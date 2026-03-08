Vì sao tàu sân bay Mỹ rời khỏi bờ biển Iran trong lúc “nước sôi lửa bỏng”?

Dư luận đang dõi theo tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ phải rời xa bờ biển Iran, trong lúc xung đột đang diễn ra căng thẳng. Vậy điều gì thực sự đã xảy ra?
Honda Việt Nam vừa cho ra mắt bộ đôi xe tay ga Air Blade 125 phiên bản đặc biệt với bộ tem siêu anh hùng của Marvel, giới hạn chỉ 4.000 chiếc.
Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) bố trí cán bộ, chiến sĩ hóa trang để phát hiện các tài xế ô tô sau khi uống rượu bia vẫn lái xe.
Những nhà hàng, quán ăn mỗi ngày phục vụ hàng trăm lượt khách. Tuy nhiên, vấn đề an toàn thực phẩm đang bị các cơ sở kinh doanh này xem nhẹ.
Honda Việt Nam vừa cho ra mắt bộ đôi xe tay ga Air Blade 125 phiên bản đặc biệt với bộ tem siêu anh hùng của Marvel, giới hạn chỉ 4.000 chiếc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có thể đưa ra lựa chọn mạo hiểm và mở rộng nguồn thu nhập.
Trước đó, chiếc xe siêu sang mui trần SL đầu tiên mang thương hiệu Mercedes-Maybach sở hữu động cơ V8, công suất 577 mã lực được dự kiến có giá từ 18 tỷ đồng.
Cold Brew – cà phê ủ lạnh không chỉ hấp dẫn bởi cách pha chế độc đáo, nó còn được nhiều người lựa chọn như một thức uống hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Từ khu vườn gia đình đến bàn ăn khắp thế giới, cà chua (Solanum lycopersicum) là loài cây quen thuộc nhưng ẩn chứa nhiều điều thú vị ít ai biết đến.
MacBook Pro 14 inch và 16 inch mới dùng chip M5 Pro và M5 Max, nâng cấp mạnh về hiệu năng CPU, GPU, AI và tốc độ SSD, giá tại Việt Nam từ 59,999 triệu đồng.
Có tuổi đời hơn hai thế kỷ, chùa Đá Trắng là một cổ tự gắn liền với lịch sử và văn hóa của vùng đất Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).
Khám phá những hiện vật lịch sử từ hài cốt động vật cổ đại tại Trung Quốc, hé lộ quá trình thuần hóa và sinh tồn của loài vật qua hàng nghìn năm.
Các nhà khảo cổ học ở Sudan đã phát hiện xác ướp 1.400 năm tuổi của trẻ em Nubia với hình xăm trên khuôn mặt.
Acerpure COZY F2 mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, tiết kiệm điện và phù hợp xu hướng sống yên tĩnh trong hệ sinh thái smart home hiện đại.
Apple giới thiệu mẫu laptop hoàn toàn mới là MacBook Neo sử dụng chip A18 Pro, bốn lựa chọn màu sắc và giá khởi điểm chỉ từ 16,5 triệu đồng.
Trớ trêu mẫu UAV tấn công tự sát được Mỹ chế tạo dựa trên Shahed-136 của Iran trong lần đầu thực chiến đã tấn công vào chính thủ đô Teheran của nước này.
Samsung Galaxy S26 Ultra vừa được mở bán tại Việt Nam với hàng loạt nâng cấp mạnh mẽ.
Nhìn qua loạt ảnh đời thường, có thể thấy Hòa Minzy không đóng khung bản thân trong một phong cách cố định. Nữ ca sĩ thay đổi khá linh hoạt, tùy hoàn cảnh.
Di tích khảo cổ Hà Bắc hé lộ sự bành trướng của nền văn hóa Hồng Sơn cổ quan trọng của Trung Quốc.
Sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự, Iran bắn hàng trăm tên lửa và UAV tấn công vào các quốc gia Vùng Vịnh, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không khu vực.
Sinh sống lâu đời ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, người Bodo sở hữu bản sắc văn hóa dộc đáo và lịch sử đặc biệt.
Benj Edwards, cây bút kỳ cựu của Ars Technica, bị sa thải sau khi dùng trích dẫn do AI bịa ra trong bài viết về sự cố công nghệ.