Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Nổ kho chứa chất nổ ở Myanmar, hàng chục người thiệt mạng

Một vụ nổ xảy ra tại nơi chứa chất nổ dành cho khai thác mỏ ở Myanmar đã khiến khoảng 45 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà ở làng Kaungtup, thị trấn Namhkam, bang Shan, vào khoảng trưa ngày 31/5. Tòa nhà này được cho là nơi chứa chất nổ được dùng trong khai thác mỏ.

Một nhân viên cứu hộ cho biết, tính đến tối 31/5, 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em, đã được tìm thấy. Ngoài ra, khoảng 70 người khác bị thương trong vụ nổ.

"74 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện thị trấn điều trị và công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn", nhân viên cứu hộ nói thêm.

apnoomyanmar.jpg
Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tìm kiếm sau vụ nổ tại làng Kaungtup, thị trấn Namhkam, bang Shan, Myanmar, ngày 31/5/2026. Ảnh: Palaung Land/AP.

Theo một nhân viên cứu hộ khác ở Namhkam, khoảng 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 ngôi nhà gần hiện trường vụ nổ bị hư hại.

Một số phương tiện truyền thông Myanmar như hãng tin Shwe Phee Myay của bang Shan đưa tin rằng số người tử vong từ 50 đến 55 người. Những hình ảnh và video được đăng tải cho thấy khói từ vụ nổ cùng đống đổ nát của nhiều tòa nhà bị hư hại.

Theo điều tra sơ bộ, vụ nổ xảy ra tại một địa điểm lưu trữ số lượng lớn thuốc nổ dùng trong hoạt động khai thác mỏ.

Chính quyền địa phương hiện đang cung cấp sự hỗ trợ, chăm sóc y tế và nơi ở tạm thời cho những người dân bị ảnh hưởng.

Vụ nổ xảy ra tại khu vực do nhóm vũ trang TNLA kiểm soát. Nhóm này cho biết thuốc nổ gelignite được lưu trữ để sử dụng trong các mỏ và khu khai thác đá.

Một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ nổ đang được tiến hành.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ tại nhà máy pháo hoa ở Thái Lan hồi tháng 1/2026

Nguồn video: VTV
#nổ tại kho chứa chất nổ ở Myanmar #vụ nổ ở Myanmar #Myanmar #vụ nổ lớn ở Myanmar #vụ nổ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Thương vong mới nhất trong vụ nổ tại mỏ than ở Trung Quốc

Tính đến chiều 23/5, vụ nổ khí gas tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã khiến 90 người thiệt mạng và 9 người vẫn mất tích.

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tính đến chiều 23/5, vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở Changzhi, tỉnh Sơn Tây, tối 22/5 đã khiến 90 người thiệt mạng.

Ngoài ra, vẫn còn 9 thợ mỏ mất tích và hơn 120 người đã phải nhập viện, trong đó nhiều người bị thương do khí độc, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thương vong mới nhất trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc

Ít nhất 26 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo AP, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 5/5, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, vào chiều 4/5 đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, nhà máy này do Công ty Sản xuất và Trưng bày Pháo hoa Huasheng vận hành.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ nổ lớn tại chung cư ở thành phố cảng Iran

Vụ nổ xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố cảng Bandar Abbas của Iran đã khiến một bé gái 4 tuổi thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố cảng Bandar Abbas của Iran hôm 31/1. Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cứu hỏa địa phương cho rằng vụ nổ là do rò rỉ khí gas. Truyền thông đưa tin vụ nổ khiến bé gái 4 tuổi thiệt mạng và ít nhất 14 người khác bị thương.

ap26031705493921.jpg
Tòa nhà chung cư sau vụ nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas, Iran, ngày 31/1. Ảnh: ISNA/AP.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới