Sập mỏ đá ở Ấn Độ, nhiều người thương vong

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ sập mỏ đá ở Birbhum, Ấn Độ.

Theo India Times ngày 13/9, một phần của mỏ đá tại làng Bahadurpur ở Nalhati, Birbhum, bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Các nhân chứng cho biết nhiều công nhân đã bị vùi lấp dưới những tảng đá lớn.

"Vụ sập mỏ đá xảy ra quá đột ngột khiến các công nhân không kịp chạy thoát ra ngoài. Khoảng 12 công nhân đang làm việc trong mỏ đá khi đó. Tất cả đều bị vùi lấp. Khi biết tin, công nhân từ các mỏ đá khác gần đó vội chạy đến hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt", một nhân chứng kể lại.

Vụ sập mỏ đá ở Ấn Độ khiến nhiều người thương vong. Ảnh: IT.

Theo nhà chức trách, thi thể của 5 công nhân được tìm thấy dưới đống đổ nát và 6 công nhân bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, 1 công nhân sau đó tử vong do vết thương quá nặng trong khi 2 người được đưa tới bệnh viện khác do tình hình chuyển biến xấu.

Thi thể các nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Lực lượng cảnh sát, cứu hộ vẫn đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ tại hiện trường để đảm bảo không còn ai bị mắc kẹt.

Các nguồn tin cho biết mưa lớn gây ngập úng trong mỏ và làm mềm đất có thể là nguyên nhân gây ra vụ sập mỏ.

Cảnh sát cũng đang điều tra liệu mỏ đá này có hoạt động hợp pháp hay không.

