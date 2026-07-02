Người bệnh nguy kịch vì viêm cân mạc hoại tử, sốc nhiễm trùng từ vùng dẫn lưu

Bệnh nhân N.V.L. (SN 1972, ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM), được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức sau khi đã được dẫn lưu áp xe vùng cổ tại một cơ sở y tế. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng nhiễm trùng nặng, kèm nhiều bệnh lý nền phức tạp như đái tháo đường, suy tim, suy thận và rối loạn điện giải.

Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng ghi nhận vùng cổ trái sưng nề nghiêm trọng, mô hoại tử lan rộng vào nhiều khoang cổ sâu. Ổ áp xe đã lan sang vùng cổ đối diện, đe dọa trực tiếp các cấu trúc mạch máu và thần kinh quan trọng.

Trước diễn biến nguy kịch, người bệnh được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp nhằm cắt lọc toàn bộ mô hoại tử.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận tổn thương lan đến khoang cảnh trái, khoang dưới hàm trái và khoang cạnh họng trái. Đáng chú ý, tĩnh mạch cảnh chung bên trái đã tắc hoàn toàn, nhiều mạch máu và thần kinh nhỏ vùng cổ bị tổn thương, hoại tử do nhiễm trùng lan rộng.

Sau phẫu thuật cắt lọc, người bệnh xuất hiện khuyết hổng mô vùng cổ diện rộng, làm lộ cơ ức đòn chũm và bó mạch cảnh. Trong khi đó, tình trạng đái tháo đường khó kiểm soát làm gia tăng nguy cơ nhiễm trùng kéo dài cũng như chậm liền vết thương, khiến quá trình điều trị gặp nhiều thách thức.

Bên cạnh kiểm soát nhiễm trùng bằng các biện pháp tích cực, các bác sĩ đồng thời điều trị các bệnh lý nền, kiểm soát đường huyết, chăm sóc vết thương chuyên sâu và hỗ trợ phục hồi chức năng.

Sau gần một tháng rưỡi điều trị tích cực, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Tuy nhiên, do khuyết hổng mô vùng cổ quá lớn nên vết thương không thể tự tái tạo tổ chức che phủ.

Trước thực tế này, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật tạo vạt trên đòn nhằm che phủ vùng tổn thương, bảo vệ bó mạch cảnh, đồng thời góp phần phục hồi chức năng vận động vùng cổ và vai.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, vạt da sống tốt sau tạo hình. Một tuần sau phẫu thuật, người bệnh được xuất viện trong tình trạng ổn định. Qua nhiều lần tái khám, vạt da phát triển tốt, không ghi nhận dấu hiệu hoại tử hay nhiễm trùng tái phát. Chức năng vận động tay và vai phục hồi khả quan, giúp người bệnh dần trở lại sinh hoạt bình thường.

BSCKII Dương Văn Tá, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, nhiễm trùng cổ sâu là bệnh lý nguy hiểm, tiến triển nhanh và có thể gây nhiều biến chứng đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Người mắc các bệnh lý nền như đái tháo đường, suy thận hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn.

Vì vậy, BSCKII Dương Văn Tá khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như sưng đau vùng cổ, sốt cao, khó nuốt, khó há miệng hoặc khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được thăm khám và điều trị sớm.

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