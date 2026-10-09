Smartphone pin 8.000 mAh gia nhập thị trường với mức giá chênh lệch

Thị trường Việt Nam vừa đón nhận hai mẫu smartphone pin khủng trên 8.000 mAh, song khoảng cách giá bán khởi điểm lại lên tới 3 triệu đồng.

Thị trường smartphone Việt Nam vừa đón hai mẫu máy mới cùng sở hữu dung lượng pin trên 8.000 mAh. Đáng chú ý, dù cùng khai thác lợi thế pin lớn, giá bán của hai sản phẩm có khoảng cách lên tới 3,5 triệu đồng ở phiên bản bộ nhớ 256GB.

Khoảng cách giá bán hàng triệu đồng

HONOR 600S 5G được bán tại Việt Nam với giá khởi điểm 10,49 triệu đồng cho phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ 256GB có giá 11,99 triệu đồng. Mẫu máy này được trang bị viên pin dung lượng điển hình 8.100 mAh, dung lượng định mức 7.900 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 45W.

HONOR 600S 5G có pin khủng và độ bền vượt trội. (Ảnh: HONOR)

Trong khi đó, OPPO A7 Pro 5G có giá từ 13,49 triệu đồng cho bản RAM 8GB/128GB. Phiên bản RAM 6GB/256GB có giá 14,49 triệu đồng, còn bản RAM 8GB/256GB chạm mức 15,49 triệu đồng. Như vậy, ở mức giá khởi điểm, OPPO A7 Pro 5G cao hơn HONOR 600S 3 triệu đồng.

OPPO A7 Pro 5G (Ảnh: FPT)

Nếu so sánh hai phiên bản cùng có bộ nhớ 256GB và RAM 8GB, người dùng phải chi thêm 3,5 triệu đồng khi lựa chọn OPPO A7 Pro 5G. Mức chênh lệch này tương đương khoảng 29,2% giá bán của HONOR 600S.

Khác biệt thông số ngoài dung lượng pin

Đáng chú ý, khoảng cách về dung lượng pin giữa hai sản phẩm lại khá nhỏ khi HONOR 600S sở hữu pin 8.100 mAh, còn OPPO A7 Pro 5G đạt mức 8.000 mAh. Cả hai cùng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W. Điều này cho thấy dung lượng pin lớn không phải yếu tố duy nhất quyết định giá bán của thiết bị.

HONOR đưa 600S vào nhóm giá từ hơn 10 triệu đồng đến dưới 12 triệu đồng, trong khi OPPO A7 Pro 5G được định vị ở khoảng 13–15 triệu đồng. Sự khác biệt về giá đến từ nhiều yếu tố phần cứng khác như màn hình, camera và chip xử lý.

Cụ thể, OPPO A7 Pro 5G sử dụng màn hình AMOLED 6,57 inch độ phân giải FHD+ tần số quét 120Hz, camera selfie AI 50MP và chip Dimensity 6360 MAX 5G. Trong khi đó, HONOR 600S sở hữu màn hình 6,87 inch tần số quét 120Hz nhưng dừng ở độ phân giải HD+, đồng thời chạy vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4.

Bài toán chi phí thực tế

Một điểm quan trọng khác là giá niêm yết không nhất thiết là số tiền cuối cùng người mua phải bỏ ra. Ngay thời điểm mở bán từ 8/10 đến hết 31/10, OPPO công bố chương trình ưu đãi cho A7 Pro 5G với tổng giá trị lên tới 6 triệu đồng, gồm giảm trực tiếp tối đa 1,5 triệu đồng và trợ giá thu cũ đổi mới tối đa 3 triệu đồng.

Với những mẫu máy ở phân khúc 10-15 triệu đồng, các chính sách giảm giá trực tiếp hay quà tặng có thể làm thay đổi đáng kể chi phí thực tế. Do đó, người tiêu dùng không thể chỉ nhìn vào giá công bố để đánh giá chi phí sở hữu.

Việc hai hãng đưa pin lên mức 8.000-8.100 mAh kết hợp sạc nhanh 45W khẳng định thời lượng sử dụng đang trở thành điểm bán hàng quan trọng. Tuy nhiên, bài toán cuối cùng của người tiêu dùng không chỉ dừng ở dung lượng pin bao nhiêu, mà là tổng hòa giá trị thực tế nhận lại so với mức chi phí bỏ ra.