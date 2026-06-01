Subaru Forester giảm 320 triệu tại Việt Nam, bản 2.0L chỉ còn 839 triệu đồng

Subaru tại Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi dành cho dòng SUV Forester 2.0L nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, áp dụng với số lượng xe giới hạn.

Video: Người dùng đánh Giá Subaru Forester iL sau 2 năm trải nghiệm.

Theo công bố của Công ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Việt Nam (MIV), chương trình ưu đãi được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ đầu tháng 6/2026 và có thể kết thúc sớm khi lượng xe trong kho được bàn giao hết. Cụ thể, phiên bản Forester 2.0 iL EyeSight có giá bán mới 839 triệu đồng, giảm 260 triệu đồng so với mức giá niêm yết 1,099 tỷ đồng. Khách hàng mua xe còn được tặng bộ cốp điện nâng cấp cùng gói phụ kiện cao cấp đi kèm.

Trong khi đó, phiên bản Forester 2.0 iS EyeSight được giảm 310 triệu đồng, từ 1,199 tỷ đồng xuống còn 889 triệu đồng, đồng thời được tặng bộ phụ kiện cao cấp theo chương trình của hãng.

Bên cạnh mức giá ưu đãi, Subaru tiếp tục áp dụng chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km cho toàn bộ xe Forester thuộc chương trình. Đây là một trong những chính sách hậu mãi nổi bật của thương hiệu Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.

Forester hiện là mẫu SUV chủ lực của Subaru tại Việt Nam, cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Mẫu xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng SAWD, động cơ Boxer đặc trưng, nền tảng khung gầm toàn cầu Subaru cùng gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight.

Trong bối cảnh thị trường ôtô tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ, việc điều chỉnh giá bán giúp Forester gia tăng sức hấp dẫn trong phân khúc SUV gia đình, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe nhập khẩu với nhiều công nghệ an toàn và khả năng vận hành đặc trưng của Subaru.