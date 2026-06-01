Mưa lớn cản trở việc tìm kiếm 2 người mất tích trong hang ở Lào

Mưa lớn đã làm trì hoãn hoạt động tìm kiếm hai người còn mất tích trong một hang động ngập nước ở Lào.

AP đưa tin, hoạt động tìm kiếm hai người còn mất tích trong một hang động ngập nước ở Lào đã bị trì hoãn vì mưa lớn hôm 31/5.

"Mưa lớn đã làm ngập hang động, ngăn cản các thợ lặn vào hang cho đến khi máy bơm có thể hút nước ra, giúp hạ mực nước", thợ lặn người Phần Lan Mikko Paasi, một trong những nhân viên cứu hộ quốc tế đầu tiên đến hiện trường, cho hay.

Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi một máy bơm nước bị hỏng, theo lời thợ lặn Yoshitaka Isaji đến từ Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận những người bị mắc kẹt trong hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào, ngày 26/5/2026. Ảnh: Metta Tham Rescue Kalasin/AP.

Theo báo cáo, trước đó, 7 người dân làng đã vào hang động tại một khu vực hiểm trở thuộc tỉnh Xaisomboun, Lào, hôm 19/5. Họ đã bị mắc kẹt trong hang khi lũ quét chặn đường ra. Một cư dân khác may mắn thoát nạn và báo cho chính quyền.

Các đội cứu hộ Lào và Thái Lan ngay lập tức thực hiện chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ. 5 cư dân mắc kẹt được tìm thấy còn sống hôm 27/5 và được giải cứu sau đó. 2 người còn lại vẫn mất tích.

"Những người dân được giải cứu đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, sức khỏe của họ hiện ổn định", thợ lặn người Malaysia Lee Kian Lie, người tham gia vào chiến dịch cứu hộ, thông tin.

"Chúng tôi đã hỏi người dân về khu vực phía sâu bên trong của hang động. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm dựa trên thông tin hiện có và có lẽ chúng tôi sẽ tìm thấy được 2 người còn lại", Lee Kian Lie nói tiếp.

Theo lực lượng cứu hộ, họ đã tiến sâu hơn 200 mét vào hang động và phát hiện 5 buồng trong hệ thống hang. 5 người được cứu sống được tìm thấy ở buồng thứ 5.

Những người còn sống nói thêm rằng, có một vết nứt hẹp trong buồng hang thứ 5, có thể là lối đi dẫn đến phần sâu hơn của hệ thống hang động.

Tuy nhiên, ngay cả khi lực lượng cứu hộ có thể tìm thấy 2 người còn lại, việc đưa họ ra ngoài cũng vô cùng khó khăn. Trong trường hợp đó, lực lượng cứu hộ sẽ cung cấp thức ăn và nước uống cho họ và chờ hang động rút nước để đưa họ ra ngoài.

