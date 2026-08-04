Toyota tiếp tục là nhà sản xuất ôtô có doanh số lớn nhất thế giới sau nửa đầu năm 2026 với 5,39 triệu xe được bán ra trên toàn cầu.

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Đây là năm thứ bảy liên tiếp hãng xe Nhật Bản dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số, dù lượng xe tiêu thụ đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu được công bố, Toyota duy trì khoảng cách đáng kể với Volkswagen, thương hiệu đứng thứ hai với 4,13 triệu xe bán ra trong sáu tháng đầu năm.

Dù tiếp tục dẫn đầu, doanh số toàn cầu của Toyota trong nửa đầu năm 2026 giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo Nikkei Asia, kết quả này chịu ảnh hưởng từ nhu cầu giảm mua xe tại Trung Quốc và giá nhiên liệu tăng tại nhiều thị trường. Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng tại Trung Đông cũng tác động đến chuỗi cung ứng và hoạt động xuất khẩu của hãng.

Toyota dẫn đầu toàn cầu, bán ra 5,39 triệu xe sau 6 tháng đầu 2026.

Trong sáu tháng đầu năm, Toyota sản xuất 5,51 triệu xe, giảm 0,3% so với cùng kỳ. Lượng xe xuất khẩu sang khu vực Trung Đông giảm mạnh 36%, còn 104.093 xe. Doanh số ngoài Nhật Bản đạt 4,30 triệu xe, giảm 4,5%, trong khi thị trường nội địa ghi nhận mức tăng 4,4%, lên 1,10 triệu xe. Theo Nikkei Asia, kết quả tích cực tại Nhật Bản có sự đóng góp của mẫu xe điện bZ4X.

Trong danh mục xe điện hóa, các mẫu hybrid tiếp tục đóng vai trò chủ lực của Toyota. Doanh số xe hybrid toàn cầu đạt 2,71 triệu xe trong nửa đầu năm, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lượng xe thuần điện (BEV) được bán ra đạt 193.172 xe.

Xét theo từng thị trường, doanh số của Toyota tại Trung Quốc giảm 17,1%, còn 694.670 xe. Trái ngược với xu hướng này, khu vực Bắc Mỹ ghi nhận mức tăng 21,6%, đạt 218.855 xe. Riêng trong tháng 6/2026, Toyota bán ra 926.688 xe trên toàn cầu, giảm 1,1%, trong khi sản lượng tăng 2,2%, đạt 984.408 xe.

Tại Việt Nam, thị trường ôtô trong nửa đầu năm 2026 đạt 328.818 xe, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Bốn doanh nghiệp gồm VinFast, Thaco Auto, Toyota Việt Nam (bao gồm Toyota và Lexus) và Hyundai Thành Công chiếm 68,1% tổng thị phần. Dù doanh số đều tăng, Thaco Auto, Toyota Việt Nam và Hyundai Thành Công đều ghi nhận thị phần giảm so với cùng kỳ.

Ở phân khúc xe hybrid, Toyota tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với hơn 7.000 xe. Theo số liệu công bố, các mẫu xe này chiếm hơn 64% thị phần hybrid tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026.