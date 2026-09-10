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[SPOTLIGHT] Doanh nghiệp tăng phúc lợi nghỉ thai sản cho nam giới lên 6 tuần

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[SPOTLIGHT] Doanh nghiệp tăng phúc lợi nghỉ thai sản cho nam giới lên 6 tuần

Các doanh nghiệp tại Việt Nam nâng cao phúc lợi nghỉ thai sản cho nam giới lên 6 tuần có lương, thúc đẩy bình đẳng giới và giữ chân nhân tài.

Minh Quân - Hà Anh
#Nghỉ thai sản nam #Bình đẳng giới #Doanh nghiệp công nghệ #Chính sách phúc lợi #Giữ chân nhân tài

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