Nổ kho chứa chất nổ ở Myanmar, hàng chục người thiệt mạng

Một vụ nổ xảy ra tại nơi chứa chất nổ dành cho khai thác mỏ ở Myanmar đã khiến khoảng 45 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương.

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà ở làng Kaungtup, thị trấn Namhkam, bang Shan, vào khoảng trưa ngày 31/5. Tòa nhà này được cho là nơi chứa chất nổ được dùng trong khai thác mỏ.

Một nhân viên cứu hộ cho biết, tính đến tối 31/5, 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em, đã được tìm thấy. Ngoài ra, khoảng 70 người khác bị thương trong vụ nổ.

"74 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện thị trấn điều trị và công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn", nhân viên cứu hộ nói thêm.

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tìm kiếm sau vụ nổ tại làng Kaungtup, thị trấn Namhkam, bang Shan, Myanmar, ngày 31/5/2026. Ảnh: Palaung Land/AP.

Theo một nhân viên cứu hộ khác ở Namhkam, khoảng 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 ngôi nhà gần hiện trường vụ nổ bị hư hại.

Một số phương tiện truyền thông Myanmar như hãng tin Shwe Phee Myay của bang Shan đưa tin rằng số người tử vong từ 50 đến 55 người. Những hình ảnh và video được đăng tải cho thấy khói từ vụ nổ cùng đống đổ nát của nhiều tòa nhà bị hư hại.

Theo điều tra sơ bộ, vụ nổ xảy ra tại một địa điểm lưu trữ số lượng lớn thuốc nổ dùng trong hoạt động khai thác mỏ.

Chính quyền địa phương hiện đang cung cấp sự hỗ trợ, chăm sóc y tế và nơi ở tạm thời cho những người dân bị ảnh hưởng.

Vụ nổ xảy ra tại khu vực do nhóm vũ trang TNLA kiểm soát. Nhóm này cho biết thuốc nổ gelignite được lưu trữ để sử dụng trong các mỏ và khu khai thác đá.

Một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ nổ đang được tiến hành.

