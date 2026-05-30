Đề và gợi ý đáp án môn Văn thi vào lớp 10 THPT Hà Nội 2026

Sáng ngày 30/5, thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài môn văn vào thi vào lớp 10 THPT năm 2026. Đề và gợi ý đáp án.

Sáng 30/5, thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, số lượt dự thi môn Văn sáng nay 30/5 là 123.692 trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký (đạt tỷ lệ 99,69%); vắng 390 thí sinh.

Ở buổi thi đầu tiên, có 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi; không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế. Có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Theo Sở GD&ĐT, các điểm thi trên địa bàn TP diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi.

Chiều nay, từ 14h, thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Điểm đáng chú ý là ngữ liệu trong Đề thi Văn vào lớp 10 năm 2026 Hà Nội nằm ngoài sách giáo khoa, gần gũi với đời sống, mang tính thời sự hoặc chứa thông điệp nhân văn. Điều này đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng đọc hiểu tốt thay vì chỉ học thuộc bài mẫu.

Sáng mai (31/5), thí sinh làm bài thi môn toán theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, nguyên tắc của đề thi là vừa sức, phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

Đề và gợi ý môn Ngữ Văn như sau:

Gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn - Hà Nội 2026 từ tuyensinh247 như sau:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.

