Cháy lớn tại kho chứa xe điện du lịch ở Gia Lai

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được xác minh. Khu vực xảy ra hỏa hoạn được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Chiều 30/5, trên địa bàn phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho chứa xe điện du lịch, ở số 2 Lê Đức Thọ.

Nhiều cột khói đen cuồn cuộn bốc đen ngịt trên bầu trời, khiến người dân ở khoảng cách rất xa vẫn nhìn thấy.

Vụ cháy lớn, khói đen mù mịt khiến cư dân hoảng loạn. Ảnh H. Đại

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng triển khai hàng chục phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các thiết bị phun nước công suất lớn nhằm dập tắt nhanh chóng đám cháy, trước khi ngọn lửa có nguy cơ lan sang khu vực liền kề.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy lớn bên trong khu vực cháy liên tục, có nhiều tiếng nổ lớn, do xe điện và linh kiện dễ cháy phát ra. Bầu không khí đặc quánh mùi khói đen, khung cảnh tan hoang bao trùm lên khu vực bị cháy.

Phong toả tuyến đường phục vụ chưã cháy và điều tra nguyên nhân.

Đến khoảng 15h40, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục xử lý hiện trường. Hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Đám cháy cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phun nước để làm mát, đề phòng nguy cơ tái phát cháy và giữ nguyên hiện trường phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy.

Mời bạn đọc xem video: Cận cảnh hiện trường vụ cháy. Nguồn. H.Đại
#phường Quy Nhơn #tỉnh Gia Lai #kho chứa xe điện du lịch

Cháy nhà lúc rạng sáng tại Gia Lai khiến 1 người tử vong

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà lúc rạng sáng khiến 1 người tử vong.

Sáng 13/4, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Đông ( tỉnh Gia Lai ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h25 ngày 13/4, người dân phát hiện đám cháy tại nhà người dân tại tổ dân phố Cẩm Tiên, phường An Nhơn Đông, nên trình báo cơ quan chức năng.

Cháy garage tại Gia Lai thiêu rụi 3 xe giường nằm và 1 xe tải

Chủ tịch UBND phường Hội Phú Vũ Mạnh Định cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ cháy, nhưng không có thiệt hại về người.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 14h ngày 22/12, tại một garage nằm trên đường Nguyễn Bá Ngọc giao với đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã làm 3 xe giường nằm và 1 xe tải thiệt hại.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 5 xe cứu hỏa và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; phường Hội Phú cũng huy động cán bộ công an và dân quân tự vệ tham gia. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

Cháy cửa hàng tạp hóa ở Gia Lai, mẹ tử vong, con cấp cứu

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ hỏa hoạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương tại xã Đức Cơ.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy cửa hàng được phát hiện khoảng 0h30 ngày 12/11 tại cửa hàng tạp hóa, văn phòng phẩm nằm trên đường Trần Hưng Đạo thuộc tổ 4, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ cháy khiến bà C. tử vong. Ảnh: Hoàng Văn
