Khủng hoảng thiếu chip nhớ toàn cầu ảnh hưởng đến MacBook Air

Tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu dường như đang ảnh hưởng đến nguồn cung của dòng máy Mac phổ biến nhất của Apple.

Tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu đang ảnh hưởng đến nguồn cung của dòng Macbook Air của Apple.

Theo phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, tình trạng thiếu hụt này đã tác động đến các dòng máy tính ít phổ biến hơn của Apple như Mac mini và Mac Studio.

Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như Apple đang gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn hàng MacBook Air, khi các nhà bán lẻ cho biết nguồn cung đang trở nên hạn chế hơn bao giờ hết.

MacBook Air là nạn nhân mới nhất của khủng hoảng chip nhớ.

Thực tế, bất kỳ ai muốn mua MacBook Air từ trang web của Apple đều phải chờ đến nửa cuối tháng 8 hoặc với một số cấu hình nhất định, thậm chí phải đợi đến tháng 9.

Gurman cho biết Apple đang nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng cách tăng giá bán và tìm nguồn cung chip nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

Trong khi đó, công ty đã trì hoãn chương trình khuyến mãi mùa tựu trường mới nhất từ tháng 6. Đáng chú ý, lần đầu tiên, các tài liệu quảng cáo lại tập trung nhiều hơn vào mẫu MacBook Pro cơ bản.

Thậm chí, Apple còn cảnh báo: “MacBook Air có thể không có sẵn hàng.”

Trên Store, MacBook Air đã không thể chọn mua.

Tác động đã xuất hiện ở nhiều nhóm linh kiện. Giá SSD và RAM DDR5 tăng mạnh từ đầu năm. Apple đã phải điều chỉnh giá một số sản phẩm vào cuối tháng 6. Mức tăng được ghi nhận 100-400 USD, tùy sản phẩm và cấu hình.

Vào tháng 6, Apple nâng giá MacBook Air lên 1.299 USD. Trước đó, giá đã tăng từ 999 USD lên 1.099 USD vào tháng 3 khi mẫu M5 ra mắt. Tuy nhiên, Táo khuyết cũng nâng dung lượng lưu trữ cơ bản lên 512 GB. Vì vậy, mức thay đổi này có thể có lợi hơn với nhóm người dùng vốn định mua thêm bộ nhớ.

Nếu khủng hoảng bộ nhớ kéo dài, thị trường máy Mac có thể còn chứng kiến thêm các đợt điều chỉnh giá. Đây là cách Táo khuyết cân bằng giữa chi phí linh kiện tăng và nhu cầu mua hàng của người dùng.

Diễn biến với MacBook Air cho thấy cơn sốt AI không chỉ tác động đến máy chủ hay các bộ GPU tăng tốc. Nó đã lan sang thiết bị tiêu dùng phổ thông.

Khi trung tâm dữ liệu cạnh tranh nguồn linh kiện với laptop và điện thoại, người dùng có thể phải chịu mức giá cao hơn để sở hữu cùng loại sản phẩm.