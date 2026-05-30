Một thí sinh vi phạm quy chế, nhiều thí sinh tự tin đạt 7-8 điểm Văn

Toàn thành phố ghi nhận 1 trường hợp vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi; nhiều thí sinh đánh giá đề thi vừa sức và tự tin đạt từ 7 đến 8 điểm.

Nhiều thí sinh Hà Nội tự tin đạt từ 7 đến 8 điểm Văn

Kết thúc bài thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2026-2027 vào sáng 30/5, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Phần lớn đánh giá đề thi vừa sức, bám sát định hướng ôn tập, không gây bất ngờ dù sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Nhiều em tự tin dự đoán đạt từ 7 đến 8 điểm.

Sau 120 phút làm bài, tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố như Trường THCS Giảng Võ, Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường THPT Phạm Hồng Thái..., không khí khá nhẹ nhõm. Những nụ cười, những cái bắt tay và lời chia sẻ nhanh với phụ huynh cho thấy phần nào sự tự tin của các sĩ tử sau môn thi mở màn.

Là một trong những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi, em Phan Tuấn Minh, học sinh Trường THCS Dịch Vọng cho biết đề thi năm nay khá sát với những nội dung đã được giáo viên hướng dẫn ôn tập. “Em cảm thấy đề thi hôm nay khá vừa sức và cũng khá giống với những gì bọn em đã được ôn tập ở trường. Khi nhận đề em thấy yên tâm hơn rất nhiều vì không có những dạng câu hỏi quá bất ngờ”, Minh chia sẻ.

Theo đó, phần khiến em phải suy nghĩ nhiều nhất là câu nghị luận yêu cầu đưa ra giải pháp. “Đây là phần em thấy khó nhất vì phải nghĩ ra những giải pháp phù hợp, có tính thực tế và đáp ứng đúng yêu cầu của đề. Tuy nhiên em vẫn hoàn thành được bài làm”, Minh cho biết và dự đoán bài thi của mình đạt khoảng 7,5 đến 8 điểm.

Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi lớp 10 Hà Nội sáng 30/5

Cùng chung nhận định, em Vũ Thảo Vi, học sinh Trường THCS Tân Mai đánh giá đề thi không quá khó nhưng vẫn bảo đảm khả năng phân loại thí sinh. “Em thấy đề Văn năm nay khá vừa sức với học sinh. Tuy nhiên, đề vẫn có sự phân hóa ở câu hỏi yêu cầu đưa ra giải pháp và một số câu trong phần đọc hiểu”, Vi nói.

Theo nữ sinh, nội dung yêu cầu đề xuất giải pháp giúp học sinh kết nối với cuộc sống xung quanh là phần khiến em phải cân nhắc nhiều nhất. “Lúc đầu em hơi bối rối vì phải suy nghĩ để đưa ra những giải pháp hợp lý. Sau đó em đã sắp xếp được ý và hoàn thành bài làm tương đối tốt”, em chia sẻ.

Một điểm đáng chú ý là dù đề thi sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, nhiều thí sinh không cảm thấy bất ngờ. Theo các em, đây là dạng đề đã được làm quen trong quá trình học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Chúng em đã được luyện tập với dạng đề sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa từ khá lâu nên không gặp nhiều khó khăn. Điều quan trọng là hiểu vấn đề và biết cách vận dụng kỹ năng đọc hiểu, phân tích”, Thảo Vi cho biết.

Không chỉ thí sinh, nhiều phụ huynh chờ con bên ngoài điểm thi cũng bày tỏ sự yên tâm khi thấy con bước ra với tâm trạng thoải mái. Sau môn thi đầu tiên, áp lực tâm lý của nhiều học sinh đã được giải tỏa phần nào, tạo tâm thế thuận lợi cho các môn thi tiếp theo.

Thí sinh hồ hởi sau buổi thi môn Văn. (Ảnh: PV)

Đề Ngữ văn đề cao tư duy độc lập, khả năng kết nối với cuộc sống

Nhận xét về đề thi Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 của Hà Nội, cô Hương Giang, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Archimedes, giáo viên Tuyensinh247.com cho rằng đề thi tiếp tục bám sát định hướng đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chú trọng đánh giá năng lực thay vì kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức đơn thuần.

Theo cô Hương Giang, đề thi năm nay vẫn giữ cấu trúc ổn định như năm học trước với hai phần gồm Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Toàn bộ ngữ liệu được lựa chọn ngoài sách giáo khoa, qua đó góp phần hạn chế tình trạng học tủ, học thuộc văn mẫu, đồng thời tạo cơ hội để học sinh thể hiện năng lực đọc hiểu, cảm thụ và tư duy độc lập.

Ở phần Đọc hiểu, đề sử dụng bài thơ “Trăng trong rừng và những đứa trẻ” của nhà thơ Thanh Thảo làm ngữ liệu. Đây là một văn bản giàu chất thơ, gần gũi với tâm hồn học sinh nhưng vẫn mang chiều sâu nghệ thuật và suy tưởng. Hệ thống câu hỏi được xây dựng theo các mức độ từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, bảo đảm đánh giá toàn diện năng lực tiếp nhận văn bản của thí sinh.

Theo nhận định của cô Hương Giang, điểm đáng chú ý là dù ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa nhưng không gây cảm giác xa lạ hay quá khó đối với học sinh. Bài thơ gợi mở những cảm nhận đẹp đẽ về tuổi thơ, về thiên nhiên và những khát vọng khám phá cuộc sống. Hình ảnh những đứa trẻ trong tác phẩm tuy sống trong những điều kiện khác nhau nhưng đều gặp nhau ở sự hồn nhiên, trong sáng và niềm khao khát hướng tới những chân trời rộng mở.

Các câu hỏi ở phần Đọc hiểu không chỉ yêu cầu học sinh nhận diện thể thơ, từ ngữ, hình ảnh hay biện pháp tu từ mà còn đòi hỏi khả năng lý giải ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh “trăng”, cảm nhận được thông điệp của tác giả. Đặc biệt, câu hỏi vận dụng yêu cầu học sinh lựa chọn giữa việc bằng lòng với cuộc sống hiện tại hay dấn thân khám phá những chân trời mới, từ đó đưa ra quan điểm và lý giải của bản thân.

Thí sính tại điểm thi THPT Phạm Hồng Thái (Ảnh: PV)

Theo cô Hương Giang, đây là một câu hỏi có tính mở cao, tạo cơ hội cho học sinh bày tỏ chính kiến cá nhân thay vì chỉ lặp lại những nội dung đã học. Câu hỏi không đặt ra một đáp án duy nhất mà khuyến khích các em trình bày quan điểm riêng với những lập luận hợp lý, thuyết phục. Đây cũng là một trong những điểm thể hiện rõ định hướng phát triển tư duy phản biện và năng lực tự học của chương trình giáo dục mới.

Ở phần Viết, đề thi gồm hai yêu cầu. Câu nghị luận văn học yêu cầu học sinh viết đoạn văn khoảng 200 chữ phân tích hình ảnh những đứa trẻ trong bài thơ. Theo đánh giá của cô Hương Giang, đây là dạng bài quen thuộc nhưng vẫn có khả năng phân hóa tốt bởi học sinh không chỉ cần nắm được nội dung mà còn phải cảm nhận được giá trị nghệ thuật, ý nghĩa biểu tượng và thông điệp nhân văn mà hình tượng mang lại.

Trong khi đó, câu nghị luận xã hội yêu cầu học sinh đề xuất các giải pháp nhằm tạo nên những kết nối tích cực để khắc phục tình trạng một số bạn trẻ đang dần mất đi sự kết nối với cuộc sống xung quanh. Đây được xem là điểm nhấn nổi bật của đề thi năm nay.

Theo cô Hương Giang, vấn đề được đề cập rất gần gũi với học sinh trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ. Việc dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, thiết bị điện tử khiến không ít người trẻ trở nên thu mình, giảm tương tác trực tiếp với gia đình, bạn bè và cộng đồng. Tuy nhiên, đề bài không tập trung phê phán hay chỉ ra mặt tiêu cực mà hướng học sinh đến việc tìm kiếm giải pháp, từ đó khơi gợi ý thức trách nhiệm và tinh thần hành động.

“Đây là dạng đề có ý nghĩa giáo dục rất rõ nét. Học sinh không chỉ bàn luận về một hiện tượng xã hội mà còn phải suy nghĩ về những cách thức để tạo dựng các mối quan hệ tích cực, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng. Đề bài vì thế vừa mang tính thời sự vừa có giá trị định hướng”, cô Hương Giang nhận xét.

Về mức độ khó, cô Hương Giang cho rằng đề thi tương đối vừa sức, phù hợp với mặt bằng học sinh. Nội dung đề gần gũi, thiết thực nhưng vẫn bảo đảm tính phân hóa cần thiết. Những học sinh nắm vững kỹ năng đọc hiểu, có khả năng diễn đạt tốt và biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ có nhiều cơ hội đạt điểm cao.

Phụ huynh tiếp sức cho thí sinh. (Ảnh: PV)

Theo dự đoán, phổ điểm năm nay có thể tập trung chủ yếu trong khoảng từ 6 đến 8 điểm. Những học sinh có khả năng lập luận sắc bén, cảm thụ văn học tốt và thể hiện được dấu ấn cá nhân trong bài viết có thể đạt từ 8,5 đến 9,5 điểm. Trong khi đó, học sinh có học lực trung bình nếu nắm chắc kiến thức cơ bản vẫn có thể đạt mức điểm từ 5 đến 6 điểm.

Nhìn chung, theo cô Hương Giang, đề thi Ngữ văn vào lớp 10 Hà Nội năm học 2026-2027 tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới trong kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Thông qua những ngữ liệu giàu tính nghệ thuật và các vấn đề gắn với thực tiễn cuộc sống, đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn khuyến khích học sinh suy nghĩ độc lập, biết lắng nghe, kết nối và thể hiện trách nhiệm với thế giới xung quanh.

Đây cũng là thông điệp quan trọng mà môn Ngữ văn hướng tới trong bối cảnh giáo dục hiện nay: học văn không chỉ để làm bài thi mà còn để hiểu mình, hiểu người và sống tích cực hơn mỗi ngày.

Trong bối cảnh chỉ khoảng 55% học sinh tốt nghiệp THCS có cơ hội vào học tại các trường THPT công lập, kỳ thi năm nay tiếp tục được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao nhất của Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây.

Tuy vậy, sự tự tin của nhiều thí sinh sau môn Ngữ văn cho thấy đề thi đã đáp ứng mục tiêu đánh giá năng lực theo chương trình mới, đồng thời không tạo áp lực quá lớn cho các em ngay từ môn thi đầu tiên.