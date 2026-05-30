Cháy lớn tại kho chứa xe điện du lịch ở Gia Lai

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được xác minh. Khu vực xảy ra hỏa hoạn được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy.

Chiều 30/5, trên địa bàn phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho chứa xe điện du lịch, ở số 2 Lê Đức Thọ.

Nhiều cột khói đen cuồn cuộn bốc đen ngịt trên bầu trời, khiến người dân ở khoảng cách rất xa vẫn nhìn thấy.

Vụ cháy lớn, khói đen mù mịt khiến cư dân hoảng loạn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng triển khai hàng chục phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các thiết bị phun nước công suất lớn nhằm dập tắt nhanh chóng đám cháy, trước khi ngọn lửa có nguy cơ lan sang khu vực liền kề.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy lớn bên trong khu vực cháy liên tục, có nhiều tiếng nổ lớn, do xe điện và linh kiện dễ cháy phát ra. Bầu không khí đặc quánh mùi khói đen, khung cảnh tan hoang bao trùm lên khu vực bị cháy.

Phong toả tuyến đường phục vụ chưã cháy và điều tra nguyên nhân.

Đến khoảng 15h40, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục xử lý hiện trường. Hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Đám cháy cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phun nước để làm mát, đề phòng nguy cơ tái phát cháy và giữ nguyên hiện trường phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy.