dụng chất liệu da Premium Nappa kết hợp vật liệu tổng hợp. Hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai đều có chức năng sưởi và thông gió.
Toyota tiếp tục dành nhiều trang bị cho hàng ghế thứ hai với chức năng massage, chế độ Smart Comfort và máy tính bảng điều khiển có thể tháo rời để thao tác các tính năng trong xe.
Toyota tiếp tục dành nhiều trang bị cho hàng ghế thứ hai với chức năng massage, chế độ Smart Comfort và máy tính bảng điều khiển có thể tháo rời để thao tác các tính năng trong xe.
Ngoài ra, Alphard 2026 còn được trang bị kính tối màu cho khoang sau, rèm che nắng chỉnh điện ở hàng ghế thứ hai và thứ ba, gương chiếu hậu chống chói tự động cùng hệ thống điều hòa tự động 4 vùng tích hợp công nghệ Nanoe X.
Ngoài ra, Alphard 2026 còn được trang bị kính tối màu cho khoang sau, rèm che nắng chỉnh điện ở hàng ghế thứ hai và thứ ba, gương chiếu hậu chống chói tự động cùng hệ thống điều hòa tự động 4 vùng tích hợp công nghệ Nanoe X.
Cung cấp sức mạnh cho Toyota Alphard 2026 là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng 2.5L và mô tơ điện cho tổng công suất 250 mã lực. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hệ dẫn động điện tử E-Four. Xe cũng được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới, đi kèm camera quan sát 360 độ và 6 túi khí.
Cung cấp sức mạnh cho Toyota Alphard 2026 là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng 2.5L và mô tơ điện cho tổng công suất 250 mã lực. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hệ dẫn động điện tử E-Four. Xe cũng được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới, đi kèm camera quan sát 360 độ và 6 túi khí.
Theo kế hoạch, Toyota Alphard 2026 sẽ chính thức được mở bán tại Thái Lan từ tháng 8. Việc bổ sung phiên bản HEV Smart cùng gói Eclipse Edition giúp dải sản phẩm Alphard đa dạng hơn, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc MPV cao cấp.
Theo kế hoạch, Toyota Alphard 2026 sẽ chính thức được mở bán tại Thái Lan từ tháng 8. Việc bổ sung phiên bản HEV Smart cùng gói Eclipse Edition giúp dải sản phẩm Alphard đa dạng hơn, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc MPV cao cấp.
Video: Giới thiệu MPV hạng sang Toyota Alphard 2026 mới.
Hải Nam
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