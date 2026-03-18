Đòn đánh của Iran làm hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở Trung Đông sụp đổ

Tên lửa Iran đánh trúng 6 trong 7 mục tiêu, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Trung Đông sụp đổ; Israel bị tàn phá nặng nề vì các đợt tấn công của Iran.

Tiến Minh
Ngay khi Mỹ rút hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD khỏi Hàn Quốc, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel đã đạt đến đỉnh điểm mới. Bất chấp những nỗ lực siết chặt kiểm soát thông tin của Israel, nhiều video về các cuộc tấn công bằng tên lửa vẫn xuất hiện, do số lần hệ thống phòng thủ bị phá vỡ quá nhiều trong đêm ngày 10/3.
Những video này thậm chí còn bao gồm cả bản tin tường thuật trực tiếp của phóng viên BBC tại Tel Aviv – năm cuộc tấn công bằng tên lửa đã xuyên thủng thành công hệ thống phòng thủ trong vòng bảy giờ, và tình trạng của các tòa nhà ở một số khu vực đang dần trở nên tồi tệ như ở Dải Gaza.
Phân tích từ các video bị “rò rỉ”, cho thấy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã tiến hành ít nhất bảy cuộc tấn công tên lửa đêm qua, mỗi cuộc tấn công không quá bốn tên lửa. Trong số đó, chỉ có một tên lửa bị đánh chặn thành công; sáu tên lửa còn lại đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ.
Tỷ lệ xuyên phá này là cực kỳ cao; nguyên nhân của tình trạng này là do hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Trung Đông bị hư hại nghiêm trọng và việc Iran sử dụng rộng rãi các đầu đạn chùm. Theo đánh giá, Tel Aviv là khu vực bị ảnh hưởng và chịu tổn thất nặng nề nhất của Israel.
Trước chiến tranh, nếu ai đó nói rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ dễ bị tổn thương trước Iran, hầu hết mọi người có lẽ sẽ không tin. Tuy nhiên, kể từ ngày 28/2 vừa qua, phần cốt lõi của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở Trung Đông, thực sự đã chịu những thiệt hại ở các mức độ khác nhau.
Đầu tiên, IRGC sử dụng UAV tấn công tự sát, để thực hiện một cuộc tấn công ở độ cao thấp vào hệ thống radar cảnh báo sớm chiến lược AN/FPS-132 (thường được gọi là một phần của mạng lưới PAVE PAWS) của Mỹ tại Qatar. Do đó làm gián đoạn khả năng cảnh báo sớm của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở Trung Đông. (Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khu vực trong căn cứ Al Dhafra của Mỹ ở UAE bị trúng tên lửa).
Sau đó, lợi dụng việc Mỹ đánh giá thấp đối thủ và thiếu sự điều chỉnh đối với việc triển khai THAAD ở Trung Đông, Iran đã phát động các cuộc tấn công cường độ cao bằng UAV tự sát và tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn nhằm vào bốn hệ thống THAAD đặt tại Jordan, Ả Rập Xê Út và UAE. (Ảnh căn cứ không quân Abu Dhabi trước và sau khi bị trúng tên lửa (phải).
Bất chấp những nỗ lực tối đa của hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ được triển khai gần đó, cả bốn hệ thống radar THAAD cuối cùng đều bị xuyên thủng kể từ ngày 1/3. Mặc dù chỉ có hệ thống của Jordan được xác nhận là bị hư hại nghiêm trọng, các hệ thống khác chỉ được xác nhận là bị tấn công thông qua hình ảnh vệ tinh độ phân giải thấp, mức độ thiệt hại chưa được biết rõ, nhưng việc chúng bị vô hiệu hóa ngay lập tức là điều không thể tránh khỏi. (Ảnh căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia bị tên lửa Iran tàn phá (phải).
Nói cách khác, hệ thống phòng thủ, giám sát và đánh chặn tên lửa của Mỹ chống lại Iran, được xây dựng một cách tỉ mỉ trong hơn một thập kỷ, đã bị tổn thất nghiêm trọng; tất nhiên, IRGC sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, khi hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ trong khu vực đã bị “chọc mù”. (Ảnh căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait bị liên tục tấn công).
Vào tối ngày 9/3, IRGC tuyên bố sẽ không còn phóng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, quỹ đạo bay ngang nữa, mà thay vào đó sẽ tập trung nguồn lực vào việc phóng tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất với đầu đạn nặng hơn một tấn và tầm bắn xa hơn, để đảm bảo khả năng xuyên thủng.
Đầu đạn chùm là một chủ đề nhạy cảm, nhưng trên thực tế, cả Iran lẫn Israel đều chưa ký kết công ước nào cấm sử dụng bom đạn chùm (cả Mỹ và Nga cũng vậy), vì vậy không có hạn chế pháp lý quốc tế nào đối với việc sử dụng chúng. Trên thực tế, hầu hết các tên lửa đạn đạo của Iran đã xuyên thủng phòng thủ của Israel vào tối ngày 10/3, đều được trang bị đầu đạn chùm.
Theo thống kê của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong số hơn 300 tên lửa đạn đạo do Iran phóng về phía Israel, hơn 150 tên lửa được trang bị đầu đạn chùm. Về mặt kỹ thuật, ngay cả khi hệ thống THAAD đánh chặn thành công một tên lửa đang bay tới, một số lượng nhỏ bom chùm vẫn có thể phát nổ khi va chạm.
Theo truyền thống, bom đạn chùm không được coi là mối đe dọa chết người đối với các thành phố hiện đại, vì ngay cả các đầu đạn chùm trên tên lửa đạn đạo, sau khi phân tán, cũng có sức công phá yếu hơn so với một quả đạn pháo hạng nặng.
Tuy nhiên, sau khi xuất hiện những trường hợp cực đoan với hàng trăm đầu đạn chùm nhắm vào một vài thành phố, người ta nhận ra rằng, các cuộc tấn công nhỏ, khi kết hợp lại, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu đô thị và làm tê liệt hoạt động.
Cả PAVE PAWS và THAAD đều là di sản của thời kỳ hoàng kim sau Chiến tranh Lạnh của quân đội Mỹ, từng đại diện cho một hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại và tốn ngân sách. Nhưng người Iran, chỉ bằng những UAV giá rẻ (khoảng 20.000 USD/chiếc), đã gây thiệt hại đối với những hệ thống radar tỷ đô; đơn giản là thiệt hại của Mỹ là không thể đo lường được.
Topwar
https://topwar.ru/278790-voprosy-i-posledstvija-iranskij-udar-po-katarskoj-rls-anfps-132.html
