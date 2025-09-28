Hà Nội

Xã hội

Sóng lớn đánh sập một đoạn kè biển ở Thiên Cầm

Một đoạn kè biển ở xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị sóng đánh sụt lún, hiện người dân ở khu vực này đã được sơ tán đến vị trí an toàn.

Hạo Nhiên

Chiều tối 28/9, dù mưa to, gió rất mạnh, sóng biển dữ dội nhưng hàng trăm người gồm nhiều lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để khẩn trương gia cố lại tuyến kè biển ở xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) trước khi bão số 10 đổ bộ.

Trước đó, vào khoảng 17h cùng ngày (28/9) mưa to, gió giật mạnh kết hợp với sóng dữ dội do ảnh hưởng của cơn bão số 10 khiến một đoạn kè biển Cẩm Nhượng thuộc xã Thiên Cầm bị sụt lún.

anh-10.jpg
Hàng trăm người dân được huy động...

Ngay sau đó, hàng trăm người gồm công an, bộ đội, chính quyền địa phương xã Thiên Cầm, cùng người dân địa phương đã được huy động để khẩn trương khắc phục sự cố.

Được biết, tuyến kè biển này được xem như là lá chắn đảm bảo an toàn cho hàng nghìn hộ dân thuộc các thôn thôn Chùa, Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc, Hải Nam của xã Thiên Cầm.

anh-13.jpg
...để gia cố lại tuyến kè biển bị sụt lún.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại xã Thiên Cầm đang có mưa rất to, gió giật mạnh, sóng biển dữ dội kết hợp với triều cường khiến nước biển dâng lên cao sát với khu vực kè biển, khiến việc gia cố đoạn kè bị sụt lún gặp rất nhiều khó khăn.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Thiên Cầm cho biết, hiện, các lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố lại đoạn kè trước khi bão đổ bộ vào, người dân ở khu vực dưới tuyến kè đã được sơ tán đến các vị trí an toàn.

>>> Xem thêm video lực lượng chức năng cùng người dân khắc phục sự cố sụt lún kè biển Thiên Cầm:

#Bò kè biển #sụt lún #sóng biển #mưa to #gió lớn #Bão số 10

