Ba thay đổi này có thể khiến iPhone 18 Pro gây tranh cãi

Chỉ còn hai tháng nữa là Apple sẽ chính thức ra mắt iPhone 18 Pro. Theo các tin đồn, Apple có thể sẽ thực hiện ba thay đổi về thiết kế gây tranh cãi.

Chỉ còn hai tháng nữa là Apple sẽ chính thức ra mắt iPhone 18 Pro. Nhiều tin đồn cho rằng Apple có thể sẽ mang đến ba thay đổi về thiết kế, có thể không được lòng một số người dùng iPhone 18 Pro…

Dự kiến, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ dày hơn so với thế hệ trước, tuy nhiên các thông tin cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

iPhone 18 Pro sẽ dày và nặng hơn?

Theo nguồn tin rò rỉ Fixed Focus Digital trên Weibo, dòng iPhone 18 Pro có thể dày hơn khoảng 2mm so với iPhone 17 Pro. Để so sánh, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều có độ dày 8,75mm. Nếu tin đồn này chính xác, các mẫu iPhone 18 Pro sẽ có độ dày khoảng 10,75mm.

Trong khi đó, leaker Ice Universe lại cho biết tuần này rằng iPhone 18 Pro Max sẽ có độ dày khoảng 9mm.

Tuy nhiên, theo một thông tin thú vị từ Macworld, độ dày thân máy của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ không thay đổi, vẫn giữ ở mức 8,75mm. Thay vào đó, báo cáo này cho biết phần cụm camera của máy sẽ dày hơn trong năm nay.

Các mẫu iPhone 18 Pro cũng được đồn đoán sẽ nặng hơn so với dòng iPhone 17 Pro. Theo một nguồn tin từ leaker Instant Digital, iPhone 18 Pro Max sẽ nặng khoảng 240 gram. Thông tin này cũng được Ice Universe xác nhận trên Weibo.

Để so sánh, iPhone 17 Pro Max nặng 233 gram, còn iPhone 16 Pro Max nặng 227 gram. Hiện chưa có thông tin cụ thể về trọng lượng của iPhone 18 Pro phiên bản nhỏ hơn, nhưng dự kiến cũng sẽ nặng hơn. iPhone 17 Pro hiện nặng 206 gram.

iPhone 18 Pro có thể đánh dấu 5 thế hệ liên tiếp không có phiên bản màu đen.

Cuối cùng, có khả năng dòng iPhone 18 Pro sẽ tiếp tục xu hướng thiết kế không được ưa chuộng bắt đầu từ iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro hiện có các màu cam vũ trụ, xanh đậm và bạc. Điều khiến nhiều người dùng thất vọng là thiết bị không có bất kỳ phiên bản màu đen hoặc xám đậm nào.

Ban đầu, có tin đồn rằng iPhone 18 Pro sẽ có bốn màu: đỏ anh đào đậm, xanh nhạt, bạc và đen.

Tuy nhiên, một tin đồn mới trong tuần này cho biết iPhone 18 Pro chỉ có ba màu: đỏ anh đào đậm, xanh nhạt và bạc. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp không có phiên bản iPhone Pro màu đen.