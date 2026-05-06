Trong tháng 5/2026, Subaru Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi cho nhiều mẫu xe bao gồm Outback, Crosstrek và Forester, với mức giảm tới hơn 300 triệu đồng.

Video: Đánh giá Subaru Forester 2025 tại Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 5/2026 này, Subaru tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi cho Forester thế hệ cũ, sản xuất năm 2024. Có 2 bản được khuyến mại trong tháng này, bao gồm 2.0 iL EyeSight và 2.0 iS EyeSight.

Subaru Việt Nam giảm tới hơn 300 triệu cho Outback, Crosstrek và Forester.

Đầu tiên là 2.0 iL EyeSight với quà tặng 278 triệu đồng, bao gồm 100% lệ phí trước bạ, 100% phí đăng ký xe (bao gồm tiền phí biển số), 3 năm bảo dưỡng miễn phí, 5 năm bảo hiểm vật chất xe, 5 năm bảo hành không giới hạn số km và cốp điện trị giá 20 triệu đồng đi kèm theo xe. Nhờ đó, bản này có giá ưu đãi chỉ 869 triệu đồng trong tháng 5/2026.

Với bản 2.0 iS EyeSight, hãng tặng 100% lệ phí trước bạ, 100% phí đăng ký xe (bao gồm tiền phí biển số), 5 năm bảo dưỡng miễn phí, 5 năm bảo hiểm vật chất xe và 5 năm bảo hành không giới hạn số, với tổng trị giá lên đến 308 triệu đồng. Giá ưu đãi của bản này trong tháng 5/2026 giảm xuống còn 919 triệu đồng.

ubaru Forester ở Việt Nam đã có thế hệ mới, được bán song song với đời cũ.

Hiện Subaru Forester ở Việt Nam đã có thế hệ mới, được bán song song với đời cũ. Tuy nhiên, thế hệ mới của mẫu SUV cỡ C này không có chương trình khuyến mãi chính hãng.

Tiếp đến là Subaru Crosstrek với ưu đãi trị giá 218 triệu đồng cho bản 2.0 i-S EyeSight và 258 triệu đồng cho bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid. Giá ưu đãi của 2 bản này giảm xuống chỉ còn 899 triệu và 1,029 tỷ đồng. Trong gói khuyến mại này, có cả quà tặng là cốp điện trị giá 19,5 triệu đồng đi kèm theo xe và không được quy đổi thành tiền mặt.

Subaru Crosstrek với ưu đãi trị giá 218 triệu đồng cho bản 2.0 i-S EyeSight và 258 triệu đồng cho bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid.

Cuối cùng là dòng xe Subaru Outback với ưu đãi gồm 5 năm bảo hành, 5 năm bảo dưỡng và 5 năm bảo hiểm. Giá bán sau ưu đãi của mẫu xe này hiện chỉ còn 1,625 tỷ đồng, giảm 144 triệu đồng.