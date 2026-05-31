Trồng rau trên Mặt Trăng và sao Hỏa sẽ thế nào?

Từ lâu, sao Hỏa đã được coi là ứng cử viên hàng đầu cho việc sinh sống của con người trong tương lai. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học gần đây đã bất ngờ phát hiện ra rằng, đất mặt trăng có thể phù hợp hơn đất sao Hỏa để trồng trọt.

Vốn dĩ, các nhà khoa học trước đây đã thử nghiệm nhiều phương pháp trồng trọt trong không gian, chẳng hạn như thủy canh (trồng trực tiếp trong nước) và khí canh (sử dụng chất dinh dưỡng được phun sương từ không khí), nhưng những phương pháp này quá tốn kém. Do đó, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu khám phá các phương pháp truyền thống hơn, sử dụng trực tiếp đất mặt trăng và sao Hỏa để canh tác.

Ảnh minh họa: @123RF.

Theo các báo cáo, các mẫu đất mặt trăng thu thập được trong các sứ mệnh Apollo đã bị ô nhiễm bởi môi trường trái đất, và việc lấy mẫu từ Mặt trăng quá tốn kém. Do đó, nhóm nghiên cứu mới đã sử dụng công nghệ của Exolith Labs để tái tạo chính xác các đặc điểm của đất Mặt trăng trong phòng thí nghiệm, dựa trên đất bề mặt từ Mặt trăng và Sao Hỏa, đảm bảo độ tin cậy của kết quả thí nghiệm.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, mặc dù đất sao Hỏa rất giàu nitơ, một nguyên tố thiết yếu cho sự sống trên Trái đất, dẫn đến hy vọng rằng sao Hỏa có thể phù hợp hơn cho con người sinh sống, nhưng họ nhận ra rằng, cấu trúc đặc, giống như đất sét của nó hạn chế lượng oxy cần thiết cho sự sống. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang sử dụng hai loại đất, được trộn với các lớp phong hóa và phân bón khác nhau, để thử nghiệm phản ứng sinh trưởng của súp lơ, bí ngô, đậu và cỏ linh lăng.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, việc sử dụng nước thải từ không gian để xử lý vi khuẩn đã mang lại tỷ lệ sống sót 33,3% cho ngô trên sao Hỏa. Khi sử dụng phân bón nitơ nguyên chất, tỷ lệ sống sót đạt khoảng 58,8%. Thí nghiệm mới nhất này chứng minh rằng, cỏ linh lăng cho thấy phản ứng tích cực đối với cả đất trên Mặt trăng và sao Hỏa.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Địa vật lý Mỹ (AGU) nhấn mạnh những thách thức trong việc duy trì nông nghiệp trên sao Hỏa so với Mặt Trăng bao gồm việc phải xem xét các điều kiện như nhiệt độ thấp, bức xạ cao và thiếu chất hữu cơ phân hủy khi trồng trọt trên sao Hỏa. Ngoài ra, perchlorate trong đất sao Hỏa là một chất hóa học độc hại cần phải được loại bỏ.

Hơn nữa, một nghiên cứu năm 2019 cho thấy, sao Hỏa sẽ cần khoảng 100 năm để đạt được khả năng tự cung tự cấp, trong khi nghiên cứu của NASA cho thấy mục tiêu định cư của con người trên Mặt Trăng có thể đạt được chỉ trong vòng vài thập kỷ tới.