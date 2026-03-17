Công ty Cổ phần Thi Trần trúng gói thầu hơn 2 tỷ đồng tại Đồng Tháp [Kỳ 1]

Tại gói thầu thiết bị cho Trường THCS Hậu Thành, Công ty Cổ phần Thi Trần đã vượt qua 3 đối thủ để trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng gần 24%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/03/2026, ông Nguyễn Hoàng Khuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (tỉnh Đồng Tháp) đã ký số phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết bị (Phục vụ giảng dạy và học tập) thuộc dự án Trường THCS Hậu Thành.

Gói thầu này có số thông báo mời thầu (TBMT) IB2500592638, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.855.835.000 đồng. Kết quả, Công ty Cổ phần Thi Trần (MST: 0309424068; địa chỉ trụ sở tại TP HCM) đã trúng thầu với giá 2.172.507.000 đồng.

Đáng chú ý, mức giá trúng thầu này giúp ngân sách tiết kiệm hơn 683 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 23,9%. Đây là một con số tiết kiệm rất cao so với mức tiết kiệm trung bình trong hoạt động đấu thầu hàng hóa thông thường.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự cạnh tranh tại gói thầu này diễn ra khá gay gắt với 4 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Anh thực hiện, cả 3 đối thủ của Công ty Cổ phần Thi Trần đều bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật.

Cụ thể, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco, Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng và Công ty TNHH Sao Nam TG đều bị đánh giá "Không đạt" về kỹ thuật. Do đó, Công ty Cổ phần Thi Trần là đơn vị duy nhất vượt qua các bước đánh giá để tiến vào vòng xét thầu và trúng thầu.

Bình luận về việc nhiều nhà thầu cùng bị loại ở vòng kỹ thuật, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Trong đấu thầu rộng rãi, việc các nhà thầu bị loại ở bước kỹ thuật là bình thường nếu hồ sơ không đáp ứng tiêu chí của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên tại các gói thầu mà một đơn vị cụ thể tham gia, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần rà soát kỹ để đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng theo quy định của Luật Đấu thầu 2023".

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng, mức tiết kiệm gần 24% là dấu hiệu tích cực cho ngân sách, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc giám sát chất lượng thiết bị khi nhà thầu chào giá thấp để đảm bảo hiệu quả kinh tế lâu dài.

