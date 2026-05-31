Trồng rau trên Mặt Trăng và sao Hỏa sẽ thế nào?

Trồng rau trên Mặt Trăng có dễ hơn trên Sao Hỏa không? Nghiên cứu mới hé lộ sự thật đầy thú vị, hấp dẫn.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Từ lâu, sao Hỏa đã được coi là ứng cử viên hàng đầu cho việc sinh sống của con người trong tương lai. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học gần đây đã bất ngờ phát hiện ra rằng, đất mặt trăng có thể phù hợp hơn đất sao Hỏa để trồng trọt.

Vốn dĩ, các nhà khoa học trước đây đã thử nghiệm nhiều phương pháp trồng trọt trong không gian, chẳng hạn như thủy canh (trồng trực tiếp trong nước) và khí canh (sử dụng chất dinh dưỡng được phun sương từ không khí), nhưng những phương pháp này quá tốn kém. Do đó, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu khám phá các phương pháp truyền thống hơn, sử dụng trực tiếp đất mặt trăng và sao Hỏa để canh tác.

anh-chup-man-hinh-2026-05-26-090649.png
Nghiên cứu khoa học gần đây đã bất ngờ phát hiện ra rằng, đất trên Mặt Trăng có thể phù hợp hơn đất trên sao Hỏa để trồng trọt. Ảnh minh họa: @123RF.

Theo các báo cáo, các mẫu đất mặt trăng thu thập được trong các sứ mệnh Apollo đã bị ô nhiễm bởi môi trường trái đất, và việc lấy mẫu từ Mặt trăng quá tốn kém. Do đó, nhóm nghiên cứu mới đã sử dụng công nghệ của Exolith Labs để tái tạo chính xác các đặc điểm của đất Mặt trăng trong phòng thí nghiệm, dựa trên đất bề mặt từ Mặt trăng và Sao Hỏa, đảm bảo độ tin cậy của kết quả thí nghiệm.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, mặc dù đất sao Hỏa rất giàu nitơ, một nguyên tố thiết yếu cho sự sống trên Trái đất, dẫn đến hy vọng rằng sao Hỏa có thể phù hợp hơn cho con người sinh sống, nhưng họ nhận ra rằng, cấu trúc đặc, giống như đất sét của nó hạn chế lượng oxy cần thiết cho sự sống. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang sử dụng hai loại đất, được trộn với các lớp phong hóa và phân bón khác nhau, để thử nghiệm phản ứng sinh trưởng của súp lơ, bí ngô, đậu và cỏ linh lăng.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, việc sử dụng nước thải từ không gian để xử lý vi khuẩn đã mang lại tỷ lệ sống sót 33,3% cho ngô trên sao Hỏa. Khi sử dụng phân bón nitơ nguyên chất, tỷ lệ sống sót đạt khoảng 58,8%. Thí nghiệm mới nhất này chứng minh rằng, cỏ linh lăng cho thấy phản ứng tích cực đối với cả đất trên Mặt trăng và sao Hỏa.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Địa vật lý Mỹ (AGU) nhấn mạnh những thách thức trong việc duy trì nông nghiệp trên sao Hỏa so với Mặt Trăng bao gồm việc phải xem xét các điều kiện như nhiệt độ thấp, bức xạ cao và thiếu chất hữu cơ phân hủy khi trồng trọt trên sao Hỏa. Ngoài ra, perchlorate trong đất sao Hỏa là một chất hóa học độc hại cần phải được loại bỏ.

Hơn nữa, một nghiên cứu năm 2019 cho thấy, sao Hỏa sẽ cần khoảng 100 năm để đạt được khả năng tự cung tự cấp, trong khi nghiên cứu của NASA cho thấy mục tiêu định cư của con người trên Mặt Trăng có thể đạt được chỉ trong vòng vài thập kỷ tới.

#Trồng rau #Mặt Trăng #sao Hỏa #nông nghiệp #phi hành gia

Kho tri thức

Bí ẩn hiện tượng lần đầu tiên ghi nhận ở sao Hỏa

Tàu vũ trụ MAVEN của NASA lần đầu tiên ghi nhận hiệu ứng Zwan-Wolf trong bầu khí quyển của sao Hỏa.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, tàu vũ trụ MAVEN - đang làm nhiệm vụ khảo sát tầng khí quyển trên, tầng điện ly và từ quyển của sao Hỏa - đã lần đầu tiên ghi nhận một hiện tượng độc đáo gọi là "hiệu ứng Zwan-Wolf".

"Khi nghiên cứu dữ liệu MAVEN, tôi đột nhiên nhận thấy một số dao động rất thú vị. Tôi không bao giờ ngờ rằng nó lại có hiệu ứng như thế này. Bởi vì nó chưa từng được quan sát thấy trong bầu khí quyển của một hành tinh nào trước đây”, tác giả chính của nghiên cứu, TS Christopher Fowler từ Đại học West Virginia (Mỹ) cho biết.

Kho tri thức

Bộ mặt thật của 'hành tinh đỏ' khiến nhiều người bất ngờ

Bộ mặt thật của "hành tinh đỏ" Sao Hỏa đã được hé lộ, thông qua một phân tích toàn diện từ thành phần khoáng chất đến quan sát hình ảnh.

Từ lâu, sao Hỏa với vẻ ngoài màu nâu đỏ đặc trưng, ​​tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm và được biết đến với cái tên "Hành tinh Đỏ". Cái tên này đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, khơi gợi sự tò mò và khám phá vô tận về hành tinh láng giềng này.

Tuy nhiên, màu sắc thực sự của sao Hỏa là gì? Tạp chí SPACE, trích dẫn thông tin từ tờ The Conversation, cho biết tên tiếng Anh "Mars" (sao Hỏa) bắt nguồn từ La Mã cổ đại, bởi vì màu sắc của sao Hỏa gợi lên hình ảnh chiến tranh và máu. Tuy nhiên, màu đỏ của sao Hỏa thực chất đến từ oxit sắt (gỉ sét) trong đá và bụi bao phủ bề mặt của nó.

Kho tri thức

Băng trên sao Hỏa có thể chứa chìa khóa cho sự sống

Liệu băng trên sao Hỏa có chứa chìa khóa cho sự sống? Các nhà khoa học phát hiện ra các axit amin trong băng có thể tồn tại đến 50 triệu năm.

Tàu đổ bộ Phoenix của NASA đã thực hiện một khám phá đột phá vào năm 2008: đó là việc tìm thấy băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa. Các sứ mệnh tiếp theo đã xác nhận sự tồn tại của các lớp băng khổng lồ bên dưới sao Hỏa, đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt sao Hỏa với độ sâu 1,5m.

Giờ đây, một nghiên cứu mới do Alexander Pavlov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA dẫn đầu, chỉ ra rằng băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa có thể hoạt động như một hệ thống làm lạnh tự nhiên, bảo quản vi sinh vật hoặc axit amin trong tối đa 50 triệu năm và đã bảo vệ chúng khỏi bức xạ vũ trụ. Được công bố trên tạp chí Astrobiology, nghiên cứu này cung cấp những manh mối quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa trong tương lai.

