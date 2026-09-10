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[SPOTLIGHT] Hơn 10 ngân hàng hạ lãi suất cho vay, cảnh báo cho nhà đầu tư

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[SPOTLIGHT] Hơn 10 ngân hàng hạ lãi suất cho vay, cảnh báo cho nhà đầu tư

Hơn 10 ngân hàng từ Big4 đến tư nhân giảm lãi suất cho vay, chuyên gia Chứng khoán HSC cảnh báo dư địa giảm cuối năm hạn chế.

Minh Quân - Hà Anh
#Ngân hàng hạ lãi suất #Chính sách tiền tệ #Nhà đầu tư #Chuyên gia tài chính #Thị trường ngân hàng

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