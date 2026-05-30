Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, TP Hà Nội sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét thảo luận tại kỳ họp thứ 3, dự kiến tổ chức ngày 2-3/6.

Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố dự kiến sẽ được tổ chức ngày 2-3/6. Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thảo luận Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, TP Hà Nội.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị xem xét, thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong vành đai 1 tại kỳ họp thứ hai. Song khi đó, HĐND TP Hà Nội chưa xem xét đề án bởi dự thảo tờ trình nghị quyết chưa đảm bảo về điều kiện thông tin hồ sơ trình để HĐND thành phố xem xét thông qua.

Theo tờ trình bổ sung mới đây của UBND TP Hà Nội về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án“Vùng phát thải thấp trong vành đai 1,thành phố Hà Nội”, vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 chỉ là một trong những công cụ quản lýmôi trường áp dụng trên nền quy hoạch hiện có, không phải một quy hoạch thay thế hay một phân vùng quản lý độc lập mới.

Mục tiêu, đến ngày 31/12/2026, hình thành mô hình và tổ chức hoạt động bước đầu vùng phát thải thấp tại Hà Nội; Tăng tỷ lệ sử dụng phương tiện giao thông xanh, giao thông công cộng của người dân và doanh nghiệp; Nâng cao nhận thức, mức độ sẵn sàng tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và thu thập dữ liệu ban đầu phục vụ đánh giá hiệu quả.

Giai đoạn từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027, mở rộng phạm vi và nâng cao mức độ tuân thủ thực hiện vùng phát thải thấp; Từng bước kiểm soát phát thải từ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Hình thành hệ thống quản lý, giám sát và chia sẻ dữ liệu; Tiếp tục tăng tỷ lệ sử dụng phương tiện giao thông xanh, giao thông công cộng của người dân và doanh nghiệp.

Giai đoạn từ ngày 1/1/2028 đến ngày 31/12/2029, mở rộng và nâng cao hiệu quả thực hiện vùng phát thải thấp trong Vành đai; Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông xanh, hệ thống giám sát thông minh kết nối đồng bộ. Từ tháng 1/2030, duy trì, vận hành ổn định, hiệu quả vùng phát thải thấp trong Vành đai 1; tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý theo hướng hiện đại, thông minh, đồng bộ với Trung tâm giám sát điều hành thông minh của Thành phố (Hanoi IOC). Phấn đấu đưa vùng phát thải thấp trở thành công cụ quản lý thường xuyên, hiệu quả nhằm cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và góp phần phát triển đô thị bền vững.

Theo đề án, giai đoạn 1 từ 1/7 đến 31/12/2026 sẽ triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm gồm khu vực 1 và khu vực 2. Khu vực 1 bao gồm 11 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền - Hàng Khay - Lê Thái Tổ - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc – Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ. Khu vực 2 bao quanh bởi Tràng Thi – Phùng Hưng – Hàng Đậu – Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải – Tràng Tiền – Hàng Khay trở vào trong khu vực phố Cổ.

Trong khu vực 1 sẽ cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ (bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại) từ 19h00 - 24h00 các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Ngoài khung giờ cấm trong khu vực 1 như trên, thực hiện các quy định cụ thể từ khu vực 2 trở vào đối với từng loại phương tiện. Trong đó, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải khuyến khích hạn chế hoạt động; xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải: Khuyến khích chuyển đổi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch: Xe ô tô chở học sinh, xe buýt, xe ô tô chở cán bộ công nhân viên đi làm sẽ khuyến khích chuyển đổi xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường; xeô tô trên 16 chỗ (trừ xe ô tô chở học sinh, xe buýt và xe ô tô chở cán bộ công nhân viên đi làm) cấm hoạt động trong giờ cao điểm (sáng 6h00 - 9h00; chiều 16h00 - 19h30 hàng ngày)…Các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe trên 3,5 tấn cấm lưu thông hoàn toàn trong vùng phát thải thấp.

Giai đoạn 2 từ 1/01/2027 – 31/12/2027: Mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Khu vực 3 gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, bao gồm 14 tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du – Hàn Thuyên - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật - Hàng Đậu -Cửa Đông - Lý Nam Đế - Tôn Thất Thiệp - Điện Biên Phủ - Hàng Bông - Cửa Nam - Lê Duẩn.

Giai đoạn 3 từ ngày 1/01/2028 - 31/12/2029: Triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1, phạm vi khu vực 4 trong phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến: Hoàng Cầu - Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật – Yên Phụ - Nghi Tàm - Âu Cơ - An Dương Vương - Lạc Long Quân - Bưởi - Cầu Giấy.

Theo đề án, việc triển khai vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 được dự báo tạo ra tác động tổng hợp về môi trường, kinh tế và xã hội. Các tác động tích cực chủ yếu đến từ việc kiểm soát phương tiện phát thải cao, thúc đẩy chuyển đổi phương tiện sạch, tổ chức lại giao thông, ứng dụng công nghệ giám sát và mở rộng các phương án giao thông thay thế. Bên cạnh đó, chính sách cũng phát sinh chi phí tuân thủ và rủi ro chuyển đổi đối với một số nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân sử dụng xe máy xăng, tài xế công nghệ, doanh nghiệp logistics, hộ kinh doanh nhỏ và các đơn vị vận tải hoạt động thường xuyên trong khu vực.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch; một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở Xây dựng dự kiến nguồn lực ngân sách dự kiến để triển khai các chính sách hỗ trợ tronggiai đoạn 2026–2030 khoảng 6.422, 495 tỷ đồng (ước tính cho giai đoạn 5 năm: Năm 2026: 440,540 tỷ; Năm 2027: 4.104,935 tỷ; Năm 2028: 1.134,300 tỷ; Năm 2029: 645,320 tỷ; Năm 2030: 97,400 tỷ).

Trong đó, nhóm hỗ trợ trực tiếp cho người dân chuyển đổi phương tiện khoảng 2.571 tỷ đồng, dự kiến chuyển đổi cho khoảng 500.000 xe tới hết 31/12/2027. Nhóm hỗ trợ vốn vay ưu đãi, lãi vay khoảng 764 tỷ đồng và nhóm chính sách về chính sách phí, lệ phí và giá dịch vụ khoảng 3.087,5 tỷ đồng, tập trung vào miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho người dân khi di chuyển trong Vành đai 1 trong vòng 1 năm; Trong các dịp Lễ, Tết, các dịp đặc biệt của đất nước, của thành phố Hà Nội…

