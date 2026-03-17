Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Cổ phần Thi Trần trúng gói thầu hơn 2 tỷ đồng tại Đồng Tháp [Kỳ 1]

Tại gói thầu thiết bị cho Trường THCS Hậu Thành, Công ty Cổ phần Thi Trần đã vượt qua 3 đối thủ để trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng gần 24%.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/03/2026, ông Nguyễn Hoàng Khuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (tỉnh Đồng Tháp) đã ký số phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết bị (Phục vụ giảng dạy và học tập) thuộc dự án Trường THCS Hậu Thành.

Gói thầu này có số thông báo mời thầu (TBMT) IB2500592638, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.855.835.000 đồng. Kết quả, Công ty Cổ phần Thi Trần (MST: 0309424068; địa chỉ trụ sở tại TP HCM) đã trúng thầu với giá 2.172.507.000 đồng.

Nguồn MSC

Đáng chú ý, mức giá trúng thầu này giúp ngân sách tiết kiệm hơn 683 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 23,9%. Đây là một con số tiết kiệm rất cao so với mức tiết kiệm trung bình trong hoạt động đấu thầu hàng hóa thông thường.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự cạnh tranh tại gói thầu này diễn ra khá gay gắt với 4 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Anh thực hiện, cả 3 đối thủ của Công ty Cổ phần Thi Trần đều bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật.

Cụ thể, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco, Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng và Công ty TNHH Sao Nam TG đều bị đánh giá "Không đạt" về kỹ thuật. Do đó, Công ty Cổ phần Thi Trần là đơn vị duy nhất vượt qua các bước đánh giá để tiến vào vòng xét thầu và trúng thầu.

Bình luận về việc nhiều nhà thầu cùng bị loại ở vòng kỹ thuật, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Trong đấu thầu rộng rãi, việc các nhà thầu bị loại ở bước kỹ thuật là bình thường nếu hồ sơ không đáp ứng tiêu chí của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên tại các gói thầu mà một đơn vị cụ thể tham gia, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần rà soát kỹ để đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng theo quy định của Luật Đấu thầu 2023".

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng, mức tiết kiệm gần 24% là dấu hiệu tích cực cho ngân sách, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc giám sát chất lượng thiết bị khi nhà thầu chào giá thấp để đảm bảo hiệu quả kinh tế lâu dài.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Công ty Cổ phần Thi Trần: "Sức mạnh" từ 599 gói thầu và những mối quan hệ "ruột"

#Thi Trần #đấu thầu #gói thầu #Đồng Tháp #tiết kiệm

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Vượt qua 11 nhà thầu khác, Công ty Thi Trần thắng thầu 19,56 tỷ ở Vĩnh Long: Tiết kiệm 1,96%

Công ty Cổ phần Thi Trần trúng Gói thầu số 03 tại Vĩnh Long với giá 19,56 tỷ đồng. Đáng chú ý, 11 nhà thầu khác cùng tham gia đã bị loại.

Tại tỉnh Vĩnh Long, dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (giai đoạn 1), trên địa bàn huyện Cầu Kè đang được triển khai. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh cũ phê duyệt tại Quyết định số 332/QĐ-STC ngày 13 tháng 6 năm 2025.

Trong đó, Gói thầu số 03: Mua sắm và lắp đặt thiết bị (Mã TBMT IB2500299625) được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá dự toán là 19.955.523.523 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Thi Trần trúng gói thầu TB-07: Vì sao 7/8 nhà thầu bị loại?

8 nhà thầu nộp E-HSDT Gói thầu TB-07 (giá 13,55 tỷ đồng), nhưng 7 đơn vị bị loại vì cùng một lý do. Công ty Cổ phần Thi Trần trúng thầu 9,96 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án/Quân khu 5 (Chủ đầu tư, Bên mời thầu) đang trong quá trình thực hiện dự án Nhà khách Mỹ Khê (T50)/Quân khu 5. Để phục vụ dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 đã được phê duyệt tại Quyết định số 5584/QĐ-BQP ngày 21 tháng 11 năm 2024.

Trong kế hoạch này, Gói thầu TB-07 (Nội dung: Mua sắm, lắp đặt doanh cụ phòng nghỉ và các khu công cộng) được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, với giá gói thầu là 13.557.480.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ Ngân sách nhà nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới