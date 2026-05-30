Xã hội

Phát hiện người đàn ông ở Gia Lai tử vong trước thềm nhà lúc rạng sáng

Tại hiện trường, có vũng máu ngay bậc thêm cửa ra vào nhà và máu tại vùng mặt, mũi của nạn nhân.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Sáng 30/5, cơ quan chức năng phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai nhận được tin báo, có một người đàn ông tử vong ngay trước thềm trước nhà. Nạn nhân là cụ ông Th. SN 1957 ngụ số nhà 6x, la Kring, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, Công an phường Diên Hồng nhận được tin trước một căn nhà trên đường Wừu, phường Diên Hồng, có một người đàn ông nằm bất tỉnh, có dấu hiêu đã tử vong,

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu.

Nạn nhân tử vong ngay thềm nhà mình. Ảnh Hà Chính

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng 04h47' cùng ngày, ông N.V. L. (SN 1964, trú tại Tổ 9, la Kring, phường Diên Hồng) có nhận được điện thoại của nạn nhân.

Do không nghe rõ nạn nhân nói gì nên ông L. vội vã đi qua nhà ông Th. xem chuyện gì xảy ra. Khi đến nhà thì phát hiện ông Th. nằm bất tỉnh ngay trước thềm nhà.

Phát hiện người này còn ấm nên đã lật ngửa người để sơ cứu nhưng ông Th. không còn thở nên ông L. đã báo cho cơ quan Công an.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xã hội

Nghi để lại thư tuyệt mệnh, người đàn ông được phát hiện tử vong ở Biển Hồ

Được người dân trình báo có quần áo, điện thoại cùng thư tuyệt mệnh, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tổ chức tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

​Chiều 24/5, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm và đưa thi thể một người đàn ông lên bờ ở khu vực Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân trình báo có một số vật dụng cá nhân tại quần áo, điện thoại cùng một thư tuyệt mệnh tại khu vực Biển Hồ.

Xã hội

Xe bơm bê tông gặp sự cố, một thợ xây ở Gia Lai tử vong tại chỗ

Hai nạn nhân bị thương đang được đưa đi cấp cứu và hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn

Ngày 20/5, ông Trương Nam Phong, Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Tai nạn xảy ra khi cần bơm bê tông bất ngờ bị gãy, trúng các công nhân đang làm việc, khiến một người tử vong và hai người bị thương đang được cấp cứu.

Xã hội

Đau lòng phát hiện Bác tài 70 tuổi tử vong trong cabin container

Phát hiện chiếc xe đầu kéo container đậu lâu trong bãi có dấu hiệu bất thường, người dân kiểm tra thì thấy tài xế 70 tuổi đã tử vong trong cabin...

Sáng 18/5, người dân tại một bãi xe trên đường Bùi Thị Xuân, phường Dĩ An, TP HCM phát hiện xe đầu kéo container đậu nhiều giờ có biểu hiện bất thường nên lại kiểm tra.

