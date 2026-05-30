Bí ẩn tốc độ âm thanh trên sao Hỏa

Tốc độ âm thanh trên sao Hỏa liên tục thay đổi, điều này có thể ảnh hưởng đến các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa trong tương lai.

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng. đặc tính lan truyền của âm thanh trên sao Hỏa khác biệt đáng kể so với trên Trái Đất, trong đó tốc độ âm thanh trên hành tinh đỏ thay đổi theo vị trí và nhiệt độ. Phát hiện này sẽ giúp các nhà khoa học phân tích sâu hơn âm thanh được thu thập bởi các robot thám hiểm sao Hỏa, đảm bảo an toàn cho các sứ mệnh có người lái trong tương lai đến sao Hỏa.

Nghiên cứu mới cho thấy âm thanh phát ra từ đỉnh núi trên sao Hỏa có thể giống với âm thanh trên Trái Đất nhất, như trong hình ảnh ngọn núi màu tím này chụp từ tàu quỹ đạo Mars Reconnaissance Orbiter. Ảnh: @NASA.

Theo báo cáo mới, thiết bị micro trên tàu thám hiểm Perseverance của NASA, ban đầu được thiết kế để nghiên cứu các đặc tính của vật liệu bề mặt sao Hỏa, nhưng đã bất ngờ thu được nhiều loại âm thanh từ sao Hỏa, bao gồm cả tiếng lách tách kỳ lạ của các cơn bão bụi.

Các bản ghi âm cho thấy, âm thanh truyền đi theo một cách đặc biệt trên sao Hỏa vì bầu khí quyển sao Hỏa, bao gồm 95% phân tử carbon dioxide, hấp thụ một phần năng lượng từ âm thanh tần số thấp. Điều này khiến tiếng ồn dưới 240 Hz (xấp xỉ nốt Đô giữa trên đàn piano) truyền đi chậm hơn 10m mỗi giây so với âm thanh tần số cao hơn. Từ đó, cơ chế truyền âm này có khả năng ảnh hưởng đến liên lạc cho các sứ mệnh sao Hỏa trong tương lai.

Đặc biệt ở các vùng cực của sao Hỏa, tốc độ âm thanh và sự suy giảm của nó thay đổi đáng kể hơn theo sự thay đổi nhiệt độ và nồng độ carbon dioxide trong suốt cả năm.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, các mô hình truyền âm đặc biệt này có thể được dùng để dự đoán tốc độ âm thanh và sự suy giảm của nó tại bất kỳ vị trí nào trên bề mặt sao Hỏa vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, và cũng có thể dùng nó để tái tạo các đặc điểm của nguồn âm thanh ban đầu, từ đó giúp các chuyên gia hiểu rõ hơn về âm thanh thực tế trên sao Hỏa.