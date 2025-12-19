Sập tường trường học ở Ấn Độ, học sinh lớp 7 tử vong

Một học sinh lớp 7 tử vong sau khi bức tường của ngôi trường công lập này đổ sập ở Ấn Độ.

NDTV đưa tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một trường học công lập ở Tiruvallur, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, vào ngày 16/12.

Ông Pratap, người đứng đầu huyện Tiruvallur, nói với NDTV rằng, theo kết quả cuộc điều tra sơ bộ, khi đó 4 học sinh đang ăn thì bức tường rào bất ngờ đổ sập, khiến 1 học sinh thiệt mạng và 1 học sinh bị thương.

"Sở Công trình công cộng sẽ kiểm tra độ bền kết cấu của tòa nhà để loại trừ rủi ro trong tương lai", ông Pratap nói thêm.

Bức tường đổ sập khiến 1 học sinh lớp 7 thiệt mạng ở Ấn Độ. Ảnh: NDTV.

Thủ hiến bang Tamil Nadu, ông MK Stalin, đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

The New Indian Express đưa tin, sau vụ việc, gia đình và người thân của nam sinh thiệt mạng đã tổ chức một cuộc biểu tình kéo dài gần 3 giờ, yêu cầu xử lý kỷ luật nhà trường và không cho phép đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi. Nhà chức trách sau đó phải cam kết sẽ đưa ra biện pháp xử lý thích đáng với những ai chịu trách nhiệm.

Nguồn tin từ trường học cho biết thêm, bức tường này đã xuống cấp nghiêm trọng và những trận mưa gần đây khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập mỏ vàng ở Trung Quốc