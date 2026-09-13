Những mẫu xe chạy thuần xăng hoàn toàn biến mất khỏi top 10 ôtô bán chạy nhất Trung Quốc trong tháng 8/2026, khi bị xe điện lấn áp hoàn toàn.

Video: Xem chi tiết mẫu xe BYD Fang Cheng Bao Titanium 7 PHEV 2026.

Những mẫu xe điện chiếm tới 9 trong 10 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số ôtô du lịch Trung Quốc trong tháng 8/2026. Ngoại lệ duy nhất là Fang Cheng Bao Ti7 của BYD - mẫu xe cung cấp cả phiên bản thuần điện (BEV) và hybrid sạc điện (PHEV). Trong tổng doanh số của Ti7, phiên bản thuần điện chiếm 55%.

Đặc biệt, không có mẫu xe xăng nào lọt vào top 10 ôtô bán chạy nhất Trung Quốc trong tháng 8 vừa qua. Mẫu xe dùng động cơ đốt trong (ICE) thông thường bán chạy nhất tại Trung Quốc trong tháng 8/2026 là Toyota Corolla, đứng ở vị trí thứ 13 với 14.675 xe bán ra. Đây là tháng thứ 2 trong năm nay các mẫu xe máy xăng bị loại khỏi top 10 ôtô bán chạy nhất Trung Quốc.

Top ôtô bán chạy nhất Trung Quốc tháng 8/2026, xe xăng mất hút.

Geely EX2 dẫn đầu toàn thị trường Trung Quốc với doanh số 39.651 xe. EX2 vốn được biết đến với tên gọi Geely Xingyuan ở thị trường nội địa. Đây là mẫu xe hatchback cỡ nhỏ, được Geely phát triển để cạnh tranh với BYD Seagull tại Trung Quốc và Volkswagen ID. Polo sắp ra mắt tại châu Âu.

Geely EX2 cũng dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số lũy kế năm 2026, tính từ tháng 1 đến tháng 8, với tư cách mẫu xe điện Trung Quốc bán chạy nhất khi đạt 266.166 chiếc. Xếp sau là Tesla Model Y với 226.931 xe và Li Auto i6 với 152.845 xe bán ra.

Leapmotor A10 đứng thứ hai trong bảng doanh số tháng 8 tại Trung Quốc với 30.652 xe. Tiếp theo là Tesla Model Y với 29.260 xe.

Tesla là hãng duy nhất có hai mẫu xe góp mặt trong top 10. Ngoài Model Y kể trên, Tesla còn có một đại diện khác lọt vào top 10 là Model 3 vốn xếp thứ 6 với 20.787 xe bán ra.

Đáng chú ý, mẫu xe điện nội địa Xiaomi SU7 tụt từ vị trí thứ 4 trong tháng 7/2026 xuống thứ 10. Trong khi đó, Xiaomi YU7 rơi xuống vị trí thứ 19 với doanh số 13.635 xe. Điều này diễn ra bất chấp việc SUV phổ biến hơn nhiều tại Trung Quốc với doanh số cao gấp khoảng 2 lần xe sedan.

Chỉ có đúng 5 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong lọt vào top 20 ôtô bán chạy nhất tại Trung Quốc trong tháng 8/2026, gồm Toyota Corolla Cross, Geely Starray, Volkswagen Lavida, Toyota RAV4 và Geely Monjaro. Lavida là mẫu sedan duy nhất trong số này.

Đối với Volkswagen Lavida và Nissan Sylphy, tình hình đặc biệt đáng lo ngại. Từng thường xuyên đạt doanh số trên 20.000 xe và góp mặt trong top 5, hai mẫu ôtô này hiện đang chật vật bám trụ trong top 25. Riêng Nissan Sylphy tụt xuống vị trí thứ 23 với doanh số chỉ 12.227 xe.

Ngoài ra, BYD cũng có 4 mẫu xe lọt vào top 20, gồm Atto 2, Song Ultra, Song Pro và Sealion 6. Nếu tính cả Fang Cheng Bao Ti7, tổng số mẫu xe của BYD góp mặt trong bảng xếp hạng tăng lên 5.