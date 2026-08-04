Samsung thành công lớn với Galaxy Z Fold8

Cơn sốt điện thoại gập thế hệ mới của Samsung đang nóng hơn bao giờ hết khi ghi nhận những con số đặt hàng vô cùng ấn tượng, vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu của giới công nghệ.

Theo các báo cáo mới nhất, lượng đơn đặt hàng trước dành cho Galaxy Z Fold8 đang tăng trưởng phi mã, ước tính cao gấp ba lần so với những gì chiếc Galaxy Z Fold7 làm được vào năm 2025.

Samsung Galaxy Z Fold8 nhận được nhiều lời khen từ tỷ lệ màn hình mới.

Sức hút quá lớn này đã buộc gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc phải nhanh chóng liên hệ với các đối tác cung ứng kính siêu mỏng UTG là Dowoo Insys và Econy để yêu cầu tăng sản lượng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cực khủng từ thị trường.

Động thái này từ phía Samsung khiến giới phân tích vô cùng bất ngờ bởi từ trước đến nay, hãng thường có thói quen chờ đợi cho đến khi đợt đặt hàng trước kết thúc hoàn toàn mới đưa ra quyết định có điều chỉnh quy mô sản xuất hay không.

Việc can thiệp và yêu cầu các nhà cung cấp tăng tốc ngay giữa giai đoạn đặt trước là một tiền lệ chưa từng xảy ra trong lịch sử kinh doanh dòng máy màn hình gập của hãng.

Bộ ba sản phẩm smartphone gập của Samsung thành công vượt mong đợi.

Sức hút của dòng sản phẩm gập năm nay không chỉ dừng lại ở phiên bản tiêu chuẩn. Sự quan tâm ngày càng lớn của người dùng dành cho bộ đôi Z Fold 8 Ultra và Z Flip 8 đang mở ra cơ hội lớn giúp Samsung thiết lập nên một cột mốc lịch sử mới.

Nhiều chuyên gia dự báo toàn bộ dải sản phẩm màn hình gập thế hệ mới này sẽ dễ dàng xô đổ kỷ lục doanh số 1.04 triệu máy từng được thiết lập bởi bộ đôi tiền nhiệm vào năm ngoái. Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng dẫn đến tình trạng quá tải khi nhiều khách hàng đặt mua ở thời điểm hiện tại có thể phải chờ đến sau tháng 9 mới nhận được máy.

Samsung cũng đã bắt đầu phát đi thông báo chậm trễ giao hàng trên trang trực tuyến tại một số khu vực lớn, điển hình là thị trường Mỹ.