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Sống Khỏe

Ẩn sau đợt viêm tụy cấp là khối nang 7 cm đầy nguy cơ

Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 đã phẫu thuật nối nang với quai hỗng tràng theo phương pháp Roux-en-Y, bảo tồn tối đa cấu trúc lành.

Thúy Nga

Khối nang lớn ở vị trí nguy hiểm

Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 vừa phẫu thuật thành công cho một người bệnh có nang giả tụy (pancreatic pseudocyst) kích thước 7 cm tại vùng đuôi tụy.

Nang giả tụy là một biến chứng có thể gặp sau viêm tụy cấp, viêm tụy mạn hoặc chấn thương tụy. Tổn thương hình thành do dịch tụy và các sản phẩm thoái giáng tích tụ, được bao quanh bởi thành nang nhưng không có lớp biểu mô lót thực sự.

Trường hợp này nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng. Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ phát hiện khối nang tại vùng đuôi tụy đã phát triển đến kích thước 7 cm.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 cho biết, nang giả tụy không chỉ gây đau tức, chèn ép các cơ quan lân cận mà nếu tồn tại kéo dài còn có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như vỡ nang, xuất huyết trong nang hoặc nhiễm trùng, áp xe hóa.

Đáng lưu ý, vị trí khối nang ở vùng đuôi tụy khiến việc can thiệp trở nên phức tạp. Đuôi tụy nằm gần cuống lách, trong đó có động mạch và tĩnh mạch lách, đồng thời liên quan với góc đại tràng trái. Một khối nang kích thước lớn có thể chèn ép các cấu trúc xung quanh, trong khi thành nang dày làm tăng yêu cầu về kỹ thuật khi phẫu thuật.

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Khối nang tụy trên phim chụp - Ảnh BVCC

Nối nang - quai hỗng tràng, bảo tồn cấu trúc lành

Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương, ê-kíp Khoa Ngoại Tổng hợp quyết định phẫu thuật dẫn lưu nang bằng phương pháp nối nang với quai hỗng tràng biệt lập theo kiểu Roux-en-Y.

BSCKII Mai Tiến Dũng, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 cho biết, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ mở nang, làm sạch toàn bộ dịch và tổ chức bên trong. Thành nang được lấy mẫu sinh thiết ngay trong mổ nhằm đánh giá bản chất tổn thương, đồng thời loại trừ khả năng có tổn thương tân sinh ác tính.

Tiếp đó, ê-kíp tạo miệng nối giữa nang và quai hỗng tràng biệt lập. Miệng nối được thực hiện đủ rộng, bảo đảm kín và không căng, tạo đường lưu thông cho dịch tụy ra đường tiêu hóa.

Một trong những yêu cầu quan trọng của ca mổ là hạn chế tối đa tổn thương các cấu trúc giải phẫu lân cận. Các bác sĩ đã bảo tồn bó mạch lách và phần tụy lành, qua đó giảm nguy cơ mất máu cũng như hạn chế ảnh hưởng đến chức năng tụy và lách.

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Nang giả tụy thường xuất hiện sau viêm tụy - Ảnh BVCC

Diễn biến hậu phẫu của người bệnh thuận lợi. Sau khoảng 4–5 ngày, nhu động ruột đã tái lập, người bệnh dung nạp tốt thức ăn lỏng.

Dịch qua hệ thống dẫn lưu trong, không ghi nhận tình trạng rò tiêu hóa hay tụ dịch tồn dư. Các triệu chứng đau tức do chèn ép được cải thiện rõ rệt, thể trạng người bệnh hồi phục và có thể trở lại sinh hoạt bình thường.

Khi nào nang giả tụy cần được lưu ý?

Đau hoặc tức vùng thượng vị, bụng kéo dài sau viêm tụy.

Cảm giác đầy bụng, nhanh no, buồn nôn hoặc nôn do khối nang chèn ép.

Nang tăng kích thước hoặc tồn tại kéo dài cần được theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.

Đau bụng đột ngột dữ dội, sốt, nôn nhiều, choáng hoặc có dấu hiệu xuất huyết là những biểu hiện cần được cấp cứu.

Người từng bị viêm tụy nên tái khám theo lịch và thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khi bác sĩ chỉ định.

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#Nang giả tụy #Viêm tụy cấp #Phẫu thuật nối nang #Chẩn đoán hình ảnh #Bệnh viện 19-8

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