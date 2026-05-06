Subaru Việt Nam giảm tới hơn 300 triệu cho Outback, Crosstrek và Forester

Trong tháng 5/2026, Subaru Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi cho nhiều mẫu xe bao gồm Outback, Crosstrek và Forester, với mức giảm tới hơn 300 triệu đồng.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá Subaru Forester 2025 tại Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 5/2026 này, Subaru tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi cho Forester thế hệ cũ, sản xuất năm 2024. Có 2 bản được khuyến mại trong tháng này, bao gồm 2.0 iL EyeSight và 2.0 iS EyeSight.

Đầu tiên là 2.0 iL EyeSight với quà tặng 278 triệu đồng, bao gồm 100% lệ phí trước bạ, 100% phí đăng ký xe (bao gồm tiền phí biển số), 3 năm bảo dưỡng miễn phí, 5 năm bảo hiểm vật chất xe, 5 năm bảo hành không giới hạn số km và cốp điện trị giá 20 triệu đồng đi kèm theo xe. Nhờ đó, bản này có giá ưu đãi chỉ 869 triệu đồng trong tháng 5/2026.

Với bản 2.0 iS EyeSight, hãng tặng 100% lệ phí trước bạ, 100% phí đăng ký xe (bao gồm tiền phí biển số), 5 năm bảo dưỡng miễn phí, 5 năm bảo hiểm vật chất xe và 5 năm bảo hành không giới hạn số, với tổng trị giá lên đến 308 triệu đồng. Giá ưu đãi của bản này trong tháng 5/2026 giảm xuống còn 919 triệu đồng.

Hiện Subaru Forester ở Việt Nam đã có thế hệ mới, được bán song song với đời cũ. Tuy nhiên, thế hệ mới của mẫu SUV cỡ C này không có chương trình khuyến mãi chính hãng.

Tiếp đến là Subaru Crosstrek với ưu đãi trị giá 218 triệu đồng cho bản 2.0 i-S EyeSight và 258 triệu đồng cho bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid. Giá ưu đãi của 2 bản này giảm xuống chỉ còn 899 triệu và 1,029 tỷ đồng. Trong gói khuyến mại này, có cả quà tặng là cốp điện trị giá 19,5 triệu đồng đi kèm theo xe và không được quy đổi thành tiền mặt.

Subaru Crosstrek với ưu đãi trị giá 218 triệu đồng cho bản 2.0 i-S EyeSight và 258 triệu đồng cho bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid.

Cuối cùng là dòng xe Subaru Outback với ưu đãi gồm 5 năm bảo hành, 5 năm bảo dưỡng và 5 năm bảo hiểm. Giá bán sau ưu đãi của mẫu xe này hiện chỉ còn 1,625 tỷ đồng, giảm 144 triệu đồng.

Có thể thấy các mẫu xe của Subaru như Crosstrek và Forester đều có mức khuyến mãi cao nhất trong các phân khúc tương ứng. Riêng Subaru Outback về cơ bản là không có đối thủ trực tiếp ở thị trường Việt Nam.

Ngoài 3 mẫu xe kể trên, Subaru hiện còn phân phối 2 mẫu xe khác ở Việt Nam, bao gồm BRZ và WRX. Giá bán của Subaru BRZ dao động từ 1,559-1,649 tỷ đồng. Con số tương ứng của Subaru WRX là 1,799 tỷ đồng.

Nhìn chung, các mẫu xe Subaru ở Việt Nam không có lợi thế về giá bán vì đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Điều này, cộng với thương hiệu có tính nhận diện thấp, khiến hãng phải liên tục ưu đãi cho xe hàng tháng để thuyết phục khách hàng trong nước.

Subaru Forester Hybrid chốt lịch về Việt Nam, cạnh tranh Honda CR-V

Hiện thông tin chi tiết về trang bị của  mẫu xe SUV Subaru Forester Hybrid tại Việt Nam vẫn chưa được công bố, nhưng dự đoán sẽ ra mắt trong năm 2026 này.

Subaru Forester thế hệ mới đã chính thức trình làng ở thị trường Việt Nam vào hồi tháng 11/2025. Vào thời điểm đó, mẫu SUV cỡ C này chỉ dùng động cơ xăng. Đến nay, đã có thông tin về việc Subaru Forester Hybrid ra mắt thị trường Việt Nam. Theo đó, xe đã được lên lịch trình làng ở Việt Nam vào cuối năm nay.
Như vậy, đây sẽ là mẫu xe hybrid thứ hai của Subaru tại Việt Nam, sau Crosstrek. Tương tự phiên bản máy xăng, Subaru Forester Hybrid tại Việt Nam cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. So với phiên bản máy xăng, Subaru Forester Hybrid sở hữu sự khác biệt lớn nhất là động cơ.
Subaru Getaway EV - em "song sinh" Toyota Highlander EV chỉ 1,3 tỷ đồng

Sau nhiều năm thăm dò thị trường xe điện với mẫu Solterra, Subaru vừa chính thức bước vào cuộc đua sòng phẳng với các đối thủ lớn bằng việc ra mắt Getaway 2027.

Xuất hiện tại Triển lãm Ô tô New York 2026, Subaru Getaway chạy điện mới không chỉ là mẫu xe điện ba hàng ghế đầu tiên của thương hiệu mà còn xác lập kỷ lục là chiếc Subaru thương mại mạnh mẽ nhất từng được chế tạo.
Subaru Getaway EV 2027 mới được xem là thành quả tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Subaru và Toyota, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một không gian rộng rãi nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành vượt trội.
Subaru Forester Wilderness Hybrid 2027 tiết kiệm nhiên liệu hơn tới 25%

Subaru Forester Wilderness Hybrid 2027 đã ra mắt tại Triển lãm Ô tô New York, đây là lần đầu tiên dòng Forester off-road của hãng được trang bị động cơ hybrid.

Subaru Forester Wilderness Hybrid 2027 mới ra mắt chính thức tại Triển lãm Ô tô New York 2026, Mỹ. Mẫu xe này đánh dấu lần đầu tiên dòng Forester thiên về off-road của hãng ôtô Nhật Bản được trang bị hệ truyền động hybrid.
Theo Subaru, việc điện hóa không làm ảnh hưởng đến khả năng vận hành địa hình – yếu tố cốt lõi của phiên bản Wilderness. Mẫu xe mới vẫn duy trì đầy đủ các trang bị off-road đặc trưng, đồng thời cải thiện đáng kể hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu.
