Subaru Forester giảm 320 triệu tại Việt Nam, bản 2.0L chỉ còn 839 triệu đồng

Subaru tại Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi dành cho dòng SUV Forester 2.0L nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, áp dụng với số lượng xe giới hạn.

Thảo Nguyễn
Video: Người dùng đánh Giá Subaru Forester iL sau 2 năm trải nghiệm.

Theo công bố của Công ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Việt Nam (MIV), chương trình ưu đãi được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ đầu tháng 6/2026 và có thể kết thúc sớm khi lượng xe trong kho được bàn giao hết. Cụ thể, phiên bản Forester 2.0 iL EyeSight có giá bán mới 839 triệu đồng, giảm 260 triệu đồng so với mức giá niêm yết 1,099 tỷ đồng. Khách hàng mua xe còn được tặng bộ cốp điện nâng cấp cùng gói phụ kiện cao cấp đi kèm.

Trong khi đó, phiên bản Forester 2.0 iS EyeSight được giảm 310 triệu đồng, từ 1,199 tỷ đồng xuống còn 889 triệu đồng, đồng thời được tặng bộ phụ kiện cao cấp theo chương trình của hãng.

Bên cạnh mức giá ưu đãi, Subaru tiếp tục áp dụng chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km cho toàn bộ xe Forester thuộc chương trình. Đây là một trong những chính sách hậu mãi nổi bật của thương hiệu Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.

Forester hiện là mẫu SUV chủ lực của Subaru tại Việt Nam, cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Mẫu xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng SAWD, động cơ Boxer đặc trưng, nền tảng khung gầm toàn cầu Subaru cùng gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight.

Trong bối cảnh thị trường ôtô tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ, việc điều chỉnh giá bán giúp Forester gia tăng sức hấp dẫn trong phân khúc SUV gia đình, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe nhập khẩu với nhiều công nghệ an toàn và khả năng vận hành đặc trưng của Subaru.

Subaru Forester 2026 chính thức ra mắt, hơn 637 triệu đồng

Subaru vừa nâng cấp nhẹ cho dòng xe Forester thế hệ thứ sáu. Đáng chú ý nhất trong lần nâng cấp này là sự xuất hiện của phiên bản tiêu chuẩn Touring.

Trái ngược hoàn toàn với cấu hình Touring cao cấp tại Bắc Mỹ, phiên bản Subaru Forester Touring 2026 tại thị trường nội địa được định vị là bản cấu hình thấp nhất của dòng động cơ tăng áp nhằm hạ giá thành giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận.
Subaru Forester Touring 2026 được trang bị các tấm ốp bảo vệ cản trước, cản sau và ốp sườn bằng nhựa đen nhám không sơn. Xe sở hữu bộ mâm hợp kim nhôm kích thước 18 inch, thiết kế 5 chấu tương tự như các bản Sport và X-Break, nhưng được hoàn thiện bằng hai tông màu cắt kim cương.
Subaru Việt Nam giảm tới hơn 300 triệu cho Outback, Crosstrek và Forester

Trong tháng 5/2026, Subaru Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi cho nhiều mẫu xe bao gồm Outback, Crosstrek và Forester, với mức giảm tới hơn 300 triệu đồng.

Video: Đánh giá Subaru Forester 2025 tại Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 5/2026 này, Subaru tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi cho Forester thế hệ cũ, sản xuất năm 2024. Có 2 bản được khuyến mại trong tháng này, bao gồm 2.0 iL EyeSight và 2.0 iS EyeSight.

Subaru Forester Hybrid chốt lịch về Việt Nam, cạnh tranh Honda CR-V

Hiện thông tin chi tiết về trang bị của  mẫu xe SUV Subaru Forester Hybrid tại Việt Nam vẫn chưa được công bố, nhưng dự đoán sẽ ra mắt trong năm 2026 này.

Subaru Forester thế hệ mới đã chính thức trình làng ở thị trường Việt Nam vào hồi tháng 11/2025. Vào thời điểm đó, mẫu SUV cỡ C này chỉ dùng động cơ xăng. Đến nay, đã có thông tin về việc Subaru Forester Hybrid ra mắt thị trường Việt Nam. Theo đó, xe đã được lên lịch trình làng ở Việt Nam vào cuối năm nay.
Như vậy, đây sẽ là mẫu xe hybrid thứ hai của Subaru tại Việt Nam, sau Crosstrek. Tương tự phiên bản máy xăng, Subaru Forester Hybrid tại Việt Nam cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. So với phiên bản máy xăng, Subaru Forester Hybrid sở hữu sự khác biệt lớn nhất là động cơ.
[INFOGRAPHIC] PocketBook InkPad One

PocketBook InkPad One gây chú ý với màn hình E-Ink 10.3 inch siêu mỏng, thiết kế cao cấp, hỗ trợ hàng chục định dạng tài liệu nhưng nói không với Android.