Hiện trường vụ sập hai tòa nhà ở Ma-rốc, 22 người thiệt mạng

Theo AP, hãng thông tấn nhà nước Ma-rốc (MAP) đưa tin, vụ sập hai tòa nhà 4 tầng xảy ra tại thành phố Fez vào tối 10/12. Được biết, hai ngôi nhà này là nơi sinh sống của 8 gia đình. Vụ sập nhà khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương được đưa tới bệnh viện.

Nhà chức trách cho biết thêm khu vực này đã được sơ tán và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra. Hiện chưa rõ số người mất tích.

Hiện trường vụ sập 2 tòa nhà 4 tầng ở thành phố Fez, Ma-rốc. Ảnh: AP.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc. Nguyên nhân vụ sập vẫn đang được xác định. Công trình này được xây dựng vào năm 2006, theo hãng MAP.

Fez là thành phố lớn thứ 3 của Ma-rốc, nổi tiếng với khu phố cổ có tường bao quanh và những khu chợ thời Trung cổ. Đây cũng là một trong những trung tâm đô thị nghèo nhất nước này, nơi cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Lực lượng cứu hộ và người dân tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của hai tòa nhà bị sập ở Fez. Ảnh: AP.

Các vụ sập nhà không phải hiếm khi xảy ra ở các thành phố của Ma-rốc vốn đang trải qua quá trình tăng dân số nhanh chóng. Theo hãng tin Le360 của Ma-rốc, một vụ sập nhà hồi tháng 5 ở Fez đã khiến 10 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Theo AP, các quy định về xây dựng thường không được tuân thủ đầy đủ ở Ma-rốc, đặc biệt là tại các phố cổ nơi những ngôi nhà nhiều tầng cũ kỹ được xây bằng gạch xi măng rất phổ biến. Mặc dù hai tòa nhà bị sập hôm 10/12 được xây dựng theo đúng quy định, nhưng theo báo cáo của hãng Hespress, ngôi nhà đã được xây thêm tầng.



>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập chung cư ở Ấn Độ hồi năm 2020