Soi lịch sử đấu thầu "khủng" của Công ty Cổ phần Thi Trần [Kỳ 2]

Với việc tham gia gần 600 gói thầu, Công ty Cổ phần Thi Trần cho thấy năng lực phủ sóng rộng khắp, nhưng cũng lộ diện những mối quan hệ thân thiết với các đơn vị tư vấn và đối thủ.

Hải Đăng

Tiếp tục tìm hiểu về năng lực của nhà thầu vừa trúng gói thầu thiết bị tại Đồng Tháp, dữ liệu của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy Công ty Cổ phần Thi Trần là một cái tên "dày dạn kinh nghiệm" trên thị trường đấu thầu hàng hóa.

Tính đến giữa tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 599 gói thầu, trúng 237 gói và trượt 334 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt hơn 550 tỷ đồng. Riêng trong vai trò độc lập, đơn vị này mang về hơn 447 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động của nhà thầu phủ sóng mạnh mẽ tại khu vực phía Nam như Vĩnh Long, Tây Ninh, TP HCM và Đồng Tháp.

12-2786.png
Nguồn MSC

Phân tích sâu hơn vào lịch sử quan hệ, tài liệu cho thấy Công ty Cổ phần Thi Trần có mối liên hệ khá mật thiết với một số bên mời thầu. Điển hình như tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh, nhà thầu này đã tham gia 13 gói thầu và trúng tới 11 gói. Tại đây, tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 55 tỷ đồng với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình lên tới 101,93% (bao gồm các gói thầu có điều chỉnh dự toán).

Đáng chú ý là mối tương quan với các đối thủ. Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng là đơn vị thường xuyên "đụng độ" với Công ty Cổ phần Thi Trần nhất với 148 gói thầu cùng tham gia. Một cái tên khác là Công ty TNHH Một thành viên Mộc Nhật Minh với 147 lần cùng xuất hiện trong các biên bản mở thầu.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc các nhà thầu thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong hàng trăm gói thầu là một chỉ số cần lưu tâm trong công tác quản lý nhà nước về đấu thầu. Theo tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình phải được đặt lên hàng đầu để loại bỏ mọi nghi vấn về việc dàn xếp hoặc hạn chế cạnh tranh".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng nhấn mạnh, việc trúng thầu dày đặc tại một số địa phương hoặc với một vài bên mời thầu cụ thể cần đi đôi với năng lực thực hiện thực tế. Với quy mô 80 nhân sự, Công ty Cổ phần Thi Trần cần chứng minh được sự phân bổ nguồn lực hợp lý khi triển khai cùng lúc nhiều gói thầu để đảm bảo tiến độ và chất lượng như cam kết.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Thi Trần do ông Thi Tấn Luật làm người đại diện pháp luật, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa thiết bị. Với lịch sử trúng thầu dày đặc, sự quan tâm của dư luận về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế tại các gói thầu có sự tham gia của đơn vị này là hoàn toàn có cơ sở.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vụ triệt phá đường dây tiền ảo Xintel – đồng Xin tại Thanh Hóa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về “cơn sốt” đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam.