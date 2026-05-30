Đề xuất phạt đến 20 triệu đồng khi treo quảng cáo trên cột điện sai phép

Hà Nội sẽ áp dụng mức tiền phạt bằng 2 (hai) lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về quảng cáo sai phép trên cột điện.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Quảng cáo trên cột điện, trụ điện bị phạt đến 20 triệu đồng. Ảnh: VOV.

Để tránh tình trạng quảng cáo sai sự thật, treo biển quảng cáo không đúng quy định đã xâm phạm cảnh quan đô thị, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc làm ảnh hưởng đến không gian văn hóa công cộng, việc nâng mức tiền phạt sẽ nâng cao tính răn đe và ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh.

Hà Nội đề xuất sẽ áp dụng mức tiền phạt bằng 2 (hai) lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng quy định tại Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ.

Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 (hai) lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo đó, 53 hành vi vi phạm sẽ bị tăng mức phạt gấp 2 lần gồm:

Xuyên tạc lịch sử dân tộc; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác, trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Kích động bạo lực, hành vi tội ác bằng việc thể hiện chi tiết cách thức thực hiện, hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh đánh đập, tra tấn.

Kích động, chống đối việc thi hành Hiến pháp, pháp luật.

Mức phạt tiền cho các hành vi trên sau khi tăng từ 80- 100 triệu đồng.

Các hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường ngoài khung giờ quy định, không có giấy phép mức phạt từ 20- 80 triệu đồng.

Hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng mà chưa được phép mức phạt từ 10- 20 triệu đồng.

Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định, mức phạt từ 20- 40 triệu đồng...

Nội dung trên sẽ được xem xét tại kỳ họp thứ 3, được tổ chức ngày 2-3/6.