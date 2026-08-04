4 cài đặt Samsung nên tắt ngay để pin bền hơn

Điện thoại Samsung Galaxy từ lâu được đánh giá cao nhờ sở hữu nhiều tính năng thông minh, từ màn hình Always On Display, giao diện DeX cho đến các công cụ hỗ trợ kết nối và theo dõi sức khỏe số. Tuy nhiên, không phải tính năng nào cũng cần được bật liên tục. Nhiều thiết lập hoạt động âm thầm trong nền có thể khiến pin hao nhanh hơn mà người dùng khó nhận ra. Theo trải nghiệm thực tế được Android Police chia sẻ trên Galaxy S22+, chỉ cần điều chỉnh một số cài đặt ít sử dụng, thời lượng pin cuối ngày có thể cải thiện đáng kể. Nếu thường xuyên phải sạc điện thoại nhiều lần trong ngày, đây là những tính năng bạn nên kiểm tra ngay.

Tính năng đầu tiên được khuyến nghị cân nhắc tắt là Always On Display (AOD). Dù Samsung đã tối ưu để màn hình OLED chỉ tiêu thụ rất ít điện năng khi hiển thị đồng hồ và thông báo, AOD vẫn khiến màn hình hoạt động liên tục ngay cả khi người dùng không sử dụng điện thoại. Theo Android Police, đây là một trong những nguyên nhân gây hao pin thụ động đáng kể, có thể tiêu tốn khoảng 10-15% dung lượng pin mỗi ngày nếu luôn bật. Với nhiều người, việc hy sinh lượng pin lớn chỉ để xem nhanh thời gian hoặc thông báo là không thực sự cần thiết. Thay vào đó, người dùng có thể kích hoạt tính năng Chạm hai lần để mở màn hình, cho phép xem nhanh màn hình khóa mà vẫn tiết kiệm năng lượng hơn. Thiết lập này nằm trong Cài đặt > Tính năng nâng cao > Chuyển động và thao tác > Chạm hai lần để mở màn hình.

Always On Display là một trong những tính năng tiện lợi nhưng có thể khiến điện thoại Samsung hao pin nếu luôn được bật. (Ảnh: 9to5google)

Một tính năng khác cũng hoạt động âm thầm là Digital Wellbeing (Sức khỏe kỹ thuật số). Đây là công cụ giúp thống kê thời gian sử dụng điện thoại, số lần mở khóa, tần suất nhận thông báo hay thời gian dùng từng ứng dụng. Để thực hiện điều đó, hệ thống phải liên tục ghi nhận dữ liệu sử dụng trong nền. Nếu thường xuyên theo dõi báo cáo thời gian dùng máy, người dùng có thể giữ nguyên cài đặt. Tuy nhiên, với những ai hiếm khi xem các thống kê này, việc tắt quyền truy cập dữ liệu sử dụng sẽ giúp giảm bớt tiến trình chạy nền và góp phần tiết kiệm pin. Người dùng có thể thực hiện bằng cách vào Cài đặt > Sức khỏe kỹ thuật số và kiểm soát của cha mẹ > biểu tượng ba chấm > Cài đặt > Truy cập dữ liệu sử dụng, sau đó tắt quyền theo dõi.

Samsung cũng tích hợp tính năng Nearby Device Scanning (Tìm kiếm thiết bị ở gần) nhằm giúp điện thoại nhanh chóng phát hiện và kết nối với các phụ kiện như Galaxy Buds, Galaxy Watch hoặc SmartTag. Để làm được điều này, Bluetooth phải liên tục quét các thiết bị xung quanh ngay cả khi người dùng không có nhu cầu ghép nối. Điều này mang lại sự tiện lợi nhưng đồng thời cũng khiến pin tiêu hao nhiều hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày. Nếu không thường xuyên kết nối phụ kiện mới, người dùng hoàn toàn có thể tắt tính năng này và chỉ bật lại khi cần. Đường dẫn thiết lập gồm Cài đặt > Kết nối > Cài đặt kết nối khác > Tìm kiếm thiết bị ở gần.

Việc tắt các tính năng quét thiết bị hoặc theo dõi hoạt động nền có thể giúp kéo dài thời lượng pin trên điện thoại Samsung.

Bên cạnh đó, Lift to Wake (Nhấc lên để bật màn hình) cũng là tính năng đáng cân nhắc. Khi được kích hoạt, cảm biến gia tốc và cảm biến tiệm cận phải luôn trong trạng thái hoạt động để nhận biết thao tác nhấc điện thoại lên. Dù mức tiêu thụ điện của từng cảm biến không lớn, việc duy trì liên tục trong nhiều giờ vẫn ảnh hưởng đến thời lượng pin. Nếu đã sử dụng thao tác chạm hai lần để mở màn hình hoặc thường mở khóa bằng nút nguồn, việc tắt Lift to Wake sẽ không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm. Người dùng có thể vào Cài đặt > Tính năng nâng cao > Chuyển động và thao tác > Nhấc lên để bật để vô hiệu hóa tính năng này.

Thực tế, ngoài Always On Display, từng thiết lập kể trên có thể chỉ tiêu tốn một lượng pin không quá đáng kể nếu xét riêng lẻ. Tuy nhiên, khi nhiều tính năng cùng hoạt động đồng thời trong nền, mức tiêu hao sẽ tăng lên rõ rệt. Theo trải nghiệm của Android Police, sau khi vô hiệu hóa toàn bộ các tính năng này trên Galaxy S22+, lượng pin còn lại vào cuối ngày tăng thêm khoảng 15%, thậm chí có thời điểm vượt mốc 20% so với trước. Đây không phải giải pháp thần kỳ giúp pin "trâu" hơn, nhưng là cách đơn giản để tối ưu thời lượng sử dụng mà không cần cài thêm ứng dụng hay thay đổi thói quen sử dụng điện thoại. Với người dùng Samsung, việc rà soát và tắt những tính năng không cần thiết là một trong những cách hiệu quả nhất để kéo dài thời lượng pin mỗi ngày.