Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Mưa lớn cản trở việc tìm kiếm 2 người mất tích trong hang ở Lào

Mưa lớn đã làm trì hoãn hoạt động tìm kiếm hai người còn mất tích trong một hang động ngập nước ở Lào.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, hoạt động tìm kiếm hai người còn mất tích trong một hang động ngập nước ở Lào đã bị trì hoãn vì mưa lớn hôm 31/5.

"Mưa lớn đã làm ngập hang động, ngăn cản các thợ lặn vào hang cho đến khi máy bơm có thể hút nước ra, giúp hạ mực nước", thợ lặn người Phần Lan Mikko Paasi, một trong những nhân viên cứu hộ quốc tế đầu tiên đến hiện trường, cho hay.

Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi một máy bơm nước bị hỏng, theo lời thợ lặn Yoshitaka Isaji đến từ Nhật Bản.

lao1.png
Lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận những người bị mắc kẹt trong hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào, ngày 26/5/2026. Ảnh: Metta Tham Rescue Kalasin/AP.

Theo báo cáo, trước đó, 7 người dân làng đã vào hang động tại một khu vực hiểm trở thuộc tỉnh Xaisomboun, Lào, hôm 19/5. Họ đã bị mắc kẹt trong hang khi lũ quét chặn đường ra. Một cư dân khác may mắn thoát nạn và báo cho chính quyền.

Các đội cứu hộ Lào và Thái Lan ngay lập tức thực hiện chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ. 5 cư dân mắc kẹt được tìm thấy còn sống hôm 27/5 và được giải cứu sau đó. 2 người còn lại vẫn mất tích.

"Những người dân được giải cứu đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, sức khỏe của họ hiện ổn định", thợ lặn người Malaysia Lee Kian Lie, người tham gia vào chiến dịch cứu hộ, thông tin.

"Chúng tôi đã hỏi người dân về khu vực phía sâu bên trong của hang động. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm dựa trên thông tin hiện có và có lẽ chúng tôi sẽ tìm thấy được 2 người còn lại", Lee Kian Lie nói tiếp.

Theo lực lượng cứu hộ, họ đã tiến sâu hơn 200 mét vào hang động và phát hiện 5 buồng trong hệ thống hang. 5 người được cứu sống được tìm thấy ở buồng thứ 5.

Những người còn sống nói thêm rằng, có một vết nứt hẹp trong buồng hang thứ 5, có thể là lối đi dẫn đến phần sâu hơn của hệ thống hang động.

Tuy nhiên, ngay cả khi lực lượng cứu hộ có thể tìm thấy 2 người còn lại, việc đưa họ ra ngoài cũng vô cùng khó khăn. Trong trường hợp đó, lực lượng cứu hộ sẽ cung cấp thức ăn và nước uống cho họ và chờ hang động rút nước để đưa họ ra ngoài.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đội bóng Thái được tìm thấy sau 10 ngày mắc kẹt trong hang năm 2018

Nguồn video: Znews.vn
#tìm kiếm người mất tích trong hang ở Lào #Lào #mắc kẹt trong hang động ở Lào #giải cứu người dân mắc kẹt trong hang ở Lào #Thái Lan

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mắc kẹt trong hầm mỏ vì sạt lở đất, 5 công nhân tử vong

5 thợ mỏ được cho là đã tử vong sau khi bị mắc kẹt trong hầm mỏ vì sạt lở đất ở Nam Phi vào tuần trước.

AP đưa tin, sự cố xảy ra vào rạng sáng ngày 17/2 tại mỏ Ekapa ở Kimberley, thủ phủ của tỉnh Northern Cape, Nam Phi, khi một lượng nước, bùn đá đột ngột tràn vào một khu vực ngầm của mỏ chỉ trong vài phút, chặn lối vào tầng khai thác thấp nhất ở vị trí khoảng 800 mét dưới lòng đất. Vụ việc khiến 5 thợ mỏ bị mắc kẹt.

Chủ sở hữu công ty khai thác kim cương ở Nam Phi ngày 25/2 cho biết, 5 thợ mỏ vẫn mất tích và được cho là đã tử vong.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Người đầu tiên được giải cứu thành công khỏi hang ngập nước ở Lào

Đội cứu hộ đã giải cứu thành công người đầu tiên trong 5 cư dân địa phương bị mắc kẹt hơn 1 tuần trong hang động ngập nước ở Lào.

AP đưa tin, vào tối 29/5, đội cứu hộ đã giải cứu thành công người đầu tiên trong 5 người dân địa phương bị mắc kẹt hơn 1 tuần trong hang động ngập nước ở Lào.

Các nhân viên cứu hộ Lào và Thái Lan đã đăng tải tin tức lên mạng xã hội, cùng với một video cho thấy người dân đầu tiên được đưa ra ngoài.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cuộc sống của thủy thủ mắc kẹt trên biển vì xung đột Mỹ - Iran

Khoảng 20.000 thủy thủ trên hàng trăm tàu mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, không thể vượt qua eo biển Hormuz vốn đang bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn.  

Suốt khoảng 8 tuần qua, thuyền trưởng Ấn Độ Rahul Dhar cùng thủy thủ đoàn của mình bị mắc kẹt trên một tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư, nhiều lần chứng kiến máy bay không người lái và tên lửa phát nổ khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa gần như hoàn toàn trong lúc chiến sự giữa Mỹ và Iran kéo dài, theo AP.

Thuyền trưởng Rahul Dhar cho hay, tinh thần của thủy thủ đoàn vẫn ổn định nhờ các hoạt động thường nhật, nhưng áp lực bắt đầu lộ rõ. Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã mang lại “chút hy vọng thận trọng” cho thủy thủ đoàn, song vẫn chưa có dấu hiệu cuộc chiến sẽ kết thúc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới