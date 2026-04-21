Hành trình kỳ diệu cứu trẻ sinh non 25 tuần, nhiều tình trạng nguy kịch

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa thành công cứu sống trẻ sinh non ở tuần thứ 25, nặng 500g với nhiều tình trạng rất nặng, sở hữu “hồ sơ bệnh án” nặng 2kg.

Sinh ở tuần thai 25 tuần 4 ngày, cân nặng chỉ vỏn vẹn 500gr, Doãn Dương bước vào cuộc đời khi cơ hội sống còn vô cùng mong manh. Cơ thể nhỏ bé chưa hoàn thiện, từng nhịp thở yếu ớt, từng dấu hiệu sinh tồn đều khiến các bác sĩ phải theo dõi sát sao tại Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Ngay sau sinh, bé được chẩn đoán nhiều tình trạng rất nặng, suy hô hấp của trẻ sơ sinh sinh cực non, chảy máu trong não (không chấn thương) và nhiễm khuẩn sơ sinh. Đó là những thử thách lớn đối với bất kỳ em bé sinh non nào, đặc biệt là với một sinh linh chỉ nặng 500gr.

Là người trực tiếp điều trị cho bé Dương trong suốt gần 120 ngày qua, ThS.BS Hà Đức Dũng (Trung tâm Sơ sinh) chia sẻ về hành trình chăm sóc bé là một thử thách đối với các bác sĩ: “Con phải thở máy kéo dài và quá trình cai máy diễn ra cực kỳ khó khăn.

Để duy trì sự sống, các bác sĩ phải phối hợp chặt chẽ giữa phác đồ điều trị biến chứng và chế độ nuôi dưỡng đặc biệt, phải mất tròn một tháng chăm sóc tích cực, bé mới có thể bắt đầu ăn hoàn toàn qua đường tiêu hóa”.

Một chi tiết khiến nhiều người không khỏi xúc động và cảm phục chính là hình ảnh ngày ra viện, em bé 500gr ngày nào nay đã cứng cáp, trở về nhà cùng tập hồ sơ bệnh án nặng tới 2kg, cân nặng của con lúc này là 2550gr.

Những con số ấy chính là minh chứng cho gần 120 ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, ghi dấu từng nhịp thở, từng mililit sữa và từng quyết định cân não của đội ngũ thầy thuốc.

Mẹ của bé, chị V.T.H (Ninh Bình) nghẹn ngào nhớ lại quãng thời gian thuê trọ, ngày ngày đến bệnh viện để duy trì nguồn sữa mẹ với hy vọng bền bỉ đồng hành cùng con.

Chị chia sẻ trong xúc động: "Nhìn con đi được đến ngày hôm nay an toàn, tôi chỉ biết gửi lời biết ơn, tri ân sâu sắc nhất đến các bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh đã không chỉ cứu sống con mà còn luôn động viên gia đình trong những lúc khó khăn nhất".

Thêm minh chứng cho sự thành công của Y học sơ sinh Việt Nam

Đến thời điểm hiện tại, bé Doãn Dương đã có thể tự ăn, hệ thống tim phổi ổn định và đủ điều kiện sức khỏe để được chăm sóc tại nhà.

ThS.BS Hà Đức Dũng khẳng định, đây là thành công đáng tự hào, mang lại niềm hạnh phúc lớn cho Trung tâm Sơ sinh.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng đặc biệt lưu ý, Khi ra viện, trẻ sinh non cần một chế độ chăm sóc đặc biệt khắt khe. Gia đình cần tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn về dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh môi trường sống để phòng chống nhiễm khuẩn và thực hiện tiêm phòng vắc xin đúng lịch trình.

Hành trình của bé Doãn Dương không chỉ là một ca lâm sàng thành công, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống và sự tận tụy của những "thiên thần áo trắng" tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

