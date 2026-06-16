Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[SPOTLIGHT] Hà Nội thí điểm hạn chế xe máy cũ từ 1/7 tại phố cổ

SPOTLIGHT

[SPOTLIGHT] Hà Nội thí điểm hạn chế xe máy cũ từ 1/7 tại phố cổ

Hà Nội bắt đầu hạn chế xe máy cũ từ 1/7 tại phố cổ để giảm ô nhiễm, khuyến khích sử dụng phương tiện mới và thân thiện môi trường.

Minh Quân - Hà Anh
#Hạn chế xe máy cũ tại Hà Nội #Thí điểm vùng phát thải thấp #Chính sách hạn chế phương tiện #Phát triển bền vững đô thị #Quản lý ô nhiễm không khí

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT