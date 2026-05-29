Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Theo một quan chức, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

AP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ vào ngày 28/5 nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu một vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vào tối 28/5 xác nhận đã có một thỏa thuận sơ bộ, nhưng cho biết chưa rõ liệu Tổng thống Donald Trump có phê duyệt hay không.

“Thật khó để nói chính xác khi nào hoặc liệu Tổng thống sẽ ký hay không”, ông Vance nói với các phóng viên. “Chúng tôi vẫn đang trao đổi về một vài điểm trong thỏa thuận”, ông nói thêm.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Trong khi đó, Iran chưa xác nhận ngay bất kỳ thỏa thuận nào.

Bản ghi nhớ này xuất hiện trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu lung lay. Đợt giao tranh mới nhất xảy ra chưa đầy một ngày trước đó, khi Kuwait đánh chặn các tên lửa phóng từ Iran, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Bản ghi nhớ nêu rõ Iran sẽ không được phép áp đặt phí qua lại tại eo biển Hormuz và Iran sẽ phải gỡ bỏ toàn bộ thủy lôi tại tuyến đường thủy trọng yếu này trong vòng 30 ngày, vị quan chức giấu tên cho hay.

Cũng theo thỏa thuận sơ bộ, Mỹ sẽ dần dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và đồng ý nới lỏng các lệnh trừng phạt, cho phép Iran bán thêm dầu mỏ.

Chi tiết về thỏa thuận sơ bộ được hãng Axios đưa ra đầu tiên.

Một trong những vấn đề đầu tiên sẽ được đàm phán trong thời gian ngừng bắn 60 ngày là số phận của lượng uranium làm giàu cao của Iran. Được biết, Iran hiện có 440,9 kg uranium làm giàu tới 60% độ tinh khiết, chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa là đạt mức vũ khí (90%), theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ông Vance cho biết, các nhà đàm phán đang cố gắng đạt được các điều khoản chung về uranium làm giàu cao trong thỏa thuận sơ bộ, còn các chi tiết cụ thể sẽ được bàn thảo trong các vòng đàm phán tiếp theo.

Iran chưa công khai cam kết từ bỏ kho dự trữ này. Iran, từ lâu khẳng định chương trình của họ là vì mục đích hòa bình, nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.

Căng thẳng leo thang tại Lebanon hôm 28/5 khi Israel tiến hành đợt không kích nhằm vào một vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut và các đợt không kích khác tại thành phố ven biển Tyre ở phía nam. Ít nhất 14 người thiệt mạng trên khắp miền nam nước Lebanon.

