Kho tri thức

Bí ẩn tốc độ âm thanh trên sao Hỏa

Tốc độ âm thanh trên sao Hỏa liên tục thay đổi, điều này có thể ảnh hưởng đến các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa trong tương lai.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng. đặc tính lan truyền của âm thanh trên sao Hỏa khác biệt đáng kể so với trên Trái Đất, trong đó tốc độ âm thanh trên hành tinh đỏ thay đổi theo vị trí và nhiệt độ. Phát hiện này sẽ giúp các nhà khoa học phân tích sâu hơn âm thanh được thu thập bởi các robot thám hiểm sao Hỏa, đảm bảo an toàn cho các sứ mệnh có người lái trong tương lai đến sao Hỏa.

anh-chup-man-hinh-2026-05-26-084649.png
Nghiên cứu mới cho thấy âm thanh phát ra từ đỉnh núi trên sao Hỏa có thể giống với âm thanh trên Trái Đất nhất, như trong hình ảnh ngọn núi màu tím này chụp từ tàu quỹ đạo Mars Reconnaissance Orbiter. Ảnh: @NASA.

Theo báo cáo mới, thiết bị micro trên tàu thám hiểm Perseverance của NASA, ban đầu được thiết kế để nghiên cứu các đặc tính của vật liệu bề mặt sao Hỏa, nhưng đã bất ngờ thu được nhiều loại âm thanh từ sao Hỏa, bao gồm cả tiếng lách tách kỳ lạ của các cơn bão bụi.

Các bản ghi âm cho thấy, âm thanh truyền đi theo một cách đặc biệt trên sao Hỏa vì bầu khí quyển sao Hỏa, bao gồm 95% phân tử carbon dioxide, hấp thụ một phần năng lượng từ âm thanh tần số thấp. Điều này khiến tiếng ồn dưới 240 Hz (xấp xỉ nốt Đô giữa trên đàn piano) truyền đi chậm hơn 10m mỗi giây so với âm thanh tần số cao hơn. Từ đó, cơ chế truyền âm này có khả năng ảnh hưởng đến liên lạc cho các sứ mệnh sao Hỏa trong tương lai.

Đặc biệt ở các vùng cực của sao Hỏa, tốc độ âm thanh và sự suy giảm của nó thay đổi đáng kể hơn theo sự thay đổi nhiệt độ và nồng độ carbon dioxide trong suốt cả năm.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, các mô hình truyền âm đặc biệt này có thể được dùng để dự đoán tốc độ âm thanh và sự suy giảm của nó tại bất kỳ vị trí nào trên bề mặt sao Hỏa vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, và cũng có thể dùng nó để tái tạo các đặc điểm của nguồn âm thanh ban đầu, từ đó giúp các chuyên gia hiểu rõ hơn về âm thanh thực tế trên sao Hỏa.

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí ẩn hiện tượng lần đầu tiên ghi nhận ở sao Hỏa

Tàu vũ trụ MAVEN của NASA lần đầu tiên ghi nhận hiệu ứng Zwan-Wolf trong bầu khí quyển của sao Hỏa.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, tàu vũ trụ MAVEN - đang làm nhiệm vụ khảo sát tầng khí quyển trên, tầng điện ly và từ quyển của sao Hỏa - đã lần đầu tiên ghi nhận một hiện tượng độc đáo gọi là "hiệu ứng Zwan-Wolf".

"Khi nghiên cứu dữ liệu MAVEN, tôi đột nhiên nhận thấy một số dao động rất thú vị. Tôi không bao giờ ngờ rằng nó lại có hiệu ứng như thế này. Bởi vì nó chưa từng được quan sát thấy trong bầu khí quyển của một hành tinh nào trước đây”, tác giả chính của nghiên cứu, TS Christopher Fowler từ Đại học West Virginia (Mỹ) cho biết.

Kho tri thức

Bộ mặt thật của 'hành tinh đỏ' khiến nhiều người bất ngờ

Bộ mặt thật của "hành tinh đỏ" Sao Hỏa đã được hé lộ, thông qua một phân tích toàn diện từ thành phần khoáng chất đến quan sát hình ảnh.

Từ lâu, sao Hỏa với vẻ ngoài màu nâu đỏ đặc trưng, ​​tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm và được biết đến với cái tên "Hành tinh Đỏ". Cái tên này đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, khơi gợi sự tò mò và khám phá vô tận về hành tinh láng giềng này.

Tuy nhiên, màu sắc thực sự của sao Hỏa là gì? Tạp chí SPACE, trích dẫn thông tin từ tờ The Conversation, cho biết tên tiếng Anh "Mars" (sao Hỏa) bắt nguồn từ La Mã cổ đại, bởi vì màu sắc của sao Hỏa gợi lên hình ảnh chiến tranh và máu. Tuy nhiên, màu đỏ của sao Hỏa thực chất đến từ oxit sắt (gỉ sét) trong đá và bụi bao phủ bề mặt của nó.

Kho tri thức

Băng trên sao Hỏa có thể chứa chìa khóa cho sự sống

Liệu băng trên sao Hỏa có chứa chìa khóa cho sự sống? Các nhà khoa học phát hiện ra các axit amin trong băng có thể tồn tại đến 50 triệu năm.

Tàu đổ bộ Phoenix của NASA đã thực hiện một khám phá đột phá vào năm 2008: đó là việc tìm thấy băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa. Các sứ mệnh tiếp theo đã xác nhận sự tồn tại của các lớp băng khổng lồ bên dưới sao Hỏa, đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt sao Hỏa với độ sâu 1,5m.

Giờ đây, một nghiên cứu mới do Alexander Pavlov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA dẫn đầu, chỉ ra rằng băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa có thể hoạt động như một hệ thống làm lạnh tự nhiên, bảo quản vi sinh vật hoặc axit amin trong tối đa 50 triệu năm và đã bảo vệ chúng khỏi bức xạ vũ trụ. Được công bố trên tạp chí Astrobiology, nghiên cứu này cung cấp những manh mối quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa trong tương lai.

