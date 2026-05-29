Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Theo một quan chức, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ vào ngày 28/5 nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu một vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vào tối 28/5 xác nhận đã có một thỏa thuận sơ bộ, nhưng cho biết chưa rõ liệu Tổng thống Donald Trump có phê duyệt hay không.

“Thật khó để nói chính xác khi nào hoặc liệu Tổng thống sẽ ký hay không”, ông Vance nói với các phóng viên. “Chúng tôi vẫn đang trao đổi về một vài điểm trong thỏa thuận”, ông nói thêm.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: ANI.

Trong khi đó, Iran chưa xác nhận ngay bất kỳ thỏa thuận nào.

Bản ghi nhớ này xuất hiện trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu lung lay. Đợt giao tranh mới nhất xảy ra chưa đầy một ngày trước đó, khi Kuwait đánh chặn các tên lửa phóng từ Iran, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Bản ghi nhớ nêu rõ Iran sẽ không được phép áp đặt phí qua lại tại eo biển Hormuz và Iran sẽ phải gỡ bỏ toàn bộ thủy lôi tại tuyến đường thủy trọng yếu này trong vòng 30 ngày, vị quan chức giấu tên cho hay.

Cũng theo thỏa thuận sơ bộ, Mỹ sẽ dần dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và đồng ý nới lỏng các lệnh trừng phạt, cho phép Iran bán thêm dầu mỏ.

Chi tiết về thỏa thuận sơ bộ được hãng Axios đưa ra đầu tiên.

Một trong những vấn đề đầu tiên sẽ được đàm phán trong thời gian ngừng bắn 60 ngày là số phận của lượng uranium làm giàu cao của Iran. Được biết, Iran hiện có 440,9 kg uranium làm giàu tới 60% độ tinh khiết, chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa là đạt mức vũ khí (90%), theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ông Vance cho biết, các nhà đàm phán đang cố gắng đạt được các điều khoản chung về uranium làm giàu cao trong thỏa thuận sơ bộ, còn các chi tiết cụ thể sẽ được bàn thảo trong các vòng đàm phán tiếp theo.

Iran chưa công khai cam kết từ bỏ kho dự trữ này. Iran, từ lâu khẳng định chương trình của họ là vì mục đích hòa bình, nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.

Căng thẳng leo thang tại Lebanon hôm 28/5 khi Israel tiến hành đợt không kích nhằm vào một vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut và các đợt không kích khác tại thành phố ven biển Tyre ở phía nam. Ít nhất 14 người thiệt mạng trên khắp miền nam nước Lebanon.

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự?

Theo hai quan chức khu vực, Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến.

AP dẫn lời hai quan chức khu vực và một nhà ngoại giao ngày 23/5 cho biết, Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến. Họ bày tỏ hy vọng rằng quyết định cuối cùng về đề xuất do Pakistan chuẩn bị có thể được đưa ra trong vòng 48 giờ tới khi cả hai bên xem xét.

Theo vị quan chức giấu tên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thu hẹp những khác biệt còn lại (giữa Mỹ - Iran), và Qatar đóng vai trò chủ chốt bằng cách cử một quan chức cấp cao đến Tehran để hỗ trợ các nỗ lực hòa giải của Pakistan.

Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt như một phần của chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Iran.

Theo AP, lệnh trừng phạt được công bố vào cuối ngày 27/5 sau khi lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào một cơ sở quân sự của Iran.

Các biện pháp trừng phạt nhắm vào Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran và bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hợp tác với cơ quan này. Được biết, Iran trước đó đã thành lập Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư để kiểm soát eo biển Hormuz, phê duyệt việc quá cảnh qua eo biển và thu phí có thể lên tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu.

Mỹ nói 'có tiến triển' trong cuộc đàm phán với Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có “một chút tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran về chấm dứt chiến sự.

Theo AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22/5 nói rằng đã có “một chút tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran, dù thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến vẫn chưa đạt được.

Ông Rubio cho biết “việc có tiến triển là tín hiệu tốt”. Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, các cuộc trao đổi vẫn tiếp tục.

