Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Sập tường trường học ở Ấn Độ, học sinh lớp 7 tử vong

Một học sinh lớp 7 tử vong sau khi bức tường của ngôi trường công lập này đổ sập ở Ấn Độ.

An An (Theo NDTV, New Indian Express)

NDTV đưa tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một trường học công lập ở Tiruvallur, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, vào ngày 16/12.

Ông Pratap, người đứng đầu huyện Tiruvallur, nói với NDTV rằng, theo kết quả cuộc điều tra sơ bộ, khi đó 4 học sinh đang ăn thì bức tường rào bất ngờ đổ sập, khiến 1 học sinh thiệt mạng và 1 học sinh bị thương.

"Sở Công trình công cộng sẽ kiểm tra độ bền kết cấu của tòa nhà để loại trừ rủi ro trong tương lai", ông Pratap nói thêm.

tuong.png
Bức tường đổ sập khiến 1 học sinh lớp 7 thiệt mạng ở Ấn Độ. Ảnh: NDTV.

Thủ hiến bang Tamil Nadu, ông MK Stalin, đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

The New Indian Express đưa tin, sau vụ việc, gia đình và người thân của nam sinh thiệt mạng đã tổ chức một cuộc biểu tình kéo dài gần 3 giờ, yêu cầu xử lý kỷ luật nhà trường và không cho phép đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi. Nhà chức trách sau đó phải cam kết sẽ đưa ra biện pháp xử lý thích đáng với những ai chịu trách nhiệm.

Nguồn tin từ trường học cho biết thêm, bức tường này đã xuống cấp nghiêm trọng và những trận mưa gần đây khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập mỏ vàng ở Trung Quốc

Nguồn video: THĐT
#Tai nạn sập tường trường học #An toàn xây dựng trường học #Tình trạng xuống cấp của cơ sở giáo dục #sập tường trường học ở Ấn Độ #Ấn Độ

Bài liên quan

Thế giới

Hiện trường sập công trình thư viện ở Hàn Quốc, 2 người tử vong

Hai người được xác nhận đã thiệt mạng và hai người khác vẫn mất tích sau vụ sập công trình thư viện đang được thi công tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc.

han1.png
Yonhap đưa tin, kết cấu thép bị sập tại công trường xây dựng thư viện ở thành phố Gwangju, Hàn Quốc, hôm 11/12, khiến 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Yonhap.
han2.png
4 nạn nhân được xác định là kỹ thuật viên thuộc một nhà thầu phụ, tất cả đều là công dân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường vụ sập hai tòa nhà ở Ma-rốc, 22 người thiệt mạng

Hai tòa nhà 4 tầng liền kề nhau đổ sập tại thành phố Fez, Ma-rốc, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Theo AP, hãng thông tấn nhà nước Ma-rốc (MAP) đưa tin, vụ sập hai tòa nhà 4 tầng xảy ra tại thành phố Fez vào tối 10/12. Được biết, hai ngôi nhà này là nơi sinh sống của 8 gia đình. Vụ sập nhà khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương được đưa tới bệnh viện.

Nhà chức trách cho biết thêm khu vực này đã được sơ tán và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra. Hiện chưa rõ số người mất tích.

Xem chi tiết

Thế giới

Khoảnh khắc cầu sập khiến hàng chục thợ mỏ thiệt mạng ở Congo

Một cây cầu tạm ở mỏ Kalando, tỉnh Lualaba, Cộng hòa Dân chủ Congo, bị sập khiến hàng chục thợ mỏ thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem video về vụ sập cầu tại Congo khiến nhiều thợ mỏ thiệt mạng

Nguồn video: X
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.