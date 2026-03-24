Số ca cấp cứu nghi ngộ độc bánh mì tăng, Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn

Đến thời điểm này, đã có ít nhất 17 người nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc do ăn bánh mì, tăng gần gấp đôi so với thời điểm tối 23/3.

Tính đến thời điểm này, các cơ sở y tế ở Quảng Ngãi đã tiếp nhận cấp cứu khoảng 17 trường hợp. Tình trạng sức khoẻ các bệnh nhân nói trên ổn định và không có trường hợp nào diễn biến nặng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa cho biết, sáng nay Sở đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xuống địa bàn Tịnh Khê - nơi phát sinh vụ ngộ độc để kiểm tra làm rõ nguyên nhân.

Một trường hợp bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì đang điều trị tại cơ sở y tế.

Dự kiến vào trưa, hoặc đầu giờ chiều hôm nay (24/3), Sở Y tế Quảng Ngãi sẽ có báo cáo cụ thể lên UBND tỉnh.

Như đã thông tin, ngày 23/3, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Quảng Ngãi đã tiếp nhận hàng chục trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại 1 điểm bán ở Tịnh Khê, với triệu chứng khi nhập viện cấp cứu khá giống nhau, như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, tiêu chảy...

Những bệnh nhân nói trên được đưa đến Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi và 1 trường hợp được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng cấp cứu.

PGĐ Sở Y tế Đỗ Ngọc Hòa, thăm hỏi bệnh nhân trong đợt ngộ độc thực phẩm tương tự vào cuối năm 2025.

Được biết cách đây chưa lâu, vào khoảng cuối năm 2025, cũng tại Quảng Ngãi, sự việc tương tự cũng khiến cho hơn 200 người ăn bánh mì đã bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.