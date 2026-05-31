Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sáng 31/5, gần 125.000 học sinh Hà Nội hoàn thành bài thi môn Toán vào 10

Sáng nay, 31/5, thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Đề và gợi ý đáp án.

Bình Nguyên

Sáng 31/5, thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Môn Toán thi tự luận trong 120 phút.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập không chuyên. Số lượng đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

01-1544.jpg

Sáng nay 31/5, gần 125.000 học sinh Hà Nội hoàn thành bài thi môn Toán vào 10. Ảnh Bình Nguyên

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán - Hà Nội 2026 như sau:

Gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán - Hà Nội 2026 từ tuyensinh247 như sau:

h1-7302.jpg

Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.

Mời độc giả xem video Hà Nội tạo "lá phổi xanh" kiểm soát ô nhiễm không khí
#thi vào 10 #Hà Nội #môn Toán #kỳ thi tuyển sinh #học sinh

Bài liên quan

Xã hội

Thí sinh Hà Nội tự tin với đề thi Ngữ Văn lớp 10

Sáng nay (30/5), các thí sinh Hà Nội hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027. Nhiều em đánh giá đề thi dễ.

Sau khi hoàn thành môn Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, nhiều thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, bám sát định hướng ôn tập và có tính thực tiễn. Không ít em tự tin đạt từ 8 điểm trở lên.

01-1544.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Một thí sinh vi phạm quy chế, nhiều thí sinh tự tin đạt 7-8 điểm Văn

Toàn thành phố ghi nhận 1 trường hợp vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi; nhiều thí sinh đánh giá đề thi vừa sức và tự tin đạt từ 7 đến 8 điểm.

Nhiều thí sinh Hà Nội tự tin đạt từ 7 đến 8 điểm Văn

Kết thúc bài thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2026-2027 vào sáng 30/5, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Phần lớn đánh giá đề thi vừa sức, bám sát định hướng ôn tập, không gây bất ngờ dù sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Nhiều em tự tin dự đoán đạt từ 7 đến 8 điểm.

Xem chi tiết

Xã hội

Đề và đáp án môn Ngoại ngữ lớp 10 THPT Hà Nội

Chiều nay 30/5, thí sinh Hà Nội vừa hoàn tất bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi dự kiến công bố trong tháng 6.

Chiều ngày 30/5, thí sinh Hà Nội tiếp tục làm bài thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. Sáng mai 31/5, thí sinh làm bài thi môn toán theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. 120 phút. Riêng những em đăng ký vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1/6.

1-7449.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới