Sốt xuất huyết có nguy cơ bùng dịch khi thời tiết thay đổi thất thường

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 2.175 ca sốt xuất huyết tại 117 phường, xã, với 91 ổ dịch, trong đó 30 ổ dịch vẫn đang hoạt động. Ngành Y tế cảnh báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng trong những tuần tới.

Sốt xuất huyết đang gia tăng theo chu kỳ hằng năm. Thời tiết thất thường, mưa nắng xen kẽ, nhiệt độ và độ ẩm biến động tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sinh sản. Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên từ nhiều địa phương trở lại Hà Nội trong năm học mới, làm tăng mật độ và sự giao lưu dân cư.

Đặc điểm đô thị với mật độ dân cư cao, nhiều công trình xây dựng, khu nhà trọ, khu dân cư đông đúc và lượng người di chuyển lớn khiến việc kiểm soát muỗi truyền bệnh phức tạp hơn. Sự dịch chuyển giữa Hà Nội và các tỉnh, thành cũng làm tăng nguy cơ vi rút được đưa từ địa bàn này sang địa bàn khác.

Diệt bọ gậy và vệ sinh môi trường là biện pháp quan trọng nhất. Phun hóa chất có tác dụng giảm nhanh muỗi trưởng thành khi xử lý ổ dịch, nhưng không thể thay thế việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Nếu vật chứa nước vẫn tồn tại, muỗi có thể nhanh chóng phát triển trở lại.

Chính quyền phường, xã cần tăng cường giám sát ca bệnh, xử lý sớm ổ dịch, vệ sinh môi trường tại khu dân cư, trường học, công trình xây dựng và khu vực nguy cơ cao. Trường học, ký túc xá, nhà trọ cũng cần được kiểm tra, loại bỏ các vật dụng có khả năng đọng nước.

Mỗi gia đình cần thường xuyên kiểm tra, đậy kín dụng cụ chứa nước, vệ sinh bể, chum, vại, thay nước bình hoa, thu gom phế liệu và xử lý các điểm đọng nước quanh nhà. Người dân cũng cần phối hợp trong các chiến dịch diệt bọ gậy, phun hóa chất và chủ động phòng muỗi đốt, kể cả ban ngày.

Sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Người bệnh có thể chuyển nặng ngay cả khi bắt đầu giảm hoặc hết sốt. Vì vậy, khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, phát ban hoặc triệu chứng bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và theo dõi, không tự ý điều trị tại nhà.