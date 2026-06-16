Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Hà Nội thí điểm hạn chế xe máy cũ từ 1/7 tại phố cổ
Hà Nội bắt đầu hạn chế xe máy cũ từ 1/7 tại phố cổ để giảm ô nhiễm, khuyến khích sử dụng phương tiện mới và thân thiện môi trường.
Hà Nội bắt đầu hạn chế xe máy cũ từ 1/7 tại phố cổ để giảm ô nhiễm, khuyến khích sử dụng phương tiện mới và thân thiện môi trường.
Hà Nội bắt đầu hạn chế xe máy cũ từ 1/7 tại phố cổ để giảm ô nhiễm, khuyến khích sử dụng phương tiện mới và thân thiện môi trường.
Bloomberg ghi nhận tài sản tỷ phú toàn cầu tăng gần 4.000 tỷ USD nhờ AI, Elon Musk dẫn đầu với 839 tỷ USD.
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Hạ viện Mỹ thông qua gói ngân sách gần 70 tỉ USD cho ICE và Tuần tra biên giới trong 3 năm, đánh dấu thắng lợi lập pháp của Tổng thống Trump.
Hà Nội bắt đầu hạn chế xe máy cũ từ 1/7 tại phố cổ để giảm ô nhiễm, khuyến khích sử dụng phương tiện mới và thân thiện môi trường.
Bloomberg ghi nhận tài sản tỷ phú toàn cầu tăng gần 4.000 tỷ USD nhờ AI, Elon Musk dẫn đầu với 839 tỷ USD.
Nắng nóng gay gắt khiến miền Bắc tiêu thụ hơn 100 triệu kWh điện mỗi ngày, công suất đỉnh có thể vượt 22.000 MW trong tháng 6-7.
Công an Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự đầu tiên về tội xâm phạm quyền tác giả, khám xét nhiều địa điểm liên quan đến phần mềm lậu.
TH Group muốn huy động 1 tỷ USD bằng cách bán 30% cổ phần, định giá tập đoàn lên tới 3,3 tỷ USD, cạnh tranh với Vinamilk.
Cục Thuế sử dụng AI để phân tích dòng tiền trên gần 250 triệu tài khoản ngân hàng nhằm phát hiện gian lận thuế hiệu quả.
Từ 1/7, Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực, quy định 9 trường hợp kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp giúp doanh nghiệp chủ động phòng tránh.
Trước IPO, SpaceX hợp tác với Google trị giá hàng chục tỉ USD, cung cấp 110.000 chip Nvidia, trả 920 triệu USD mỗi tháng đến 2029.
Bitcoin giảm mạnh, mất hơn nửa giá trị, trong khi dòng tiền đầu cơ chuyển hướng sang AI. Quỹ ETF BlackRock rút ròng, MicroStrateg thay đổi chiến lược.
Hạ viện Mỹ thông qua gói ngân sách gần 70 tỉ USD cho ICE và Tuần tra biên giới trong 3 năm, đánh dấu thắng lợi lập pháp của Tổng thống Trump.
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