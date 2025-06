Say rượu sau bữa cơm tối, con riêng đánh chết bố dượng

Ngày 8/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 23h đêm 5/6/2025, tại bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Vàng Hừ Lòng (30 tuổi, ở xã vùng cao Bum Tở (huyện Mường Tè, Lai Châu) đã xảy ra xô xát với bố dượng là ông Lý Hà Giá (45 tuổi) ngay tại nhà riêng sau cuộc nhậu đông người trong gia đình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Vàng Hừ Lòng về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, anh Lòng đến giúp ông Giá xây dựng nhà cửa. Trong bữa cơm tối, nhóm nam giới trong đó có ông Giá và Lòng đã cùng uống rượu kéo dài từ 18 giờ đến khoảng 23h. Sau khi những người khác rút lui đi nghỉ, giữa hai người nảy sinh lời qua tiếng lại vì mâu thuẫn tích tụ từ trước.

Trong cơn nóng giận và mất kiểm soát do say rượu, Lòng đã liên tiếp đánh, đạp vào vùng sườn, cằm và thái dương ông Giá khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Dù được người thân đưa đi cấp cứu ngay trong đêm và chuyển tuyến ra tỉnh vào chiều hôm sau, nhưng đến khoảng 18h ngày 6/6, ông Giá đã tử vong vì chấn thương vùng đầu quá nặng.

Ngay khi nhận được tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và tạm giữ hình sự Vàng Hừ Lòng để phục vụ điều tra. Theo lời khai, Lòng thừa nhận hành vi bạo lực của mình xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình và do bản thân say rượu không kiểm soát được hành vi. Trước đó, giữa hai người không có xích mích nghiêm trọng.

