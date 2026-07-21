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Xã hội

Sơn La khởi tố giám đốc công ty Hoàng Hưng HB

Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố Bùi Văn Hưng - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hưng HB về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khánh Hoài

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hưng (sinh năm 1985, trú tại Thôn Gò Khánh, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ), là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hưng HB về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 BLHS; đồng thời thi hành biện pháp ngăn chặn "Bắt bị can để tạm giam" đối với Bùi Văn Hưng.

Các quyết định, lệnh áp dụng đối với bị can đã được VKSND tỉnh Sơn La phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

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Lực lượng chức năng thi hành các quyết định, lệnh đối với bị can.

Kết quả điều tra đến nay Công an xác định, Khoảng cuối tháng 12/2025, Bùi Văn Hưng đã có hành vi lợi dụng Hợp đồng giao khoán nhân công với 01 Tổ đội thi công công trình Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Sốp Cộp (tỉnh Sơn La), đưa ra các thông tin gian dối với nhà thầu cần tạm ứng tiền để mua sắm vật tư, thiết bị... phục vụ cho việc thi công công trình. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền tạm ứng của nhà thầu, Hưng đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân, không thực hiện hợp đồng đã ký kết, không có khả năng thanh toán cho bị hại rồi bỏ trốn.

Ngoài hợp đồng giao khoán trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La xác định Bùi Văn Hưng còn ký hợp đồng giao khoán thi công xây dựng với đại diện một số nhà thầu, hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị, hàng hóa nhu yếu phẩm với một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân khác trên địa bàn phục vụ thi công công trình Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở các xã Chiềng Khương, Chiềng Khoong, Mường Lạn, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, sau đó Hưng cũng phát sinh nhiều khoản nợ lớn tại các công trình này, không có khả năng thanh toán, rồi bỏ trốn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến hệ sinh thái Mailisa. Nguồn: VTV.

#Công an Sơn La #giám đốc Hoàng Hưng HB

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