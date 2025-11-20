Vượt qua 11 nhà thầu khác, Công ty Thi Trần thắng thầu 19,56 tỷ ở Vĩnh Long: Tiết kiệm 1,96%

Công ty Cổ phần Thi Trần trúng Gói thầu số 03 tại Vĩnh Long với giá 19,56 tỷ đồng. Đáng chú ý, 11 nhà thầu khác cùng tham gia đã bị loại.

Tại tỉnh Vĩnh Long, dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (giai đoạn 1), trên địa bàn huyện Cầu Kè đang được triển khai. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh cũ phê duyệt tại Quyết định số 332/QĐ-STC ngày 13 tháng 6 năm 2025.

Trong đó, Gói thầu số 03: Mua sắm và lắp đặt thiết bị (Mã TBMT IB2500299625) được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá dự toán là 19.955.523.523 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Chủ đầu tư của gói thầu là Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Đơn vị được giao làm Bên mời thầu là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và đấu thầu Hà Nội.

11/12 nhà thầu bị loại, tỷ lệ tiết kiệm 1,96%

Theo các tài liệu thu thập được, Gói thầu số 03 có thời điểm đóng, mở thầu vào 08:00 ngày 11 tháng 8 năm 2025.

Biên bản mở thầu ghi nhận có 12 nhà thầu đã nộp E-HSDT (Hồ sơ dự thầu điện tử). Đây là con số cho thấy sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp đối với gói thầu thiết bị giáo dục này.

Tuy nhiên, sau 3 tháng đánh giá E-HSDT, ngày 11 tháng 11 năm 2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 966/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty Cổ phần Thi Trần (MSDN 0309424068). Giá trúng thầu là 19.564.571.600 đồng, bằng chính xác giá dự thầu của doanh nghiệp này.

So với giá dự toán của gói thầu (19.955.523.523 đồng), giá trúng thầu thấp hơn 390.951.923 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, chỉ 1,96%.

Quyết định số 966/QĐ-BQL cũng công bố danh sách 11 nhà thầu, liên danh còn lại bị loại. Các lý do được đưa ra rất đa dạng, bao gồm: "Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật", "Không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm", "Không đáp ứng tính hợp lệ của E-HSDT".

Như vậy, từ 12 nhà thầu nộp hồ sơ, chỉ duy nhất Công ty Cổ phần Thi Trần được đánh giá là "đáp ứng E-HSMT (Hồ sơ mời thầu)" và được phê duyệt trúng thầu.

Chất lượng E-HSMT và tính cạnh tranh thực chất

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu này (do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và đấu thầu Hà Nội lập, ký ngày 20 tháng 10 năm 2025), sau khi rà soát, 11 nhà thầu/liên danh đã bị xác định là không đáp ứng.

Báo cáo xác định chỉ còn duy nhất Công ty Cổ phần Thi Trần là nhà thầu được "xem xét, xếp hạng" và sau đó đã được Chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu tại Quyết định 966/QĐ-BQL.

Việc 11/12 nhà thầu tham dự đều bị loại vì các lý do như kỹ thuật, năng lực, kinh nghiệm... đặt ra câu hỏi về chất lượng của E-HSMT và tính cạnh tranh thực chất của gói thầu.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất chặt chẽ về trách nhiệm của tổ chuyên gia và bên mời thầu. "Báo cáo đánh giá E-HSDT là tài liệu cốt lõi, phải trung thực, khách quan và là cơ sở để chủ đầu tư phê duyệt kết quả. Việc E-HSMT được thiết kế mà khiến 11/12 nhà thầu không đáp ứng cần được Chủ đầu tư (Ban QLDA tỉnh Vĩnh Long) và đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và đấu thầu Hà Nội) rà soát, làm rõ", Luật sư Vinh nêu quan điểm.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng đặt vấn đề về tính cạnh tranh khi 11/12 nhà thầu bị loại. "Đấu thầu qua mạng nhằm tăng cường minh bạch, cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu E-HSMT có những tiêu chí khiến hàng loạt nhà thầu bị loại, và kết quả là một nhà thầu trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp (1,96%), thì mục tiêu hiệu quả kinh tế của gói thầu dường như chưa đạt được", ông Vũ bình luận.

Công ty Cổ phần Thi Trần (MSDN 0309424068), đơn vị trúng thầu, có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh. Dữ liệu cho thấy, Vĩnh Long là địa bàn nhà thầu này thường xuyên tham gia và trúng thầu, với 38 gói đã trúng.