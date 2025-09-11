Sau hành vi bạo lực, chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh đối mặt tội danh gì?

Nguyễn Thị Tuyết Chinh – chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh bị tạm giữ để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng do có hành vi đánh, làm hỏng tài sản khách hàng.

Nguyễn Thị Tuyết Chinh (SN 1985, phường An Phú Đông) - chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tạm giữ hình sự khẩn cấp để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Chị N.T.T.T - khách hàng sử dụng dịch vụ của Cơ sở nha khoa Tuyết Chinh có phát sinh mâu thuẫn với bà Chinh liên quan đến dịch vụ mà chị T. đã sử dụng. Ngày 3/9, khi chị T. cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết, hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T. Dù đã được chồng và bảo vệ can ngăn, nhưng bà Chinh vẫn tiếp tục gây mất an ninh trật tự tại cơ sở. Các clip, hình ảnh, thông tin liên quan được chia sẻ trên mạng xã hội và báo chí gây xôn xao dư luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tống đạt các thủ tục tố tụng đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tạm giữ hình sự khẩn cấp Nguyễn Thị Tuyết Chinh - chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng là cần thiết.

Đoạn clip được đăng tải ghi lại sự việc cho thấy, nữ chủ cơ sở nha khoa có hành vi liên tục tấn công nữ khách hàng bằng cây sắt đe dọa bằng chân tay và bất cứ những thứ gì xung quanh, liên tục la hét, đập điện thoại và làm hư hỏng tài sản của khách hàng khiến dư luận xã hội bày tỏ sự bức xúc.

Điều khá bất ngờ, nữ khách hàng bị hành hung trước đó thực hiện dịch vụ niềng răng tại cơ sở này, nhưng gặp sự cố ... thay hòa giải thỏa thuận để giải quyết sự việc, nữ chủ cơ sở nha khoa lại mất bình tĩnh, mất kiểm soát về hành vi dẫn đến thực hiện những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi của chủ cơ sở có dấu hiệu tội Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, chửi bới, đe dọa, xúc phạm người khác trước mặt đông người là hành vi làm nhục người khác, nếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm uy tín của nạn nhân, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội thì người thực hiện hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 Bộ luật Hình sự.

Nghiêm trọng hơn, người này còn giật điện thoại của cô gái trẻ rồi đập xuống sàn gây hư hỏng, đây là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản nên nếu thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự để xử lý về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điều 178 Bộ luật Hình sự.

Do vậy, việc cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc của các bên liên quan, làm rõ diễn biến hành vi của các bên và đặc biệt là sẽ làm rõ hậu quả xảy ra để xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hành sự đối với người phụ nữ mặc áo blue trắng là cần thiết.

Cơ quan chức năng sẽ tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám nha khoa này, sẽ làm rõ việc đăng ký hoạt động và tổ chức hoạt động của phòng khám.

Với những bác sĩ nha khoa được đào tạo nhiều năm trong trường đại học, được học rất kỹ về chuyên môn và y đức, kỹ năng giao tiếp ứng xử đối với người bệnh. Việc những bác sĩ nóng nảy, văng tục chửi bậy, hành hung tấn công lại người bệnh là chuyển rất hiếm gặp. Trường hợp cơ quan chức năng xác định người phụ nữ này là bác sĩ, hoàn toàn có thể nhận thức được hành vi của mình, không bị bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc mất khả năng nhận thức cần phải xử lý nghiêm hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật.

Ngoài trách nhiệm pháp lý, có thể đối mặt với chế tài hành chính hoặc hình sự, người phụ nữ này có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại về danh dự nhân phẩm và thiệt hại về tài sản cho khách hàng. Đây là vụ việc phức tạp, không chỉ liên quan đến vấn đề trật tự an toàn xã hội, liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh mà còn liên quan đến đạo đức xã hội, uy tín của ngành y tế về công tác quản lý hoạt động khám chữa bệnh trong giai đoạn hiện nay.