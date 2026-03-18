Sự cố cháy nổ khiến tàu sân bay Mỹ mất khả năng chiến đấu

Vụ hỏa hoạn trên USS Gerald R. Ford khiến hoạt động chiến đấu trên tàu sân bay này bị ảnh hưởng phải về cảng để sửa chữa, tạo áp lực hậu cần lên Hải quân Mỹ.

Nguyễn Cúc

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) - chiến hạm hiện đại và lớn nhất của Hải quân Mỹ - đã xảy ra một vụ hỏa hoạn trong lúc tham gia chiến dịch quân sự tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì cường độ tác chiến trong điều kiện xung đột kéo dài.

Theo các nguồn tin được dẫn lại, đám cháy bùng phát tại khu vực phòng giặt trên tàu và kéo dài nhiều giờ trước khi được khống chế. Sự cố khiến ít nhất hai thủy thủ bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Dù không liên quan trực tiếp đến hoạt động chiến đấu, vụ việc lại xảy ra đúng thời điểm con tàu đang tham gia hỗ trợ các chiến dịch không kích nhằm vào Iran, khiến giới quan sát đặc biệt chú ý.

F/A-18 Super Hornet rời boong tàu sân bay với động cơ tăng lực (afterburner)

Là trung tâm của một nhóm tác chiến tàu sân bay, USS Ford mang theo hàng chục máy bay chiến đấu và đóng vai trò then chốt trong việc triển khai sức mạnh không quân trên biển của Mỹ. Sự cố hỏa hoạn không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của thủy thủ đoàn mà còn gây xáo trộn hoạt động nội bộ, khi một số khu vực sinh hoạt bị hư hại, buộc thủy thủ phải tạm thời chuyển sang các không gian khác. Dù các hệ thống quan trọng như động lực hay năng lực chiến đấu không bị ảnh hưởng trực tiếp, sự cố vẫn đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì nhịp độ xuất kích liên tục trong bối cảnh chiến tranh cường độ cao.

USS Ford hiện là một trong những nền tảng chủ lực của Mỹ trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran - cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2/2026 sau các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel. Tàu sân bay này cho phép Mỹ triển khai các đòn tấn công tầm xa, duy trì hiện diện quân sự liên tục và tạo ưu thế trên không tại khu vực. Tuy nhiên, cường độ hoạt động dày đặc trong thời gian dài cũng kéo theo áp lực lớn về hậu cần, bảo trì và sức chịu đựng của thủy thủ đoàn.

Sau sự cố, các quan chức Mỹ cho biết tàu có thể phải tạm thời cập cảng để kiểm tra và khắc phục, dù vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nếu kịch bản này xảy ra, số lượng tàu sân bay trực tiếp tham chiến sẽ bị giảm, kéo theo áp lực gia tăng lên các nhóm tác chiến còn lại, đồng thời có thể ảnh hưởng đến nhịp độ không kích tại Trung Đông. Trong bối cảnh Mỹ đang duy trì một trong những đợt triển khai quân sự lớn nhất tại khu vực trong nhiều năm, bất kỳ gián đoạn nào, dù nhỏ, cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền.

Cháy nổ trên tàu sân bay USS Forrestal (1967)

Vụ hỏa hoạn trên USS Ford cho thấy ngay cả những nền tảng quân sự hiện đại nhất cũng không tránh khỏi các sự cố phi tác chiến. Những yếu tố như bảo trì, hậu cần và điều kiện sinh hoạt trên tàu, vốn ít được chú ý trong các báo cáo chiến sự, lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động thực tế. Khi xung đột Mỹ – Iran tiếp tục leo thang, các thách thức “hậu trường” này ngày càng trở nên quan trọng, phản ánh giới hạn của việc triển khai lực lượng trong chiến tranh hiện đại.

Sự cố lần này, dù không gây thiệt hại nghiêm trọng, vẫn là lời cảnh báo về áp lực vận hành trong môi trường chiến đấu cường độ cao, nơi mọi yếu tố - từ kỹ thuật đến con người - đều có thể trở thành mắt xích quyết định đến hiệu quả tác chiến tổng thể.

Army Recognition
https://www.armyrecognition.com/news/navy-news/2026/us-navy-aircraft-carrier-uss-ford-fire-confirmed-by-nyt-prompts-analysis-of-air-operations-in-iran-war#google_vignette
#tàu sân bay #hậu cần quân sự #chiến tranh hiện đại #USS Gerald R. Ford #xung đột Mỹ - Iran

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Đòn đánh của Iran làm hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở Trung Đông sụp đổ

Tên lửa Iran đánh trúng 6 trong 7 mục tiêu, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Trung Đông sụp đổ; Israel bị tàn phá nặng nề vì các đợt tấn công của Iran.

Ngay khi Mỹ rút hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD khỏi Hàn Quốc, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel đã đạt đến đỉnh điểm mới. Bất chấp những nỗ lực siết chặt kiểm soát thông tin của Israel, nhiều video về các cuộc tấn công bằng tên lửa vẫn xuất hiện, do số lần hệ thống phòng thủ bị phá vỡ quá nhiều trong đêm ngày 10/3.
Những video này thậm chí còn bao gồm cả bản tin tường thuật trực tiếp của phóng viên BBC tại Tel Aviv – năm cuộc tấn công bằng tên lửa đã xuyên thủng thành công hệ thống phòng thủ trong vòng bảy giờ, và tình trạng của các tòa nhà ở một số khu vực đang dần trở nên tồi tệ như ở Dải Gaza.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Vì sao tàu sân bay Mỹ rời khỏi bờ biển Iran trong lúc “nước sôi lửa bỏng”?

Dư luận đang dõi theo tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ phải rời xa bờ biển Iran, trong lúc xung đột đang diễn ra căng thẳng. Vậy điều gì thực sự đã xảy ra?

Ngay sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran vào ngày 28/2, tin tức về vụ tấn công vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) của Mỹ bằng bốn tên lửa chống hạm của Iran đã được công bố. Cụm tàu sân bay Mỹ sau đó phải nhanh chóng rút lui về phía đông nam Ấn Độ Dương, điều này được coi là một cuộc tấn công thành công của Iran. Vậy điều gì thực sự đã xảy ra?
Cần lưu ý rằng có những điểm không nhất quán đáng kể, liên quan đến vụ tấn công bằng tên lửa chống hạm của Iran nhằm vào tàu sân bay Mỹ. Ban đầu, đài truyền hình nhà nước Iran (SNN), dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đưa tin rằng tàu sân bay Abraham Lincoln đã bị trúng “bốn tên lửa đạn đạo”.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ sẽ điều tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông?

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể điều thêm tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông nếu đàm phán với Iran thất bại. 

Trả lời phỏng vấn hãng Axios hôm 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai đến khu vực Trung Đông để chuẩn bị cho hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán với Iran thất bại.

​"Hoặc chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước", ông Trump nói với Axios.

Xem chi tiết

