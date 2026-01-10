Hà Nội

Thiết kế nội y Victoria's Secret khiến hot girl Bảo Khuyên Susan mê mẩn

Cộng đồng trẻ

Thiết kế nội y Victoria's Secret khiến hot girl Bảo Khuyên Susan mê mẩn

Mới đây Bảo Khuyên Susan đã khiến cộng đồng fan 'bùng nổ' khi tự tin khoe hình thể cực cháy trong những thiết kế nội y đầy lôi cuốn từ nhà Victoria's Secret.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Bảo Khuyên Susan (tên thật là Nguyễn Lê Bảo Khuyên, sinh năm 2001) đã chia sẻ những hình ảnh mới đầy cuốn hút kèm dòng trạng thái: "Fomo áo dây Victoria Secret". Cô nàng xuất hiện trong outfit kết hợp đầy táo bạo với một chiếc áo hai dây đen ôm sát, để lộ phần viền nội y ren đỏ rực rỡ và dây áo in logo đặc trưng của nhà Victoria's Secret. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa sắc đen huyền bí của chiếc áo ngoài và sắc đỏ quyến rũ của nội y không chỉ tôn lên làn da trắng mịn màng mà còn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế, nắm bắt cực nhanh các xu hướng thời trang quốc tế của nàng hot girl Bình Thuận. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, phụ kiện gồm vòng tay bản lớn, khuyên tai tròn và chiếc dây chuyền Chanel sang chảnh tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, vừa lôi cuốn.(Ảnh: IGNV)
Từ ánh mắt sắc lạnh đến nụ cười rạng rỡ khi đùa nghịch với chiếc chun buộc tóc, Bảo Khuyên chứng minh khả năng làm chủ ống kính thượng thừa. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, cô nàng tiếp tục trung thành với lối trang điểm đậm, nhấn sâu vào đôi mắt to tròn tạo cảm giác như các nhân vật bước ra từ truyện tranh anime. (Ảnh: IGNV)
Đây không phải lần đầu tiên Bảo Khuyên gây bão với các thiết kế nội y. Trước đó, cô nàng không ít lần diện các trang phục như bikini hay đồ ngủ gợi cảm, táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Các thiết kế mang tính biểu tượng của Victoria's Secret luôn là nguồn cảm hứng bất tận để cô nàng phô diễn đường cong hình thể hoàn hảo cùng vòng eo "con kiến" đáng mơ ước. (Ảnh: IGNV)
Bảo Khuyên Susan bắt đầu gây chú ý và nhanh chóng nổi tiếng nhờ một bức ảnh khoe góc mặt thanh tú, được cư dân mạng nhận xét là có nhiều nét tương đồng với nữ ca sĩ Min. Tuy nhiên, thay vì hài lòng với danh xưng "bản sao", nàng hot girl quê Bình Thuận đã không ngừng nỗ lực để khẳng định màu sắc cá nhân riêng biệt. (Ảnh: IGNV)
Từ một cô sinh viên với vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào lúc mới nổi, Bảo Khuyên đã chuyển mình mạnh mẽ sang hình tượng một TikToker/mẫu ảnh quyến rũ, táo bạo và có phần "ma mị". (Ảnh: IGNV)
Sức hút của Bảo Khuyên Susan không chỉ đến từ gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn như nhân vật anime, mà còn từ sự "không ngại khác biệt" trong cách lên đồ.(Ảnh: IGNV)
#Bảo Khuyên Susan #Victoria's Secret #nội y #thời trang #hot girl

