Sửa tiêu chí thầu phụ tại Phường Phú Lâm TP HCM: Tân Hoàng độc diễn trúng thầu tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh toàn quốc triển khai mô hình hành chính tinh gọn theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, thẩm quyền tự chủ đầu tư công được phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương nhằm tối ưu nguồn lực ngân sách.
Tuy nhiên, chuỗi gói thầu hạ tầng công cộng quy mô lớn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong tháng 06/2026 tại địa bàn Phường Phú Lâm, TP HCM lại bộc lộ những dấu hiệu bất thường mang tính hệ thống. Việc liên tục xuất hiện kịch bản "một mình một ngựa", kết hợp với việc sửa đổi Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) sát giờ đóng thầu đã đưa doanh nghiệp "quen mặt" là Công ty Cổ phần Xây dựng Thiết bị Tân Hoàng vào thế độc tôn trúng thầu với biên độ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp.
Giải phẫu chuỗi gói thầu hạ tầng: Kịch bản độc diễn sát giá dự toán
Đi sâu vào giải phẫu dữ liệu dòng vốn đầu tư công tại Phường Phú Lâm, TP HCM, dư luận không khỏi ngỡ ngàng trước tỷ lệ chênh lệch giá thầu "nhỏ giọt" tại các dự án do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Phú Lâm làm Chủ đầu tư kiêm Bên mời thầu.
Cụ thể, tại Gói thầu số 1: Thi công xây lắp nâng cấp cải tạo các tuyến đường, cụm hẻm trên địa bàn phường từ Khu phố 21 đến Khu phố 25 (Mã TBMT: IB2600229200), giá dự toán được phê duyệt là 16.602.858.817 đồng. Đến ngày 15/06/2026, ông Phạm Nguyễn Trí Hòa – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Phú Lâm đã đặt bút ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 149/QĐ-KTHTĐT, công nhận Công ty Cổ phần Xây dựng Thiết bị Tân Hoàng trúng thầu với giá 16.368.989.279 đồng. Nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu trị giá hơn 16 tỷ đồng sau quá trình "đấu thầu rộng rãi" chỉ tiết kiệm 233.869.538 đồng cho ngân sách nhà nước, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cực thấp là 1,41%.
Mạch độc diễn tiếp tục lặp lại gần như tuyệt đối ở các gói thầu xây lắp tiếp theo diễn ra cùng thời điểm. Tại gói thầu Thi công xây lắp từ Khu phố 26 đến Khu phố 29 (Mã TBMT: IB2600229093) có giá gói thầu 16.604.381.653 đồng, Công ty Tân Hoàng là đơn vị duy nhất nộp E-HSDT và dễ dàng trúng thầu với giá 16.323.807.331 đồng theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 155/QĐ-KTHTĐT ngày 25/06/2026 do ông Phạm Nguyễn Trí Hòa ký, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,69% (cắt giảm được 280.574.322 đồng cho ngân sách).
Đến cuối tháng 6, tại gói thầu Thi công xây lắp cải tạo khu vực sân phía trước và mặt đường số 1, 2, 3 xung quanh Chợ Phú Lâm (Mã TBMT: IB2600228921), với mức giá dự toán 17.116.100.684 đồng, nhà thầu Tân Hoàng tiếp tục "một mình một chợ" nộp thầu và giành chiến thắng với giá trúng thầu 16.941.652.540 đồng theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 157/QĐ-KTHTĐT ngày 26/06/2026 do ông Phạm Nguyễn Trí Hòa ký. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở gói thầu này đạt 1,02% (tiết kiệm được 174.448.144 đồng).
Tổng giá trị nguồn vốn đầu tư công đổ vào 03 dự án này đạt 50.323.341.154 đồng nhưng tổng số tiền tiết kiệm thực tế đạt được cho nhà nước chỉ 688.891.994 đồng.
Bất thường điều chỉnh tiêu chí E-HSMT sát ngày đóng thầu
Bản chất của hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng là nhằm thu hút tối đa năng lực các nhà thầu trên thị trường tham gia cạnh tranh sòng phẳng, qua đó sàng lọc ra mức giá tối ưu nhất cho công sản. Thế nhưng, vì sao cả 3 gói thầu xây lắp quy mô lớn (từ 16 đến 17 tỷ đồng) trên cùng địa bàn Phường Phú Lâm lại hoàn toàn "đóng băng" tính cạnh tranh, triệt tiêu cơ hội của tất cả các nhà thầu khác? Câu trả lời nằm ở những động thái kỹ thuật đầy bất ngờ trong khâu thiết lập E-HSMT của bên mời thầu.
Hồ sơ rà soát pháp lý cho thấy, tại mục E-CDNT 27.3 thuộc E-HSMT ban đầu của 02 gói thầu gồm gói KP 26-29 (Mã TBMT: IB2600229093) và gói Chợ Phú Lâm (Mã TBMT: IB2600228921), đơn vị tư vấn đấu thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Uyên Châu Phát đã đưa ra quy định giới hạn tỷ lệ giao thầu phụ ở mức vô cùng khắt khe là 10%. Đây được xem là một rào cản kỹ thuật rất lớn, trực tiếp hạn chế sự liên kết hoặc tham gia của các doanh nghiệp tầm trung và nhỏ. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ lớn nhất chính là việc vào ngày 26/05/2026 – thời điểm sát nút ngày đóng thầu, Chủ đầu tư đã phê duyệt điều chỉnh E-HSMT, nâng tỷ lệ giao thầu phụ từ 10% lên 30% với lý do trùng hợp đến kỳ lạ là "sửa lỗi nhập liệu".
Việc cài cắm một tiêu chí mang tính hạn chế cạnh tranh ở giai đoạn đầu khiến các nhà thầu khác khó tiếp cận hoặc chuẩn bị phương án dự thầu từ sớm. Để rồi khi tiêu chí này được nới lỏng "sát giờ G" bằng văn bản sửa lỗi đăng tải ngày 26/05/2026, thời gian chuẩn bị hồ sơ thực tế cho tới lúc đóng thầu (ngày 01/06/2026 lúc 09:00) chỉ còn vỏn vẹn 6 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần). Quỹ thời gian quá ngắn này là không đủ để các đơn vị bên ngoài kịp khảo sát, tái cấu trúc phương án thi công và thương thảo với đối tác thầu phụ. Hệ quả tất yếu là chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Xây dựng Thiết bị Tân Hoàng độc diễn nộp hồ sơ và sở hữu trọn vẹn dòng vốn tại các gói thầu này với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" chỉ từ 1,02% đến 1,69%
Góc nhìn phản biện pháp lý từ chuyên gia
Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: “Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) nghiêm cấm hành vi nêu điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Việc Chủ đầu tư cài cắm hạn mức thầu phụ thấp rồi bất ngờ thay đổi sát ngày đóng thầu cần được làm rõ trách nhiệm giải trình. Mặc dù lý do đưa ra là 'sửa lỗi nhập liệu', nhưng về mặt thực tiễn hành chính mới, hành vi này vô hình trung bóp nghẹt tính minh bạch, vi phạm tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu”.
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về hiệu quả chi tiêu công công ích: “Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đã siết rất chặt công tác quản lý giá gói thầu và yêu cầu các địa phương nâng cao chất lượng lập dự toán, khuyến khích thương thảo giảm giá để tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách. Một cơ quan hành chính địa phương có 100% gói thầu xây lắp lớn chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm quanh mức 1% là chỉ số báo động đỏ. Theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, tỷ lệ gói thầu rộng rãi chỉ có 01 nhà thầu tham dự cao bất thường là cơ sở cốt lõi để các cơ quan thanh tra tài chính đưa Chủ đầu tư này vào danh sách giám sát đặc biệt”.
Việc liên tục sửa đổi hồ sơ sát nút tạo thế độc quyền cho nhà thầu Tân Hoàng tại Phường Phú Lâm đang đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm của người đứng đầu là ông Phạm Nguyễn Trí Hòa trước pháp luật đấu thầu hiện hành. Liệu năng lực thực tế của Công ty Tân Hoàng có thực sự đáp ứng việc triển khai song song hàng loạt dự án cùng lúc hay không, và kịch bản này còn tiếp diễn ở các địa bàn nào khác?
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.
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Hành vi cài cắm rào cản kỹ thuật và quy định sửa đổi hồ sơ mời thầu theo pháp luật hiện hành
Khung pháp lý về đấu thầu tại Việt Nam, đặc biệt là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ đã thiết lập một "hành lang pháp lý thép" nhằm triệt tiêu hoàn toàn cơ chế "xin - cho" và các hành vi cài cắm rào cản kỹ thuật mang tính lợi ích nhóm.
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu, Hồ sơ mời thầu không được nêu bất kỳ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Để cụ thể hóa điều khoản này, Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Khoản 5 Điều 26 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính nêu rõ: Trường hợp hồ sơ mời thầu (E-HSMT) chứa đựng các nội dung dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, các tiêu chí đó mặc nhiên không phải là căn cứ để xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và không được phép dùng làm lý do để loại bỏ nhà thầu.
Về quy trình sửa đổi hồ sơ mời thầu, điểm b Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định nghiêm ngặt về mốc thời gian tối thiểu:
Đối với các gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng (hoặc gói mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn không quá 10 tỷ đồng), việc sửa đổi E-HSMT phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.
Đối với các gói thầu quy mô lớn hơn, thời hạn này tối thiểu là 10 ngày trước ngày đóng thầu.
Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian theo quy định trên, Chủ đầu tư bắt buộc phải tiến hành gia hạn thời điểm đóng thầu để các nhà thầu có đủ thời gian cập nhật nội dung.
Nếu cố tình cài cắm rào cản kỹ thuật rồi ban hành các quyết định sửa đổi sát nút ngày đóng thầu mà không thực hiện gia hạn thời gian làm rõ hồ sơ một cách hợp lý, dẫn đến triệt tiêu tính cạnh tranh và tạo thế độc quyền cho duy nhất một nhà thầu tham dự:
1. Theo Khoản 1 và Khoản 9 Điều 133 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, cá nhân vi phạm (bao gồm cả nhân sự thuộc Chủ đầu tư, thành viên Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định) sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 05 năm (tùy thuộc vào hành vi vi phạm cụ thể quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu) và bị thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.
2. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư và tổ chuyên gia đấu thầu sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình toàn diện trước pháp luật theo tinh thần chỉ đạo nghiêm khắc tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ