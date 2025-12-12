Hà Nội

Hiện trường sập công trình thư viện ở Hàn Quốc, 2 người tử vong

Thế giới

Hai người được xác nhận đã thiệt mạng và hai người khác vẫn mất tích sau vụ sập công trình thư viện đang được thi công tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc.

An An (Theo Yonhap)
Yonhap đưa tin, kết cấu thép bị sập tại công trường xây dựng thư viện ở thành phố Gwangju, Hàn Quốc, hôm 11/12, khiến 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Yonhap.
4 nạn nhân được xác định là kỹ thuật viên thuộc một nhà thầu phụ, tất cả đều là công dân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
"Một người 47 tuổi được đưa tới bệnh viện trong tình trạng ngừng tim và sau đó được xác định đã tử vong. Nạn nhân tiếp theo được tìm thấy lúc 20h13 tối 11/12 và được tuyên bố tử vong tại hiện trường", nguồn tin cho hay. Ảnh: Yonhap.
Lực lượng cứu hộ đang chạy đua thời gian để tìm kiếm những người mất tích. "Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp tục để xác định vị trí và giải cứu những người mất tích - được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát - giữa lúc lo ngại công trình sụp đổ thêm", nguồn tin cho hay. Ảnh: Yonhap.
Hai cần cẩu lớn được sử dụng để ổn định các cấu trúc bê tông và cột thép, trong khi lực lượng cứu hộ triển khai camera nhiệt và các thiết bị dò tìm khác để tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Ảnh: Yonhap.
Theo Yonhap, thư viện này được xây dựng trên khu đất của một nhà máy đốt rác thải cũ. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: Yonhap.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập chung cư ở Ấn Độ (Nguồn video: THĐT)
#Tai nạn sập công trình xây dựng #An toàn lao động xây dựng #Thiệt hại do sập công trình #sập công trình thư viện ở Hàn Quốc #Hàn Quốc

