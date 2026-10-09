Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Smartphone pin 8.000 mAh gia nhập thị trường với mức giá chênh lệch

Thị trường Việt Nam vừa đón nhận hai mẫu smartphone pin khủng trên 8.000 mAh, song khoảng cách giá bán khởi điểm lại lên tới 3 triệu đồng.

Bảo Châu

Thị trường smartphone Việt Nam vừa đón hai mẫu máy mới cùng sở hữu dung lượng pin trên 8.000 mAh. Đáng chú ý, dù cùng khai thác lợi thế pin lớn, giá bán của hai sản phẩm có khoảng cách lên tới 3,5 triệu đồng ở phiên bản bộ nhớ 256GB.

Khoảng cách giá bán hàng triệu đồng

HONOR 600S 5G được bán tại Việt Nam với giá khởi điểm 10,49 triệu đồng cho phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ 256GB có giá 11,99 triệu đồng. Mẫu máy này được trang bị viên pin dung lượng điển hình 8.100 mAh, dung lượng định mức 7.900 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 45W.

honor.jpg
HONOR 600S 5G có pin khủng và độ bền vượt trội. (Ảnh: HONOR)

Trong khi đó, OPPO A7 Pro 5G có giá từ 13,49 triệu đồng cho bản RAM 8GB/128GB. Phiên bản RAM 6GB/256GB có giá 14,49 triệu đồng, còn bản RAM 8GB/256GB chạm mức 15,49 triệu đồng. Như vậy, ở mức giá khởi điểm, OPPO A7 Pro 5G cao hơn HONOR 600S 3 triệu đồng.

oppo-a7-pro-5g-lo-dien-voi-thiet-ke-moi-212261-4-6d155a9e6ajpg.jpg
OPPO A7 Pro 5G (Ảnh: FPT)

Nếu so sánh hai phiên bản cùng có bộ nhớ 256GB và RAM 8GB, người dùng phải chi thêm 3,5 triệu đồng khi lựa chọn OPPO A7 Pro 5G. Mức chênh lệch này tương đương khoảng 29,2% giá bán của HONOR 600S.

Khác biệt thông số ngoài dung lượng pin

Đáng chú ý, khoảng cách về dung lượng pin giữa hai sản phẩm lại khá nhỏ khi HONOR 600S sở hữu pin 8.100 mAh, còn OPPO A7 Pro 5G đạt mức 8.000 mAh. Cả hai cùng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W. Điều này cho thấy dung lượng pin lớn không phải yếu tố duy nhất quyết định giá bán của thiết bị.

HONOR đưa 600S vào nhóm giá từ hơn 10 triệu đồng đến dưới 12 triệu đồng, trong khi OPPO A7 Pro 5G được định vị ở khoảng 13–15 triệu đồng. Sự khác biệt về giá đến từ nhiều yếu tố phần cứng khác như màn hình, camera và chip xử lý.

Cụ thể, OPPO A7 Pro 5G sử dụng màn hình AMOLED 6,57 inch độ phân giải FHD+ tần số quét 120Hz, camera selfie AI 50MP và chip Dimensity 6360 MAX 5G. Trong khi đó, HONOR 600S sở hữu màn hình 6,87 inch tần số quét 120Hz nhưng dừng ở độ phân giải HD+, đồng thời chạy vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4.

Bài toán chi phí thực tế

Một điểm quan trọng khác là giá niêm yết không nhất thiết là số tiền cuối cùng người mua phải bỏ ra. Ngay thời điểm mở bán từ 8/10 đến hết 31/10, OPPO công bố chương trình ưu đãi cho A7 Pro 5G với tổng giá trị lên tới 6 triệu đồng, gồm giảm trực tiếp tối đa 1,5 triệu đồng và trợ giá thu cũ đổi mới tối đa 3 triệu đồng.

Với những mẫu máy ở phân khúc 10-15 triệu đồng, các chính sách giảm giá trực tiếp hay quà tặng có thể làm thay đổi đáng kể chi phí thực tế. Do đó, người tiêu dùng không thể chỉ nhìn vào giá công bố để đánh giá chi phí sở hữu.

Việc hai hãng đưa pin lên mức 8.000-8.100 mAh kết hợp sạc nhanh 45W khẳng định thời lượng sử dụng đang trở thành điểm bán hàng quan trọng. Tuy nhiên, bài toán cuối cùng của người tiêu dùng không chỉ dừng ở dung lượng pin bao nhiêu, mà là tổng hòa giá trị thực tế nhận lại so với mức chi phí bỏ ra.

Mời quý độc giả xem video: Phụ kiện điện thoại: Chọn đúng, dùng an toàn/ Nguồn: VTV24
#smartphone #pin khủng #HONOR 600S #OPPO A7 Pro #giá bán #điện thoại

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Ngành đồng hồ xa xỉ tái định vị thương hiệu bằng nghệ thuật

Nhằm vượt qua giai đoạn sụt giảm doanh số, các thương hiệu đồng hồ cao cấp bắt tay cùng giới nghệ thuật để tối ưu giá trị và bảo vệ giá bán trên thị trường.

Ngành công nghiệp chế tác đồng hồ cao cấp đang chứng kiến bước chuyển mình rõ nét khi các thương hiệu tìm cách ứng dụng ngôn ngữ nghệ thuật trực tiếp vào khâu thiết kế sản phẩm, thay vì dừng lại ở các hợp đồng quảng bá truyền thống. Sự thay đổi này không chỉ nhằm đổi mới diện mạo mà còn là công cụ định hình lại giá trị thương hiệu trong giai đoạn thị trường đối mặt với nhiều biến động.

Minh chứng cho xu hướng này là việc Hublot vừa chính thức giới thiệu mẫu đồng hồ Classic Fusion Balloon Dog với mức giá khởi điểm 25.000 USD (khoảng 635 triệu đồng). Đây là dự án hợp tác cùng nghệ sĩ đương đại Jeff Koons - người đang nắm giữ kỷ lục đấu giá cao nhất thế giới dành cho một tác phẩm của nghệ sĩ còn sống với bức điêu khắc Rabbit đạt mức 91,1 triệu USD năm 2019.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Du khách Việt nô nức mua tour xuất ngoại ngắm lá đổi màu

Mùa thu đông năm nay ghi nhận lượng khách đăng ký tour quốc tế tăng mạnh, trong đó hành trình thưởng ngoạn lá đổi màu tại Đông Bắc Á chiếm ưu thế.

Thời điểm lá cây chuyển màu cũng là lúc không khí du lịch thu - đông bắt đầu bùng nổ. Năm nay, hầu hết du khách Việt đều ưu tiên lựa chọn các tour quốc tế nhờ cảnh sắc đặc trưng trải dài từ châu Á, châu Âu cho đến châu Mỹ.

Sức hút từ thị trường Đông Bắc Á

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Gen Y và Gen Z dùng AI để rút ngắn hành trình tìm kiếm sản phẩm

Báo cáo khảo sát mới đây cho thấy người tiêu dùng trẻ đang tích cực ứng dụng công nghệ AI ở khâu tìm kiếm và khám phá thông tin sản phẩm.

Sự bùng nổ của công nghệ đang từng bước làm thay đổi thói quen tiêu dùng tại Việt Nam. Báo cáo từ Vietnam Report công bố ngày 28/9 về Top 10 công ty uy tín ngành bán lẻ năm 2026 ghi nhận trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần hiện diện rõ nét hơn trong hành trình mua sắm của thế hệ Gen Y và Gen Z.

ai-shopping-vietnam.jpg
Ảnh minh hoạ: SWIFTHUB
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới